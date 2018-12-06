Возможно, не "много мяса – вредно", а "часто мясо – вредно"

Вы – это совсем не вы.

Ваша ДНК – это в основном мусор накопленный за века эволюции.

В вас полно ошмётков вирусов вас и ваших предков, а на каждую вашу клетку приходится по клетке бактерий, у каждой из которых свое мнение на счет вашей с ней совместной жизни.

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Метаболизм наших тел плотно переплетен с метаболизмом микробов, которые живут в нас и на нас.

По аналогии с геномом, совокупность всех микроорганизмов принято называть микробиомом.

Сегодня мы этот "–ом" скорее не понимаем, чем понимаем. Сейчас это черный ящик, но тем интересней, когда удается понять отдельные ниточки нашей с ним связи.

Речь про продукты животного происхождения. Мы эволюционно голодные к мясу. И яйцам. И всему жирному.

Раньше этого было мало, теперь много.

И хотя доказать вред мелких доз всего этого невозможно, все согласны с тем, что много животной пищи – это вредно.

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Но вот то, что часть этого вреда идет не от самого продукта, а от наших с вами микробов, мало кто ожидал.

Бляшки в сосудах делают нас больными. Хроническое воспаление приводит к преждевременному старению в разных тканях и к повреждению стенок сосудов.

Сосуды, в надежде залатать потенциальные дырки, привлекают иммунные клетки, которые под действием окисленных жиров сходят с ума и толстеют, и дают основу бляшке в сосуде.

Запускающие процесс жиры воспринимаются клеткой при помощи своего детектора мусора – скевенджер рецептора CD36.

Чем больше на поверхности клетки рецептора, тем быстрее она сможет потолстеть, стать пенистой клеткой и сделать бляшку в сосуде.

При чем тут микробы?

Дело в том, что в образовании бляшек нам помогают и микробы. Тщательно выведенные нами с вами микробы в ходе нашей жизни потребляя холин и L-карнитин, которых много в продуктах животного происхождения, особенно в красном мясе и желтках яиц, выделяют нам в кровь триметиламин (ТМА).

Особо этим грешат бактерии Erysipelotrichia, хотя есть и другие.

ТМА в печени окисляется в ТМАО, и вот теперь уже оказывает на нас явное влияние.

ТМАО увеличивает число мусорных рецепторов CD36 на иммунных клетках, и тем самым помогает им улавливать жиры и двигаться в сторону бляшек.

У людей и мышей, которых кормили большими дозами холина после антибиотиков не заметили увеличения уровня ТМАО. Так удалось показать, что микробы при делах.

В целом ничего нового, много мяса – плохо.

Но вот только разобравшись в тонкостях, удается нащупать путь решения проблемы.

Если часть проблемы не в нас, а в микробах, то манипуляции с ними помогут нам разорвать эту цепь событий и снижать уровень ТМАО. Что это за потенциальные подходы: про-, пребиотики, и тп.

ТМАО рассматривают как хороший маркер будущих проблем с с-с системой, лучше даже, чем плохой холестерин, что открывает возможности для ранней диагностики.

Антибиотикотерапия, в какой-то своей модификации может стать на службу профилактики сердечных заболеваний.

Не потреблять холин совсем не выход, он для нас незаменим.

А прием L-карнитин (который никакой не жиросжигатель) жителями спортзалов следует очень хорошо пересмотреть, а лучше отменить.

Очень интересно, что когда веганам, не видевшим ни мяса, ни яиц давали L-карнитин, то у них уровень ТМАО в крови не рос, в отличии от мясоедов. Видимо травоядные друзья вывели у себя комбинацию микробов, которые не умеют работать с мясными продуктами и выделять ТМА.

Мясо для веганов полезней, чем мясо для мясоедов. Еще одно перспективное поле для экспериментов – периодическое веганство.

Возможно, чередуя рационы удастся заморить голодом мясоперерабатывающую микрофлору, и тогда окажется что не "много мяса – вредно", а "часто мясо – вредно".

Александр Коляда, научный сотрудник лаборатории эпигенетики Института геронтологии Национальной академии медицинских наук Украины

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Фото GeraKTV/Depositphotos