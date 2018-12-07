Как сделать так, чтобы вам помогли в беде

Таня Райкова-Пилипчук PR-менеджер Украинской Биржи Благотворительности
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7 грудня 2018

Привет! Как дела? У меня проблема.

Это самая слышимая фраза в жизни человека, работающего в благотворительном фонде. Тут даже без обид, ведь зачастую, когда кто-то сталкивается с бедой, чаще всего не знает, куда ему бежать, куда податься.

Этому не учат нас в школе, а стереотипные взгляды на оказание и получение благотворительной помощи выглядят для людей как преграды.

И тут включаемся мы, профессиональные работники фондов.

Наша задача круглосуточно менеджерить различные социальные проекты и делать так, чтобы любая проблема находила свое решение. 

ПЕРВАЯ ОШИБКА, КОГДА У ВАС СЛУЧИЛАСЬ БЕДА

Все и сразу как панацею используют свою телефонную книгу, звоня людям, которых не слышали месяцами (а то и годами) с просьбой сделать что-то, скинуть деньги, позвонить знакомым, просто выслушать первые истерические нотки "почему и за что".

Далее все идут в интернет и начинают писать письма капслоком на все почты и страницы социальных сетей фондов и людей, хоть как то причастных к их работе.

ВАШИ ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Во-первых, соберитесь.

Ваша истерия, паника и глотание в трубку слез, никогда ни к чему не приведет.

Если вы обращаетесь в фонд, нужно понимать, что человек по ту сторону трубки или экрана вас не знает, не видел и ему нужно с профессиональной стороны понять, может ли он вам помочь.

Поэтому когда вы пишите обращение не пишите капслоком.

Это не дает больше информации о проблеме, а всего лишь дает понять, что вы давите только на отчаяние.

В фондах работают обычные, живые люди и у них есть чувства. Но при этом им жизненно необходимо их отключать, чтобы профессионально вам помочь.

КАК ФОНДЫ МОГУТ ВАМ ПОМОЧЬ

Фонд это юридическое лицо, которое сопровождает человека от момента поиска клиники, где будет проходить лечение, до момента отчета об использованных благотворительных средствах.

Фонды берут на себя большую часть работы, с которой обычные люди (к счастью) раньше не сталкивались:

  • подготовки документов;
  • консультации реципиента о выборе метода лечения;
  • подготовки переводов инвойса (счета);
  • перевод по безналу средств на счета клиники и оплата лечения;
  • помощь в распространении информации о сборе.

Фонды берут на себя всю бюрократичную, сложную и очень важную часть получения помощи.

КАК ВЫБРАТЬ ФОНД

На сайте Украинской Биржи Благотворительности в разделе Операторы Помощи каждый нуждающийся в помощи может подобрать фонд, к которому можно обратиться за помощью.

Перед тем, как писать просьбу о помощи, зайдите и почитайте описание, чем именно занимается фонд.

Важно не писать с просьбой взять на попечительство тяжелобольного ребенка фонду, который занимается помощью пенсионерам и приютам для собак.

Внимательно изученная информация и понятно написанная просьба о помощи экономит не только ваше время, а еще и время сотрудников фондов.

КАК ПИСАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВАМ НЕ ОТКАЗАЛИ

Написание просьбы о помощи необходимо начинать с описания проблемы (диагноза), далее указать вариант ее решения (описать цель сбора, обязательно сумму, город, где планируется лечение, написать причину выбранного лечения), описать жизненную ситуацию семьи, рассказать о человеке, который нуждается в помощи.

Далее нужно прикрепить сканы документов (перед этим воспользоваться бесплатным сервисом нанесению водяных знаков на фотографию, чтобы мошенники в интернете не воспользовались вашими документами), фотографию нуждающегося в помощи.

Только спустя 5 лет работы в фонде, относительно недавно, я получила "идеальное" (если вообще так можно говорить в моей работе) письмо с просьбой помочь.

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ВАЖНО: О ВАС БУДУТ ГОВОРИТЬ

Публичный сбор благотворительных средств подразумевает, что с момента, когда вы подписываете договор о предоставлении благотворительной помощи, о вашей истории будут знать другие люди.

Примите факт, что просить о помощи у незнакомых людей означает, что нужно показать себя, свою семью, фотографию, рассказать свою историю и открыть душу.

Ведь вы просите о помощи людей, которые вас могут никогда не увидеть.

Не нужно боятся, что вас кто-то осудит, у вас должна быть четкая цель сбор денег и спасение. Следуйте ей.

БУДЬТЕ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОКАЗАТЬ СОСТОЯНИЕ СЧЕТОВ

В связи с частым злоупотреблением со стороны людей деньгами, которые собраные на благотворительность, расточительному отношению к ним и большим соблазном перед огромными суммами "чужих денег", на Украинской Бирже Благотворительности мы ввели одно правило.

Оно обязует семью подписывать с фондом (Оператором Помощи), который ее сопровождает, нотариальную доверенность на просмотр банковских счетов, куда родители собирают деньги с личных карт.

Если семья не готова открыто вести сбор и в любой момент показать, сколько собрано на счетах, мы не работаем с такой семьей, так как из-за этого не защищены в первую очередь благотворители, которые доверяют нам свои взносы и хотят помочь.

Поэтому если вы собираете деньги на личные карты, всегда будьте готовы и введите как систему раз в неделю публиковать официальную выписку с них.

Это располагает доверять вам и дальше поддерживать.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СБОРА СРЕДСТВ

В тот момент, когда у вас все готово для публичного сбора средств (есть клиника, счета, фонд и т.д.), необходимо воспользоваться современными инструментами сбора. Это в первую очередь социальные сети.

Запомните, что вы контент-менеджер своей проблемы.

Сейчас такое большое количество групп с просьбой о помощи, где постоянно кому то SOS как необходима помощь, что обычный человек перестает замечать что либо, выделять для себя то, что он бы хотел поддержать либо просто игнорировать.

Я часто слышу от благотворителей, которые зашли на наш сайт в категорию Здоровье, растерялись, увидев 100 просьб о помощи и ушли думать, кому лучше помочь.

Такой благотворитель редко возвращается.

В соцсетях благотворитель ценит не истеричный крик, а конструктивную просьбу. Случилось вот это, нужно деньги на вот это и механизм, как можно решить проблему.

Истории (посты) о состоянии нуждающегося должны состоять из фотографии (обязательно хорошего качества), четкого описания, рассказа, призыва о помощи и инструкции как помочь.

Пример поста:

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Здесь можно посмотреть пример группы сбора на личную карту средств на покупку и операцию по установке кохлеарного импланта для ребенка.

Родители в течении месяца собрали необходимую сумму в размере 26 500 евро. Их правильная коммуникация с потенциальными благотворителями сделала свое дело. 

Работает конструктив, понятный, красивый контент.

Если у вас нет времени заниматься соцсетями, попытайтесь найти волонтера/администратора группы.

ЕСЛИ ПОЛУЧИЛОСЬ ОБРАТИТЬСЯ НА ТВ ЗА СЮЖЕТОМ

Очень часто нуждающиеся обращаются на телеканалы с просьбой снять сюжеты об их беде. Это очень правильное решение, так как телевидение имеет очень большой отклик на просьбы о сборах средств.

Люди прямо во время трансляции сюжета заходят на сайт ubb.org.ua поддержать наших подопечных. Было такое, что за 1 сюжет нам удавалось собрать до 2 млн грн.

У меня в практике был случай, когда мама отказалась выйти на интервью к журналисту, так как у нее была немытая голова. Сколько усилий стоило попросить журналиста снять сюжет о ребенке этой женщине, знают только те, кто уже обращался в СМИ.

Практические советы как давать интервью, чтобы вас услышали, смогли сопереживать и в итоге удалось собрать средства на спасение:

  • будьте откровенны;
  • человек, который вас видит первый (и надеюсь, в последний раз, не считая пост сюжета об успешном лечении), должен поверить вам и помочь прямо здесь и сейчас. Не нужно долго рассказывать о себе и искать ответ на вопрос "За что?" и "Почему?". Это также как и в постах в соцсетях. Все по делу, чтобы человек не запутался
  • расскажите о своих эмоциях, откройте свое сердце. Это самая важная часть. Зрителю не понятно, почему он должен помочь именно вам. Расскажите о мечте (у каждого она есть). Не бойтесь просить! Именно за этим вы и снимаетесь в сюжете.
  • не думайте о том, как вы будете выглядеть. Профессиональные журналисты и операторы сделают все, чтобы помочь рассказать вашу историю. Но они никогда не смогут добавить искренности вашим глазам.

Не бойтесь ничего. Ведь вокруг столько добрых и отзывчивых людей, которые готовы и хотят помогать. Нужно лишь правильно попросить о помощи.

Если с вами случилась беда, напишите нам на почту support@ubb.org.ua, мы вышлем вам детальную инструкцию как правильно обращаться за помощью и как разместить свой проект помощи на сайте Украинской Бирже Благотворительности.

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Таня Райкова-Пилипчук

Как сделать так, чтобы вам помогли в беде

PR-менеджер Украинской Биржи Благотворительности

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