Кошмари чи еротика: про що говорять наші сни

Сни – це не якісь примарні видіння, а продукт роботи нашого мозку, точніше – несвідомої його частини.

В психології сни важливі тим, що дозволяють дізнатися про приховані процеси, які відбуваються всередині людини.

Іншими словами, сни показують, що наразі відбувається з нашою психікою.

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Особливу увагу потрібно приділяти тим снам, які часто повторюються, і тим, які вас вразили (запам’яталися на довгий час).

Особливу увагу потрібно приділяти тим снам, які часто повторюються, і тим, які вас вразили.

Малюнок lenmdp/Depositphotos

Наприклад, недавно до мене звернулася клієнтка з депресивним розладом. У неї не було сил і енергії навіть ходити на роботу.

Я запитав, які сни їй сняться, на що жінка відповіла: "Часом сниться мама, але вона помела 10 років тому. Навряд чи це якось пов’язано з депресією".

Насправді, пов’язано. Просто травма, яку вона пережила 10 років тому, проявилася саме зараз. Ми над цим попрацювали і депресивний розлад минув.

Питання трактування снів досить складне. Я б не радив кожного ранку бігти до сонника і аналізувати з ним свої сни – заплутаєтесь ще більше.

Знати універсальні (архетипні) символи, які сняться всім, недостатньо, щоб правильно протрактувати сон. Потрібно дивитися на контекст і зміст сну, емоційний стан людини, асоціативний ряд – все це набагато важливіше.

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КОШМАРИ

Більша частина наших снів або агресивні, або сексуальні, або агресивно-сексуальні (тому що головні сили нашої психіки – агресивність та сексуальність). Кошмари – це сни про агресію.

Одній моїй клієнтці певний час снилося, що за нею женеться страшний, обдертий ведмідь. Коли звір майже наздоганяв її, жінка бачила дім, забігала туди, але ведмідь встигав схопити її лапою і загнати свої пазурі в тіло.

В даному випадку ведмідь символізував агресивну частину психіки жінки, яку вона постійно придушувала. Тому звір був облізлий і страшний.

Коли жінка почала наводити асоціації до цього ведмедя, вони виявилися дуже позитивними.

Кошмари – це сни про агресію. Малюнок solar22/Depositphotos

Ми боїмося, що наш гнів може зіграти з нами злий жарт, тому пригнічуємо його. Насправді, це не так. Можливо, ваша природна, здорова агресія, яка має захищати вас і рухати вперед, рветься на волю.

Різні страшні істоти у снах – дракони, змії – в більшості випадків символізують позитивні зміни.

Якщо людині сняться катастрофи, армагедони, страшні природні явища, то, скоріше за все, їй потрібно покидати стару зону комфорту і переходити в нову. Це може стосуватися і роботи, і стосунків, і страху майбутнього.

Насамкінець, кошмари можуть снитися для того, щоб вивести людину з глибокого сну, коли тій потрібно сходити в туалет. Тобто якщо у людини надувся сечовий міхур, і вона знаходиться в фазі глибокого сну, то мозок її розбудить за допомогою страшного сну.

Саме тому люди часто запам’ятовують сни, після яких вони прокидаються і йдуть в туалет.

ЕРОТИЧНІ СНИ

Еротичні сни є важливою частиною наших сновидінь. Так само як і агресивні.

Якщо людині сниться секс і вона переживає у сні оргазм, то організм бере на себе функцію розрядки статевого застою (лібідіозної частини психіки). Сексуальне напруження знижується.

Іноді людина може прокидатися збудженою, але оргазму у сні не було.

Тоді потрібно зробити собі розрядку самому, помастурбувати – якщо немає партнера.

Якщо ж партнер є, варто запитати себе: "Чому мені сняться такі сни? Що не так у нашому сексуальному житі? Чого мені не вистачає?"

Якщо вам сниться секс з декількома партнерами, це не значить, що потрібно шукати третього і вмовляти свого коханого/кохану піти на це. Це значить, що вам потрібен вдвічі чи втричі сильніший, кращий, агресивніший секс, ніж є в реальності. Поговоріть зі своїм партнером, розкрийтеся один одному – ви не тільки вирішите проблеми в сексуальному життя, але й виведете свої стосунки на новий рівень.

Якщо людині сниться секс і вона переживає у сні оргазм, то організм бере на себе функцію

розрядки статевого застою. Малюнок Malchev/Depositphotos

Аби донести щось до нашої свідомості, психіка зазвичай вдається до гіперболізації. Тому в снах все гіперболізовано.

Наприклад, жінки часто жаліються, що їм сняться сни з елементами сексуального насилля. Вони бояться, що з ними щось не так. Насправді, це знову ж таки гіперболізація. І тут також йдеться про більш агресивний секс. Іноді хочеться ніжності та довгої прелюдії, а іноді – тваринного сексу. І це нормально.

Людям також можуть снитися сни гомосексуального характеру. Знову ж таки, це не означає, що ви гей чи лесбійка (хоча в цьому немає нічого поганого) – гомосексуальні сни можуть свідчити про те, що вам не вистачає жіночності або мужності ("чоловічності"). Вам може здаватися, що для реалізації своєї жіночності чи маскулинності вам не вистачає якихось рис. Насправді, вони є.

Не потрібно боятися своїх снів, зокрема, й сексуальних. В 90% випадків все не настільки страшно, як здається. Потрібно просто зрозуміти, що ваша психіка намагається вам донести.

Якщо ж якісь нав’язливі сни зі збоченими фантазіями, які дуже хочеться реалізувати, потрібно звертатися до психолога, щоб розібратися з цим.

ВІЩІ СНИ

Віщі існують, але не в релігійному чи містичному контексті.

Справа в тому, що ми отримуємо з навколишнього світу величезні обсяги інформації, які свідомість не здатна обробити відразу.

Інформація нам надходить вся, але свідомість акцентує увагу лише на важливому: якщо я уважно слухаю, то гірше чую; якщо уважно дивлюся, то гірше відчуваю.

Тому у нас часом трапляться "прозріння", "осяяння", віщі сни – до свідомості доходять ті речі, які вона не встигла опрацювати.

Деякі люди настільки добре вміють розрізняти свої відчуття, що відразу бачать, що і де не так.

Тварини, наприклад, можуть на запах відчувати, де знаходиться пухлина.

Те ж саме можемо робити й ми, але не користуємося цим. Тому через сни до нас можуть приходити прозріння, з яких ми дізнаємося те, що й так знали.

ЩО КОЛИ НЕМАЄ СНІВ АБО ВОНИ НЕ ЗАПАМ’ЯТОВУЮТЬСЯ

Деякі люди кажуть, що їм сни не сняться.

Насправді це не так, сни є завжди, адже мозок працює постійно. Єдине виключення – розлади сну, коли людина перебуває в стресі та не входить в фазу глибокого сну. Тільки ви можете не бачити снів, або сни у вас дуже уривчасті.

Я б радив купити фітнес-трекер і подивитись, як чергуються фази вашого сну. Які за тривалістю глибокі сни, які – короткі. Якщо відновиться глибокий сон, сни знову з’являться.

Не запам’ятовуємо ми сни тоді, коли не звертаємо на них увагу або коли боїмося їх. Так, свідомість може блокувати сни, якщо людина їх боїться.

Потрібно дозволити собі пам’ятати сни. Кажіть собі кожен день "я хочу бачити сни", і вони почнуть до вас приходити.

Плюс – сни дуже швидко забуваються. Записуйте їх в нотатник або диктуйте на диктофон і поступово ваші сни розблокуються.

Втім, є тип людей, які майже не запам’ятовують сни, тому що їхня знакова система йде не через сни, а через зовнішній світ. Те, що ми називаємо прикметами, помічали люди із зовнішньою знаковою системою. Втім, у більшості людей психіка спілкується через сни.

Тому не ігноруйте своїх снів, придивіться до них, адже вони багато чого можуть розповісти вам про вас самих.

Роман Мельниченко, сімейний психолог, психотерапевт, засновник Центру партнерських стосунків Persona, спеціально для УП.Життя