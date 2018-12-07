Как сделать так, чтобы вам помогли в беде

Привет! Как дела? У меня проблема.

Это самая слышимая фраза в жизни человека, работающего в благотворительном фонде. Тут даже без обид, ведь зачастую, когда кто-то сталкивается с бедой, чаще всего не знает, куда ему бежать, куда податься.

Этому не учат нас в школе, а стереотипные взгляды на оказание и получение благотворительной помощи выглядят для людей как преграды.

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И тут включаемся мы, профессиональные работники фондов.

Наша задача – круглосуточно менеджерить различные социальные проекты и делать так, чтобы любая проблема находила свое решение.

ПЕРВАЯ ОШИБКА, КОГДА У ВАС СЛУЧИЛАСЬ БЕДА

Все и сразу как панацею используют свою телефонную книгу, звоня людям, которых не слышали месяцами (а то и годами) с просьбой сделать что-то, скинуть деньги, позвонить знакомым, просто выслушать первые истерические нотки "почему и за что".

Далее все идут в интернет и начинают писать письма капслоком на все почты и страницы социальных сетей фондов и людей, хоть как то причастных к их работе.

ВАШИ ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

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Во-первых, соберитесь.

Ваша истерия, паника и глотание в трубку слез, никогда ни к чему не приведет.

Если вы обращаетесь в фонд, нужно понимать, что человек по ту сторону трубки или экрана вас не знает, не видел и ему нужно с профессиональной стороны понять, может ли он вам помочь.

Поэтому когда вы пишите обращение – не пишите капслоком.

Это не дает больше информации о проблеме, а всего лишь дает понять, что вы давите только на отчаяние.

В фондах работают обычные, живые люди и у них есть чувства. Но при этом им жизненно необходимо их отключать, чтобы профессионально вам помочь.

КАК ФОНДЫ МОГУТ ВАМ ПОМОЧЬ

Фонд – это юридическое лицо, которое сопровождает человека от момента поиска клиники, где будет проходить лечение, до момента отчета об использованных благотворительных средствах.

Фонды берут на себя большую часть работы, с которой обычные люди (к счастью) раньше не сталкивались:

подготовки документов ;

; консультации реципиента о выборе метода лечения ;

; подготовки переводов инвойса (счета) ;

; перевод по безналу средств на счета клиники и оплата лечения ;

; помощь в распространении информации о сборе.

Фонды берут на себя всю бюрократичную, сложную и очень важную часть получения помощи.

КАК ВЫБРАТЬ ФОНД

На сайте Украинской Биржи Благотворительности в разделе Операторы Помощи каждый нуждающийся в помощи может подобрать фонд, к которому можно обратиться за помощью.

Перед тем, как писать просьбу о помощи, зайдите и почитайте описание, чем именно занимается фонд.

Важно не писать с просьбой взять на попечительство тяжелобольного ребенка фонду, который занимается помощью пенсионерам и приютам для собак.

Внимательно изученная информация и понятно написанная просьба о помощи экономит не только ваше время, а еще и время сотрудников фондов.

КАК ПИСАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВАМ НЕ ОТКАЗАЛИ

Написание просьбы о помощи необходимо начинать с описания проблемы (диагноза), далее указать вариант ее решения (описать цель сбора, обязательно сумму, город, где планируется лечение, написать причину выбранного лечения), описать жизненную ситуацию семьи, рассказать о человеке, который нуждается в помощи.

Далее нужно прикрепить сканы документов (перед этим воспользоваться бесплатным сервисом нанесению водяных знаков на фотографию, чтобы мошенники в интернете не воспользовались вашими документами), фотографию нуждающегося в помощи.

Только спустя 5 лет работы в фонде, относительно недавно, я получила "идеальное" (если вообще так можно говорить в моей работе) письмо с просьбой помочь.

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ВАЖНО: О ВАС БУДУТ ГОВОРИТЬ

Публичный сбор благотворительных средств подразумевает, что с момента, когда вы подписываете договор о предоставлении благотворительной помощи, о вашей истории будут знать другие люди.

Примите факт, что просить о помощи у незнакомых людей означает, что нужно показать себя, свою семью, фотографию, рассказать свою историю и открыть душу.

Ведь вы просите о помощи людей, которые вас могут никогда не увидеть.

Не нужно боятся, что вас кто-то осудит, у вас должна быть четкая цель – сбор денег и спасение. Следуйте ей.

БУДЬТЕ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОКАЗАТЬ СОСТОЯНИЕ СЧЕТОВ

В связи с частым злоупотреблением со стороны людей деньгами, которые собраные на благотворительность, расточительному отношению к ним и большим соблазном перед огромными суммами "чужих денег", на Украинской Бирже Благотворительности мы ввели одно правило.

Оно обязует семью подписывать с фондом (Оператором Помощи), который ее сопровождает, нотариальную доверенность на просмотр банковских счетов, куда родители собирают деньги с личных карт.

Если семья не готова открыто вести сбор и в любой момент показать, сколько собрано на счетах, мы не работаем с такой семьей, так как из-за этого не защищены в первую очередь благотворители, которые доверяют нам свои взносы и хотят помочь.

Поэтому если вы собираете деньги на личные карты, всегда будьте готовы и введите как систему раз в неделю публиковать официальную выписку с них.

Это располагает доверять вам и дальше поддерживать.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СБОРА СРЕДСТВ

В тот момент, когда у вас все готово для публичного сбора средств (есть клиника, счета, фонд и т.д.), необходимо воспользоваться современными инструментами сбора. Это в первую очередь социальные сети.

Запомните, что вы – контент-менеджер своей проблемы.

Сейчас такое большое количество групп с просьбой о помощи, где постоянно кому то SOS как необходима помощь, что обычный человек перестает замечать что либо, выделять для себя то, что он бы хотел поддержать либо просто игнорировать.

Я часто слышу от благотворителей, которые зашли на наш сайт в категорию Здоровье, растерялись, увидев 100 просьб о помощи и ушли думать, кому лучше помочь.

Такой благотворитель редко возвращается.

В соцсетях благотворитель ценит не истеричный крик, а конструктивную просьбу. Случилось вот это, нужно деньги на вот это и механизм, как можно решить проблему.

Истории (посты) о состоянии нуждающегося должны состоять из фотографии (обязательно хорошего качества), четкого описания, рассказа, призыва о помощи и инструкции как помочь.

Пример поста:

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Здесь можно посмотреть пример группы сбора на личную карту средств на покупку и операцию по установке кохлеарного импланта для ребенка.

Родители в течении месяца собрали необходимую сумму в размере 26 500 евро. Их правильная коммуникация с потенциальными благотворителями сделала свое дело.

Работает конструктив, понятный, красивый контент.

Если у вас нет времени заниматься соцсетями, попытайтесь найти волонтера/администратора группы.

ЕСЛИ ПОЛУЧИЛОСЬ ОБРАТИТЬСЯ НА ТВ ЗА СЮЖЕТОМ

Очень часто нуждающиеся обращаются на телеканалы с просьбой снять сюжеты об их беде. Это очень правильное решение, так как телевидение имеет очень большой отклик на просьбы о сборах средств.

Люди прямо во время трансляции сюжета заходят на сайт ubb.org.ua поддержать наших подопечных. Было такое, что за 1 сюжет нам удавалось собрать до 2 млн грн.

У меня в практике был случай, когда мама отказалась выйти на интервью к журналисту, так как у нее была немытая голова. Сколько усилий стоило попросить журналиста снять сюжет о ребенке этой женщине, знают только те, кто уже обращался в СМИ.

Практические советы как давать интервью, чтобы вас услышали, смогли сопереживать и в итоге удалось собрать средства на спасение:

будьте откровенны;

человек, который вас видит первый (и надеюсь, в последний раз, не считая пост сюжета об успешном лечении), должен поверить вам и помочь прямо здесь и сейчас. Не нужно долго рассказывать о себе и искать ответ на вопрос "За что?" и "Почему?". Это также как и в постах в соцсетях. Все по делу, чтобы человек не запутался

расскажите о своих эмоциях, откройте свое сердце. Это самая важная часть. Зрителю не понятно, почему он должен помочь именно вам. Расскажите о мечте (у каждого она есть). Не бойтесь просить! Именно за этим вы и снимаетесь в сюжете.

не думайте о том, как вы будете выглядеть. Профессиональные журналисты и операторы сделают все, чтобы помочь рассказать вашу историю. Но они никогда не смогут добавить искренности вашим глазам.