Як я оформила допомогу на дитину за 20 хвилин і була приємно вражена

Кожна мама знає: після народження дитини потрібно оббігати установи, постояти у чергах, щоб оформити свідоцтво про народження, а потім – грошову державну допомогу при народженні.

Десять років тому я так бігала з першою дитиною, п’ять років тому – з другою. А от із третьою, яка народилася цього року, все було інакше.

Оформити допомогу на дитину можна за 20 хвилин

Перший сюрприз – оформити свідоцтво при народженні мені запропонували просто у пологовому будинку. Звісно, я чула, що така послуга є, але, чесно кажучи, не вірилося, що так просто.

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Помилялася – таки просто. Працівниця РАГСу сама приходить до породіль і пропонує оформити свідоцтво. Причому безкоштовно – за бажання можна заплатити тільки 30 гривень за ламінування. Або не платити – і заламінувати потім самостійно.

Другий сюрприз – виявляється, оформити грошову допомогу при народженні дитини теж можна, не виходячи з дому.

Це було для мене важливо, адже я пам’ятаю, як це було перші два рази. Записуєшся до районного управління праці та соціального захисту (просто – соцзабез). Потім приходиш на прийом – на той час, коли записалася.

Якщо стався форс-мажор і не змогла прийти, записуєшся знову.

І сидиш, заповнюєш документи, як на голках, бо вдома чекає немовля, якого треба годувати мало не щогодини.

Так це ще добре, якщо є на кого залишити дитину! Якщо ні – пхаєшся до соцзабезу просто з візком. А залишити його там часто немає де. Пандусів катма. І от, якщо все минуло успішно, десь за місяць-півтора отримуєш на картку гроші.

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ТЕПЕР НЕ ТРЕБА НІКУДИ ЙТИ

Після народження третьої дитини мене, чесно кажучи, трохи лякав черговий похід до соцзабезу, але добрі люди підказали, що тепер існує відповідна електронна послуга, і оформити допомогу при народженні дитини можна просто з дому – онлайн.

– Ага, – думаю я. – Розказуйте! Обов’язково до чогось причепляться, і все одно доведеться йти до них на прийом.

Але, думаю, спробую. Занадто велика спокуса зробити все у зручний час (хоч вночі, хоч у вихідний). А раптом вийде?

Заходжу на сайт Кабміну – www.kmu.gov.ua. Обираю розділ "Послуги", в ньому – підрозділ – "Електронні послуги".

Їх там уже доволі багато, але мене цікавить соціальний захист. Там на сьогодні три опції: допомога при народженні дитини, житлові субсидії та дані про зарплату.

Обираю допомогу при народженні, і далі – "Подати заяву онлайн".

Після цього знову відкриваються дві опції – увійти за електронним цифровим підписом або за електронною поштою.

Шукаю в інтернеті, в чому різниця. Виявляється, якщо входити з ЕЦП, то допомога буде оформлена оперативніше, відповідно, і гроші прийдуть швидше.

Якщо ж тільки за електронною поштою, то доведеться все одно йти до соцзабезу та особисто підписувати документи.

ОФОРМИТИ ЕЦП – 10 ХВИЛИН

Роздумую хвилину, а руки вже набирають у гуглі: "Як оформити ЕЦП". Виявляється, це доволі просто зробити через "Приват24". Для таких, як я, є детальна онлайн-інструкція.

У мене оформлення ЕЦП забрало хвилин 10. Тому продовжую оформлювати допомогу при народженні, увійшовши в опцію "за електронним цифровим підписом".

Усі документи – паспорти (мій та чоловіка), ідентифікаційні коди та свідоцтво про народження дитини – поруч зі мною. Більше мені нічого не знадобилося: тільки ПІБ членів родини, паспортні дані, інформація про місце проживання.

Потім потрібно обрати орган, який оформлюватиме допомогу (система сама запропонує – після того як буде введена адреса проживання та район), а потім – номер рахунку (картки) та реквізити банку. Система пропонує ще раз переглянути документи, щоб перевірити правильність зазначених даних.

Усе, відправляю. Автоматично на пошту приходить підтвердження та побажання чекати відповіді від соціального органу.

Я оформила допомогу у великодні вихідні, а першого ж робочого дня – у вівторок зранку – мені подзвонила пані із соцзабезу: їй потрібно було уточнити, чи відкритий у мене в банку соціальний рахунок.

Оскільки я отримувала допомогу на картку "Ощадбанку" на старших дітей, такий рахунок у мене є, але при заповненні я ввела дані "Приватбанку", а от у ньому моєї соціальної картки немає. Тому тим, хто не має такого соціального рахунку, варто заздалегідь про це подбати.

ЦЕ ТАК ПО-ЄВРОПЕЙСЬКИ!

Чесно кажучи, я чекала ще дзвінків із соціальної служби – до кінця не вірилося, що все буде так просто і швидко, але на дев’ятий день після дзвінка працівника соцзабезу мені на картку прийшов "перший транш" – 10 320 гривень.

Решта суми надходитиме рівними частинами – по 860 гривень – протягом трьох років.

Що сказати?

Я приємно здивована. Сподіваюся, перелік послуг, які можна отримати онлайн, розширюватиметься. Хоча їх наразі вже понад 50, і на всі є значний попит. Це так зручно! І так по-європейському!

Вікторія Чирва, журналістка, мама трьох дітей, спеціально для УП.Життя