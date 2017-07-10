Хуже, чем в кино. О чем нас предупреждает инцидент в "Купидоне"

Олександра Горчинська спеціально для УП. Життя
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10 липня 2017

Иногда бывает, что реальность похожа на кинофильм.

Что-нибудь происходит на самом деле, но, при этом, кажется, будто бы в кино. Что сейчас нажмут "стоп" или скомандуют: "Снято!", и окажется, что это была просто шутка.

Как-то так происходило и в воскресенье, 9 июля, когда в начале лекции о трансгендерных людях в запасной вход кнайп-клуба "Купидон" вдруг ворвались непонятные ребята в черных балаклавах на лицах и облили участников черной краской, напустив в заведение перечный газ.

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Все было быстро, и я даже не успела понять, что происходит: сидела в самом конце зала, чернила на меня не попали, а запах газа донесся уже потом, когда другие начали выбегать в соседний зал. За ними последовал и этот пресловутый запах.

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Уже потом, как грибы после дождя, потихоньку стали вылезать наружу странные и неприятные детали.

Оказалось, что одна девушка из команды организаторов приняла весь "удар" на себя и ее увезли на "скорой", потому как не могли справиться с резью в глазах и прочими "эффектами" от газа.

Что вторая девушка-организатор бежала за нападавшими почти до метро, по дороге – подралась с ними, но ей удалось задержать троих. Она вернулась с синяками и трофеем – балаклавой цвета хаки, снятой с головы одного из парней.

Что нападавших было человек десять, а трое, те, которых мы видели в дверном проеме "Купидона" - те, кто влез в зал.

И что, судя по их подготовке, планировалось что-то гораздо более серьезное, чем простые обливания чернилами и "традиционный" для таких персонажей газ. При обыске у задержанных парней, помимо прочего, нашли нож.

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Уже потом оказалось, что у этих людей есть "крыша" - целая партия "Свобода", один из представителей которой, депутат Киевсовета Владимир Бохняк, вел себя агрессивно по отношению к организаторам. Что тут же, мгновенно, у нападавших, вдруг, откуда не возьмись, "нарисовался" адвокат…

Признаться честно, я вообще удивилась тому, что партия "Свобода" еще не только живет, но и процветает, если так можно выразиться про методы их работы.

Прикрываясь ширмой национализма и патриотизма, депутаты и бывшие депутаты этой политсилы занимаются рейдерством, захватывают помешения, ломают заборы и применяют физическую силу к тем, кто, по их мнению, не подходит под определение "патриот".

Причем, делают это обычно не своими собственными руками, а с помощью молодых парней, которым интересно и увлекательно участвовать в "движухе", демонстрируя силу и борясь на "национальные ценности".

Этот способ – далеко не новый. Стоит только вспомнить "Свободу" образца 2011-2012 годов – все было точно так же. Потому что всегда удобнее делать такие вещи чужими руками. Это же не депутаты потом отсиживались в райотделах, а та самая "свежая кровь"…

Эта история вскрыла сразу несколько проблем, которые, может, до этого были не так сильно заметны, или забылись.

Первая – это вседозволенность, когда кто-то может просто так прийти и брызнуть в глаза газом людям, которые в этот момент мирно рассматривали слайды презентации на проекторе, попивая лимонад в кафе в центре города.

И то, что какой-нибудь мелкий депутат горсовета и представитель партии на районном уровне, который, согласно своей декларации, занимает должность кладовщика в логистической фирме, позволяет себе махать шашкой и защищать людей, которые только что напали на других людей.

Вторая – это конфликт интересов, который, увы, будет иметь место и дальше. "Купидон" всегда был известен тем, что именно здесь собиралась самая разношерстная публика. От творческой интеллигенции вроде писателей и поэтов, до иностранцев, которых привели показать киевский колорит.

В гей-тусовке говорят, что это заведение уже несколько лет считается френдли-местом для ЛГБТ. Хоть это и не афишировалось, но "свои" всегда это знали. И приходили сюда за знакомствами и общением.

В то же время, тут любят коротать вечера представители праворадикальных и националистических движений, что, как раз таки, широко известно. Не удивительно, что борцы "за нацию" так оперативно среагировали на мероприятие, анонс которого висел в открытом доступе три недели до.

Третья – это когда конфликт интересов происходит не то чтобы внутри одного заведения, а внутри одного человека. Не стоит исключать случаи, когда тот, кто больше и громче всех протестует против ЛГБТ, периодически сам может появляться в столичных гей-клубах.

И четвертая, и, пожалуй, самая главная проблема – это безопасность.

Все это время мы мыслили категориями "парадов и прайдов", беспокоясь о том, что во время такого масштабного мероприятия на толпу участников может напасть толпа оппонентов.

А после последнего Марша равенства – радовались, что все прошло довольно тихо и мирно. Ну, по крайней мере, по сравнению с Маршем образца 2015 года, когда все превратилось в настоящее сафари.

Радовались тому, что наконец-то наше общество научилось воспринимать ЛГБТ по-другому: толерантно и спокойно.

Как оказалось, не стоит далеко ходить, чтобы получить по голове. Опасность может поджидать там, где ее никто не ждет – на камерном мероприятии с десятком человек на нем.

И пострадать может каждый из нас – от простого официанта, который в этот момент будет обслуживать своих клиентов, до их случайных посетителей, которые просто пришли выпить кофе или пива в популярный кабак.

Александра Горчинская, журналист, специально для УП.Жизнь


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