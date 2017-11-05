Разговоры "про это": почему не стоит бояться темы секса

Олександра Горчинська спеціально для УП. Життя
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5 листопада 2017

Все мы знаем, что во времена Советского Союза секса в стране "не было", целоваться на публике считалось, как минимум, неприлично, а разговоры "про это" были, мягко говоря, не самой популярной темой для беседы.

Сегодня все круто изменилось: с появлением интернета каждый может легко отыскать эротические и порноматериалы на любой вкус, популярные издания в разных странах мира выпускают образовательные детские книги о том, откуда берутся дети, а вид обнаженного тела всячески используется для привлечения внимания покупателя в кричащей рекламе.

Разнообразные табу и запреты один за одним снимаются с тем, касающихся секса.

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Сейчас можно посетить выставку эротических фотографий, записаться на курсы миньета или послушать интересных спикеров на лекциях о сексуальности и телесности, "погудеть" на травести-шоу в гей-клубе, сходить на клубную вечеринку для взрослых и даже заказать услуги Госпожи.

Казалось бы: все это дает массу возможностей для развития, экспериментов и более глубокого познания своих желаний.

Кроме того, подобные мероприятия обычно проходят во вполне цивилизованном виде: лекции о сексуальном образовании, например, открыты для всех желающих и проводятся в теплом, уютном кафе, а на тех самых вечеринках "21+" работает строгий фейсконтроль и, вопреки представлениям многих людей, запрещено заниматься сексом.

Несмотря на это, подобные темы все еще вызывают немалое сопротивление в обществе.

Тема секса все еще вызывает немалое сопротивление в обществе. Фото deposit123/Depositphotos

В основном, это происходит из-за непонимания: многие люди не способны четко понять и принять свои желания, а потому не понимают и других, тех, кому это удалось.

Или идут на поводу стереотипов, клише и "общепринятых норм", по которым их воспитывали родители, бабушки и дедушки.

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Однако здесь стоит понять, что, во-первых, во многом нормы эти основаны на постсоветском видении картины мира и на религиозных убеждениях.

А во-вторых, мы живем совсем в другом времени, нежели предыдущие поколения.

И реальность вокруг нас тоже другая.

Один из распространенных вопросов от людей, которые узнают о мероприятиях такого рода: "Зачем?" Зачем кому-то знать, как другие занимаются сексом? Зачем кому-то видеть, как кто-то связывает кого-то веревками – шибари?

Мероприятия такого рода раскрепощают, позволяют лучше узнать себя, понять свои желания, дают возможность экспериментировать, искать и находить.

Конечно же, если речь – об осознанных действиях.

Туда стоит идти, если вы понимаете, что хотите найти на таких мероприятиях. Или кого.

Если хотите зайти "чисто по-приколу", тогда и смысла никакого вы там тоже не отыщите.

Если вы хотите зайти и "научить их всех жизни" – тоже не прокатит. Вы же не любите, когда кто-то пытается поставить вас "на путь истинный", правда? Вот и вы других тоже не учите.

"Это же пошло и бескультурно", – еще одно клише, которое вешают люди на все, где так или иначе упоминается секс.

Пошло – это тексты к сексистским постерам для "Киевской перепички".

Бескультурно – это бить бутылки об асфальт и справлять малую нужду под чужими окнами.

Секс – это естественно. Так же естественно, как и роды, например.

Современная культура всячески демонстрирует, что в обнаженном теле нет ничего особенного, или, скажем, из ряда вон выходящего. Красивое тело без одежды было в почете у древних греков, на известных полотнах мировых художников эпохи Ренессанса изображены почивающие на ложе обнаженные дамы – так почему сейчас мы должны считать наготу чем-то постыдным?

Конечно, стоит соблюдать возрастные ограничения.

Но почему это должно быть стыдно для взрослых?

Еще один стереотип, с которым стоило бы бороться – люди, которые открыто говорят о сексе, легкодоступны в этом плане.

Организаторки образовательных мероприятий на тему секса, например, рассказывали, что неоднократно сталкивались с подобным. Совершенно "левые" люди пишут им в личку с уверенностью в том, что если девушка читает лекцию про оргазм, значит, она по-любому хочет и готова заниматься сексом со всеми подряд и 24 часа в сутки.

Нет, это не так. Сексуальная раскрепощенность – это когда ты знаешь, чего хочешь, и делаешь именно эти вещи. А не со всеми подряд и без разбора.

"БДСМ – это пропаганда насилия", – приблизительно такие комментарии я прочла под своим недавним материалом о фетиш-вечеринке для взрослых, которая проходила в Киеве.

Хочется разобрать по порядку и это суждение.

Во-первых, никакой пропаганды. Категорически и ни в коем случае не советую ходить на такие вечеринки всем подряд. Если вам никак не импонирует данная тема, ну или – Тема, значит, не стоит и идти.

Пробовать на себе БДСМ-практики "ради прикола" и "чисто ради интереса" тоже нельзя.

И даже если вы ощущаете в себе тягу к веревкам, плети или кожаным ремням, пробовать все это с первым встречным-поперечным тоже не рекомендуется – вокруг немало людей с проблемной психикой, и последствия могут быть плачевны.

Терпеть – это тоже не про БДСМ. И, возможно, многие удивятся, но даже секс – это не про БДСМ. Есть множество практик, которые не подразумевают сексуального взаимодействия между партнерами.

БДСМ – это, в первую очередь, психоэмоциональное взаимодействие.

Вечеринки для взрослых проводятся не с целью привлечь как можно больше посетителей и "отмыть бабло". Нет, это не коммерческие проекты и деньги тут не на первом месте. Это что-то вроде клуба по интересам. А значит, материалы на такую тему носят скорее информативный характер – показать, что такое есть, и привлечь целевую аудиторию, которой тоже это нравится.

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БДСМ – это, прежде всего, о доверии. Пробовать такое стоит только с тем, кому доверяешь. БДСМ – это о взаимности и добровольности. А значит, именно это – тот ключевой момент, который отличает удары плетью во время БДСМ-сессии от ударов ремнем в "воспитательных целях".

Первое – практика для удовольствия и по обоюдному согласию.

Второе – домашнее насилие, которое никто не приветствует.

И последнее: "Все эти люди – извращенцы". Действительно ли можно считать извращенцами людей, которые открыто говорят о сексе?

Секс – неотъемлемая часть человеческой жизни. Им занимались во все времена и эпохи, во всех культурах и странах, и везде к этому процессу было разное отношение, разные традиции и разные взгляды.

Тема секса, сексуального образования, телесности и сексуальных отношений – это важный аспект, целый пласт знаний о народе или этносе, изучая который, можно узнать много нового и лучше понять нас современных.

Ну и, как говорил Зигмунд Фрейд: единственное извращение – это отсутствие секса. Все остальное – дело вкуса.

Александра Горчинская, журналистка, специально для УП.Жизнь


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