Влюбиться в бег: 4 совета, основанные на личном опыте

Как только сходит снег и начинают пробиваться подснежники в лесу, на улицах появляются странные люди – бегуны.

Вы еще не расстались с пуховиком, а они уже преодолевают километры в тоненьких курточках и лосинах.

Сначала я их не понимала, потом завидовала, теперь – я одна из них.

Бегать здорово, бегать модно, бегать – это красиво. Если можешь бежать, почему до сих пор не бегаешь?

Три года назад я пришла на свою первую тренировку с друзьями и едва пробежала 400 метров.

Мне не хватало сил, я злилась на себя за свою слабость.

В прошлом году я пробежала свой первый полумарафон. Я чувствовала себя победителем и очень горжусь собой.

Бег – это здоровье и хорошая физическая форма. Он улучшает качество моей жизни – с ним появилось больше сил и энергии.

Бег – это доступный спорт! Тебе не обязательно покупать абонемент в спортзал – бегай на улице. Нужны лишь удобные кроссовки и правильная спортивная одежда.

Бег – новые встречи, знакомства с единомышленниками. Во многих городах уже есть беговые клубы.

Поищи такие в твоём городе! Узнай, когда у них тренировки, запишись к ним в клуб. Новые знакомства делают побежки еще интересней, мотивируют не поддаваться коварной лени.

Тренироваться ради результатов – времени пробежки, темпа, километража – это здорово. Но нужно всегда держать в уме, что бег – это серьёзный спорт, где нужно помнить о безопасности.

Длительные тренировки – испытание для организма.

У меня есть 4 простых правила:

1 Получайте удовольствие Самое главное правило – слушать свое тело. Наш организм – сверхумная машина. Он сам подскажет, когда нужно сбавить темп и взять паузу. Нельзя переступать через себя, иначе можно себе навредить, и забыть про бег навсегда. Бегайте в удовольствие – утром или вечером, наедине с музыкой в наушниках или общаясь с друзьями, но всегда с хорошим настроением!

2 Ставьте цели и контролируйте результаты Цели очень мотивируют заниматься бегом. Ставьте цели – идите (зачёркнуто), бегите к намеченной мечте. Если вы никогда не бегали, начните с 10-минутной легкой пробежки. Постепенно увеличивайте нагрузку. Не ставьте себе жестких рамок по времени или километражу. Слушайте свое тело, позвольте ему привыкнуть к новому образу жизни. По опыту скажу, что многим помогает дневник с отмеченными в нем результатами. Ведь ничто так сильно не мотивирует, как персональные успехи!

3 Участвуйте в спортивных забегах Массовые спортивные мероприятия очень мотивируют. Чувство победы над собой – невероятно! Марафоны и полумарафоны не зря так популярны – они про дух конкуренции, праздник победы над собственными страхами и ленью. Я провожу полумарафоны и вижу, как растет их популярность! Даже в таких небольших городах как Черкассы на старт выходят не менее 2,5 тыс. бегунов! В этом году можно отлично побегать в Киеве, Запорожье, Суммах, Черкассах, Чернигове, Одессе, Житомире и Николаеве. Выбирайте дистанции, на которых вам будет комфортно!

4 Занимайтесь параллельно силовыми тренировками Регулярно бегать – полезно, но недостаточно. Силовые тренировки укрепляют тело, помогают сформировать вспомогательные мышцы, используемые при беге. И в то же время они дают возможность отдохнуть основным беговым мышцам. Комбинируйте занятия, я, например, еще занимаюсь TRX. Я бегаю, и я счастлива. Побежали?

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