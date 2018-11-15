Як зібрати гроші на інновації у школах

8 років тому на Шоу Опри Уінфрі Марк Цукерберг, Кріс Крісті, губернатор штату Нью Джерсі, та Корі Брукер, тодішній мер Ньюарку, анонсували велику освітню реформу – трансформацію публічних шкіл Ньюарку з фондом від Цукерберга у 100 млн доларів.

Згодом цю "трансформацію" розглядатимуть як кейс – як не потрібно робити освітні чи соціальні зміни.

Крісті та Брукер мали добрі наміри й були певні, що знають, що роблять: розробили таймлайн, залучили найкращих в світі консультантів, розробили якісний контент.

Проте вони не врахували одного: без залучення і спроможності людей, що працюють в системі освіти, будь-яка реформа приречена на провал.

Сьогодні великим ризиком для трансформації освіти в Україні (окрім політичного, звісно) є неспроможність директорів та вчителів на місцях втілювати зміни.

Не слід їх звинувачувати у цьому.

Патерналізм – хвороба, яку ми успадкували від СРСР, і це найбільший ворог нашого розвитку.

Нам значно легше об’єднуватись, щоб побороти зовнішнього ворога, але суспільству все ще складно об’єднатись навколо ідеї майбутнього.

Особливо в освіті. Проте паростки змін проростають, і в освітній сфері також.

Весною медіа розтиражували новину про те, що 12-річні учні київської школи встановили компостер для переробки органічних відходів у школі та залучили до ініціативи понад 30 інших шкіл.

Двоє шестикласників за допомогою краудфандингу зібрали 32 тисячі гривень для реалізації свого проекту, а сьогодні проект уже діє в 200 школах України.

В Сєвєродонецьку учні вирішили: "Досить вивчати астрономію, дивлячись у підручник, якщо у нас є ціле небо для досліджень", – і самоорганізувались для створення у школі астрономічного центру, який дозволить перетворити астрономію у практичне дослідження неба.

Ці історії, звісно, не про компостер чи обладнання, а про вміння брати на себе відповідальність і залучати до змін громаду.

Проте для реалізації цієї відповідальності потрібні знання, навички, і, звісно, ресурси.

З видатками, які спрямовані на розвиток лідерських та творчих здібностей, як правило, все складно.

Проекти позакласної освіти важко (або майже неможливо) профінансувати з бюджету.

З такими думками ми створювали інструмент для освітнього краудфандингу – платформу GoFundEd.

Ми хотіли допомогти людям, які готові взяти на себе відповідальність за реалізацію проектів, які вони вважають потрібними.

Головна умова платформи – співфінансування. Частину коштів на проект можуть надати донори та постійні партнери платформи, але частину грошей команда проекту повинна знайти сама.

Так ми не лише допомагаємо з реалізацією ідей, але й навчаємо залучати доброчинців, спілкуватись з громадою, знаходити однодумців та будувати коло довіри.

Ми віримо, що такий спосіб стимулює навчатися діючи: знайти рішення конкретної проблеми, навчатися скласти бюджет, зробити презентацію проекту, продавати ідею, працювати в команді.

Це навички, які підвищують вашу конкурентоспроможність на ринку праці, але їх чомусь так мало тренують в школах та університетах.

Але найголовніше: автори наших проектів поширюють ключову ідею –пояснюють людям, чому інвестувати в шкільну освіту важливо в масштабах країни.

Школа повинна позбуватись радянської спадщини, яка несла конкретну ідеологію, і ставати майданчиком, де заохочується вільна думка, свобода діяти, лідерські якості та нестандартне мислення.

Неможливо побудувати країну, що продукує інновації, якщо в найбільш важливому віці ми не створимо можливості бути творчими для кожного учня.

У США та Великій Британії існують краудфандингові платформи для освіти, але жодна з них не дозволяє неповнолітнім реєструвати власні проекти.

Можливо, тому Європейська Комісія обрала GoFundEd в десятку найкращих ініціатив Європи в Конкурсі соціальних інновацій.

Україна – вперше серед фіналістів конкурсу, це підтверджує, що ми можемо бути не лише отримувачем, але і експортером інновацій.

За понад 2 роки роботи команда змогли залучити понад 5000 доброчинців, що проінвестували 125 проектів.

У масштабах країни це, звісно, небагато, але успішні історії надихають.

Ми розповідаємо школярам та освітянам про можливість реалізації проекту та вчимо їх краще формувати свої ідеї, створювати життєздатні проекти.

Сподіваюсь, що колись спільними зусиллями ми навчимося брати відповідальність за своє життя.

Навчимося вимагати те, що нам належить, і створювати те, що потрібно.

Тому якщо знаєте, когось, хто має мрію, підкажіть, як краще її здійснити та зробити світ трішки кращим.

Лілія Боровець, співзасновниця краудфандингу проекту GoFundEd та Центру інноваційної освіти "Про.Світ", членкиня Global Shapers Kyiv Hub, cпільноти Всесвітнього Економічного Форуму, для УП.Життя

Титульне фото: Alebloshka/Depositphotos