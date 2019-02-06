Бег сделал меня сильнее не только физически, но и ментально: как я все успеваю

Я никогда не любила школьную физкультуру. Меня пугал "козел".
Я боялась, прыгая в высоту, споткнуться об планку.
Не могла залезть на канат, потому что вообще боюсь высоты.
Все это угнетало, и я постоянно избегала занятий.
Несколько лет назад друзья пригласили поболеть за них на марафоне.
Я пришла на старты и увидела очень разных бегунов: с инвалидностью, старше 70 лет, совсем маленьких детей.
И подумала: может, и я так смогу? Пришла на первую открытую тренировку в Полтаве, пробежала круг на стадионе, а на утро еле встала с постели.
В голове крутилась мысль: "Я успешная и красивая, но такая слабая, с этим надо что-то делать". С тех пор и бегу :)
И точно знаю – бег сделал меня сильнее не только физически, но и ментально. В прошлом году я пробежала свой первый марафон.
Как бег работает на меня?
Дисциплинирует и развивает чувство ответственности.
Я – член Наблюдательного совета "Нова Пошта", совладелица ресторана "100 років тому вперед", амбасадор New Run – полумарафонов по всей Украине и основательница благотворительного проекта "Команда Чарівників".
Я действительно успеваю руководить людьми, принимать стратегические решения, отвечать на сотни писем, готовить еду для всего полтавского офиса (очень люблю готовить, но не успеваю есть!) и заниматься добрыми проектами для души.
Как? Соблюдая четыре простых правила.
Планируйте и соблюдайте намеченный график
Я за несколько недель знаю, в каком городе и чем буду занята.
Я запрещаю пустопорожние разговоры на встречах.
Бегаю тогда, когда запланировала. И четко знаю, зачем делаю одно дело или другое.
Режим – это не только про дисциплину, но и про здоровье
Я встаю в 7.00, обедаю в 13.00 и бегаю каждый вечер.
Здоровье – и физическое, и ментальное – ограниченный ресурс.
Нужно понимать, что ваше тело должно отлично работать еще долгие годы.
Учитесь разгружать голову!
Мне помогает пробежка – это время, когда ты остаешься наедине с собой.
Именно тогда рождается куча новых идей и приходят неожиданные решения.
Найдите или создайте проект для души
Меня вдохновляет проект "Команда чарівників".
Я посвящаю свободное время – два часа в неделю – тем, кто в этом нуждается.
Едем с "Командой" в интернаты и детские дома и проводим мастер-классы: показываем как делать прически, печь сладости, рисовать, играть на барабанах.
Такие встречи позволят очень по-другому посмотреть на свою жизнь и переоценить многие вещи.
И самое главное: делайте то, что любите и от чего горят глаза – и проблемы с прокрастинацией, медлительностью или отсутствием мотивации отпадут сами собой.
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