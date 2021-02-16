Менше 200 днів до літньої Паралімпіади у Токіо: неймовірні люди вже наполегливо тренуються

У День незалежності України – 24 серпня – цьогоріч у Токіо стартує Паралімпіада.

Я щиро вболіватиму за наших спортсменів, які попри інвалідність довели, що нічого неможливого немає і не може бути.

Зазвичай не слідкую за великим спортом. Олімпіади залишають мене байдужою.

За одним винятком: щиро захоплююся і слідкую за успіхами наших спортсменів-паралімпійців. Паралімпіада для мене приклад того, як люди з інвалідністю демонструють такі необмежені таланти та внутрішню силу, що дух захоплює.

Думаєте, це легко?

На візках, без рук, без ніг або наосліп (в прямому сенсі) – пробивати собі дорогу до золотих медалей?

А наші хлопці і дівчата це робили, і не раз. Причому не завдяки, а незважаючи – на всі складнощі, несприятливі умови, брак фінансування, втрату тренувальної бази в Євпаторії через анексію Криму. Зціпили зуби, і пішли за черговими медалями.

Ось лише кілька прикладів.

На першій літній Паралімпіаді в Атланті наші спортсмени здобули 1 золоту, 4 срібні та 2 бронзові нагороди.

За чотири роки у Сіднеї в 2000 році українські паралімпійці взяли 3 золоті, 20 срібних і 14 бронзових медалей.

З Афін у 2004 році поверталися вже з 6 місцем та 55 медалями - 24 золоті, 12 срібних та 19 бронзових. 2008 рік – 74 медалі, 2012 – 84.

А на минулій Паралімпіаді у Ріо-де-Жанейро українські спортсмени посіли третє місце з 117 медалями: 41 – золота, 37 – срібних, 39 — бронзових.

Ба-більше: у Ріо наші паралімпійці встановили 109 рекордів у плаванні, легкій атлетиці та пауерліфтингу.

А які емоції були, коли наша футбольна паралімпійська збірна втретє здобула статус чемпіона Паралімпійських ігор-2016 та вчетверте – чемпіона світу у 2017 році! Є чим пишатися!

І от я замислююся. Чому ж українська паралімпійська збірна буквально рве усіх суперників, а опоненти з кількох сильних країн світу вишиковуються у чергу, щоб підгледіти особливості нашої підготовки?

Причин кілька.

По-перше, шалена мотивація самих спортсменів. Це чи не єдина можливість для них проявити себе, довести, що на них можна дивитися не з жалем або співчуттям, а з гордістю та захопленням.

По-друге, ефективна система підготовки. Як заявив президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич, розроблена, у тому числі ним, система "Інваспорт" включає в себе комплексну програму – фізичне виховання, спорт, реабілітація людей з інвалідністю.

Недарма міжнародний паралімпійський комітет визнав українську систему підготовки паралімпійців однією з найкращих у світі.

Ну і, по-третє, не останню роль грає і матеріальна складова. Після того, як премії спортсменам з інвалідністю прирівняли до сум грошових винагород основної збірної, боротися за медалі стало ще цікавіше.

Українці вибороли 96 ліцензій на Ігри у японській столиці

До речі, пана Сушкевича я знаю дуже давно – він був депутатом кількох скликань, а я – парламентським кореспондентом.

Попри його особливості і незмінний інвалідний візок, я жодного разу не розгледіла в ньому якісь ознаки знедоленості, прагнення співчуття. Сильна, впевнена в собі людина.

Сам спортсмен, він поставив за мету вивести українську паралімпійську збірну на перші позиції у світі.

І, схоже, до цього все йде. Якщо на перших Паралімпіадах наших паралімпійців називали "а, це ті росіяни", то тепер наші не поступаються суперникам з Китаю, Великої Британії, США та Німеччини.

І мелодію українського гімну вже вивчили в усьому світі – так часто вона звучить на честь наших переможців.

Зараз наші спортсмени-паралімпійці наполегливо тренуються, готуються до літньої Паралімпіади у Токіо.

Вони вибороли 96 ліцензій на Ігри у японській столиці – з плавання, легкої атлетики, стрільби, настільного тенісу, легкої атлетики та інших.

Загалом наша збірна планує отримати 174 ліцензії для 207 спортсменів (на XV літніх Паралімпійських іграх 2016 року було 122 ліцензії).

Історії успіху Паралімпійської збірної України доводять, що в людях з інвалідністю закладена така внутрішня сила, яка й не снилася багатьом "звичайним" людям.

Вікторія Чирва, журналіст, спеціально для УП.Життя

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