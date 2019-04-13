Влюбиться в бег: 4 совета, основанные на личном опыте

Как только сходит снег и начинают пробиваться подснежники в лесу, на улицах появляются странные люди – бегуны.
Вы еще не расстались с пуховиком, а они уже преодолевают километры в тоненьких курточках и лосинах.
Сначала я их не понимала, потом завидовала, теперь – я одна из них.
Бегать здорово, бегать модно, бегать – это красиво. Если можешь бежать, почему до сих пор не бегаешь?
Три года назад я пришла на свою первую тренировку с друзьями и едва пробежала 400 метров.
Мне не хватало сил, я злилась на себя за свою слабость.
В прошлом году я пробежала свой первый полумарафон. Я чувствовала себя победителем и очень горжусь собой.
Бег – это здоровье и хорошая физическая форма. Он улучшает качество моей жизни – с ним появилось больше сил и энергии.
Бег – это доступный спорт! Тебе не обязательно покупать абонемент в спортзал – бегай на улице. Нужны лишь удобные кроссовки и правильная спортивная одежда.
Бег – новые встречи, знакомства с единомышленниками. Во многих городах уже есть беговые клубы.
Поищи такие в твоём городе! Узнай, когда у них тренировки, запишись к ним в клуб. Новые знакомства делают побежки еще интересней, мотивируют не поддаваться коварной лени.
Тренироваться ради результатов – времени пробежки, темпа, километража – это здорово. Но нужно всегда держать в уме, что бег – это серьёзный спорт, где нужно помнить о безопасности.
Длительные тренировки – испытание для организма.
У меня есть 4 простых правила:
Получайте удовольствие
Самое главное правило – слушать свое тело.
Наш организм – сверхумная машина. Он сам подскажет, когда нужно сбавить темп и взять паузу.
Нельзя переступать через себя, иначе можно себе навредить, и забыть про бег навсегда.
Бегайте в удовольствие – утром или вечером, наедине с музыкой в наушниках или общаясь с друзьями, но всегда с хорошим настроением!
Ставьте цели и контролируйте результаты
Цели очень мотивируют заниматься бегом.
Ставьте цели – идите (зачёркнуто), бегите к намеченной мечте.
Если вы никогда не бегали, начните с 10-минутной легкой пробежки.
Постепенно увеличивайте нагрузку.
Не ставьте себе жестких рамок по времени или километражу.
Слушайте свое тело, позвольте ему привыкнуть к новому образу жизни.
По опыту скажу, что многим помогает дневник с отмеченными в нем результатами.
Ведь ничто так сильно не мотивирует, как персональные успехи!
Участвуйте в спортивных забегах
Массовые спортивные мероприятия очень мотивируют.
Чувство победы над собой – невероятно!
Марафоны и полумарафоны не зря так популярны – они про дух конкуренции, праздник победы над собственными страхами и ленью.
Я провожу полумарафоны и вижу, как растет их популярность!
Даже в таких небольших городах как Черкассы на старт выходят не менее 2,5 тыс. бегунов!
В этом году можно отлично побегать в Киеве, Запорожье, Суммах, Черкассах, Чернигове, Одессе, Житомире и Николаеве. Выбирайте дистанции, на которых вам будет комфортно!
Занимайтесь параллельно силовыми тренировками
Регулярно бегать – полезно, но недостаточно.
Силовые тренировки укрепляют тело, помогают сформировать вспомогательные мышцы, используемые при беге.
И в то же время они дают возможность отдохнуть основным беговым мышцам.
Комбинируйте занятия, я, например, еще занимаюсь TRX.
Я бегаю, и я счастлива. Побежали?
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