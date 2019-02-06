Бег сделал меня сильнее не только физически, но и ментально: как я все успеваю

Інна Поперешнюк співзасновниця "Нової пошти"
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6 лютого 2019

Я никогда не любила школьную физкультуру. Меня пугал "козел".

Я боялась, прыгая в высоту, споткнуться об планку.

Не могла залезть на канат, потому что вообще боюсь высоты.

Все это угнетало, и я постоянно избегала занятий.

Несколько лет назад друзья пригласили поболеть за них на марафоне.

Я пришла на старты и увидела очень разных бегунов: с инвалидностью, старше 70 лет, совсем маленьких детей.

И подумала: может, и я так смогу? Пришла на первую открытую тренировку в Полтаве, пробежала круг на стадионе, а на утро еле встала с постели.

В голове крутилась мысль: "Я успешная и красивая, но такая слабая, с этим надо что-то делать". С тех пор и бегу :)

И точно знаю – бег сделал меня сильнее не только физически, но и ментально. В прошлом году я пробежала свой первый марафон.

Как бег работает на меня?

Дисциплинирует и развивает чувство ответственности.

Я – член Наблюдательного совета "Нова Пошта", совладелица ресторана "100 років тому вперед", амбасадор New Run – полумарафонов по всей Украине и основательница благотворительного проекта "Команда Чарівників".

Я действительно успеваю руководить людьми, принимать стратегические решения, отвечать на сотни писем, готовить еду для всего полтавского офиса (очень люблю готовить, но не успеваю есть!) и заниматься добрыми проектами для души.

Как? Соблюдая четыре простых правила.

1

Планируйте и соблюдайте намеченный график

Я за несколько недель знаю, в каком городе и чем буду занята.

Я запрещаю пустопорожние разговоры на встречах.

Бегаю тогда, когда запланировала. И четко знаю, зачем делаю одно дело или другое.  

2

Режим – это не только про дисциплину, но и про здоровье

Я встаю в 7.00, обедаю в 13.00 и бегаю каждый вечер.

Здоровье – и физическое, и ментальное – ограниченный ресурс.

Нужно понимать, что ваше тело должно отлично работать еще долгие годы.

3

Учитесь разгружать голову!

Мне помогает пробежка – это время, когда ты остаешься наедине с собой.

Именно тогда рождается куча новых идей и приходят неожиданные решения.

4

Найдите или создайте проект для души

Меня вдохновляет проект "Команда чарівників".

Я посвящаю свободное время – два часа в неделю – тем, кто в этом нуждается.

Едем с "Командой" в интернаты и детские дома и проводим мастер-классы: показываем как делать прически, печь сладости, рисовать, играть на барабанах.

Такие встречи позволят очень по-другому посмотреть на свою жизнь и переоценить многие вещи.

И самое главное: делайте то, что любите и от чего горят глаза – и проблемы с прокрастинацией, медлительностью или отсутствием мотивации отпадут сами собой.

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Всі фото: Depositphotos
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