Профессия "Жена", или Несколько слов о семейной проституции

На днях я была на публичной открытой дискуссии, посвященной проституции в Украине.

Участники обсуждали целый ряд "вечных" вопросов по теме: стоит ли легализировать проституцию, готовы ли секс-работницы платить налоги официально, кто крышует работу "ночных бабочек", ну и все в таком духе.

Однако самым интересным мне показался другой аспект – домашняя проституция.

Почему?

Да потому что этот вопрос тесно связан с другой, актуальной сегодня проблемой – домашним насилием.

Итак, проституция. Само слово "проститутка" в Украине, как и в большинстве других постсоветских стран, имеет строго негативный оттенок.

Само слово "проститутка" в Украине, как и в большинстве других постсоветских стран, имеет

строго негативный оттенок. Фото luckybusiness/Depositphotos

Предпосылок – несколько.

Первая уходит корнями в СССР и звучит так: "В Советском Союзе секса нет". Людей долгое время учили, что говорить "про это" вслух не принято, более того, даже обсуждать свои сексуальные желания с партнером – тоже стыдно. А если нет секса в принципе, значит, секса за деньги нет тем более.

Второе – сам факт торговли телом за вознаграждение воспринимается как что-то очень низкое. Мол, докатилась, ничего не умеет больше, потому годна только ноги раздвигать, отдавая "самое сокровенное".

И, наконец, третье: убеждение, что женщина, которая спит с разными мужчинами – шлюха. Но мужчина, у которого есть несколько партнерш – альфа-самец и вообще мачо.

Вероятно, в этом есть что-то от дикой природы, где самый сильный в стае самец может оплодотворить несколько самок. Но ведь мы отличаемся от других животных, в частности, способностью мыслить и осознанно принимать решения.

Но все это прочно сформировало общественный стереотип о том, что проституция – это грязно и аморально, а проститутки – "низшая каста".

В качестве контраргументов обычно используются религиозные установки и тезисы о семейных ценностях.

Другие женщины осуждают проституток, которые выбрали для себя секс как способ зарабатывать деньги.

Мужчины признаются: если бы узнали, что их женщина когда-то была проституткой, отреагировали бы негативно.

Но давайте же теперь разберем семейные отношения, чтобы провести параллель.

К сожалению, многие союзы строятся не на взаимной любви и счастливом совместном времяпровождении, а на манипуляциях, выгоде, привычке или жалости.

Каноничная для анекдотов и сценок в КВН ситуация: жена-домохозяйка, которая отбирает у мужа "получку".

Ну, а если не домохозяйка, а работающая женщина, тогда ее зарплата – это ее зарплата, а зарплата мужа – общая.

Многие считают такое распределение ролей правильным и единственно возможным в семье с "традиционными ценностями": женщина – хранительница очага, которая занимается детьми, готовкой и уборкой, а муж – добытчик, который приносит в дом деньги.

Фактически, быть женой – это что-то вроде отдельной профессии. Выполнять определенный спектр работы, взамен получая еду, деньги и разнообразные материальные блага.

Конечно, не будем обобщать – есть действительно счастливые и благополучные браки. Но сейчас мы говорим о другой категории.

Предположим, ни о какой любви речь уже не идет – такое бывает, разлюбили. Но женщина все равно не может позволить себе уйти, потому что "ну куда я пойду без работы".

Она не может позволить себе высказаться, озвучить свое мнение и свои желания. Потому что "он же меня содержит, значит, будет так, как скажет он".

Это ли не заложничество? Не семейное рабство?

Нередко в таких сценариях есть место для регулярного насилия: физического, психологического, экономического.

Вот только многие женщины даже не предполагают, что насилие может быть еще каким-то кроме сексуального, считают семейную жизнь с таким сюжетом нормой, и не видят ничего странного в том, что им приходится выполнять супружеский долг с мужчиной, который уже давно не возбуждает и не будоражит воображение.

В украинском законодательстве написано, что проституция – это предоставление сексуальных услуг за вознаграждение.

Так почему зарплата мужа или сожителя не может считаться финансовым вознаграждением за секс? А шуба и новые туфли? А крыша над головой?

Только в отличие от классической проституции, где женщины занимаются сексом за деньги с разными мужчинами, в случае с семейной проституцией женщина спит с одним и тем же партнером. Взамен получает то же самое – материальную выгоду.

Хорошо это или плохо?

Нельзя ответить однозначно. Как и в случае с классической проституцией, все зависит от истинных мотивов. В случае, если такой путь выбран женщиной добровольно и она осознает, что и зачем делает – это ее выбор. Формат отношений может обсуждаться заранее, как, например, в случае с содержанками.

Заранее оговоренный сценарий, проговоренные роли и обязанности сторон друг перед другом – лучше, чем обман и манипуляции.

То же самое и с проституцией стандартной – если женщина хочет торговать сексом и ей это нравится, стоит ли осуждать такой путь?

Однако если это не осознанный выбор, а позиция из серии "Бог терпел, и нам велел", возможно, стоит глубоко задуматься.

Главное, что стоит осознать: не всегда привычный сценарий, по которому жили предыдущие поколения – правильный. Не всегда то, что "санкционировано" церковью – верно, не всегда то, что скреплено официальным брачным союзом – счастье, не всегда "любить" значит "терпеть".

Иногда главная проблема может лежать на поверхности, но быть не очевидной вам самим. Как, например, несчастливый брак, абъюз и насилие в семье.

Ведь, к сожалению, всегда проще критиковать других, чем разобраться в себе. Все мы знаем поговорку про бревно и соринку, правда?

Александра Горчинская, журналистка, специально для УП.Жизнь