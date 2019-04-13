Влюбиться в бег: 4 совета, основанные на личном опыте

Інна Поперешнюк співзасновниця "Нової пошти"
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13 квітня 2019

Как только сходит снег и начинают пробиваться подснежники в лесу, на улицах появляются странные люди – бегуны.

Вы еще не расстались с пуховиком, а они уже преодолевают километры в тоненьких курточках и лосинах.

Сначала я их не понимала, потом завидовала, теперь – я одна из них.

Бегать здорово, бегать модно, бегать – это красиво. Если можешь бежать, почему до сих пор не бегаешь?

Три года назад я пришла на свою первую тренировку с друзьями и едва пробежала 400 метров.

Мне не хватало сил, я злилась на себя за свою слабость.

В прошлом году я пробежала свой первый полумарафон. Я чувствовала себя победителем и очень горжусь собой.

Бег – это здоровье и хорошая физическая форма. Он улучшает качество моей жизни – с ним появилось больше сил и энергии.

Бег – это доступный спорт! Тебе не обязательно покупать абонемент в спортзал – бегай на улице. Нужны лишь удобные кроссовки и правильная спортивная одежда.

Бег – новые встречи, знакомства с единомышленниками. Во многих городах уже есть беговые клубы.

Поищи такие в твоём городе! Узнай, когда у них тренировки, запишись к ним в клуб. Новые знакомства делают побежки еще интересней, мотивируют не поддаваться коварной лени.

Тренироваться ради результатов – времени пробежки, темпа, километража – это здорово. Но нужно всегда держать в уме, что бег – это серьёзный спорт, где нужно помнить о безопасности.  

Длительные тренировки – испытание для организма.

У меня есть 4 простых правила:

1

Получайте удовольствие

Самое главное правило – слушать свое тело.

Наш организм – сверхумная машина. Он сам подскажет, когда нужно сбавить темп и взять паузу.

Нельзя переступать через себя, иначе можно себе навредить, и забыть про бег навсегда.

Бегайте в удовольствие – утром или вечером, наедине с музыкой в наушниках или общаясь с друзьями, но всегда с хорошим настроением!

2

Ставьте цели и контролируйте результаты

Цели очень мотивируют заниматься бегом.

Ставьте цели – идите (зачёркнуто), бегите к намеченной мечте.

Если вы никогда не бегали, начните с 10-минутной легкой пробежки.

Постепенно увеличивайте нагрузку.

Не ставьте себе жестких рамок по времени или километражу.

Слушайте свое тело, позвольте ему привыкнуть к новому образу жизни.

По опыту скажу, что многим помогает дневник с отмеченными в нем результатами.

Ведь ничто так сильно не мотивирует, как персональные успехи!

3

Участвуйте в спортивных забегах

Массовые спортивные мероприятия очень мотивируют.

Чувство победы над собой – невероятно!

Марафоны и полумарафоны не зря так популярны – они про дух конкуренции, праздник победы над собственными страхами и ленью.

Я провожу полумарафоны и вижу, как растет их популярность!

Даже в таких небольших городах как Черкассы на старт выходят не менее 2,5 тыс. бегунов!

В этом году можно отлично побегать в Киеве, Запорожье, Суммах, Черкассах, Чернигове, Одессе, Житомире и Николаеве. Выбирайте дистанции, на которых вам будет комфортно!

4

Занимайтесь параллельно силовыми тренировками

Регулярно бегать –  полезно, но недостаточно.

Силовые тренировки укрепляют тело, помогают сформировать вспомогательные мышцы, используемые при беге.

И в то же время они дают возможность отдохнуть основным беговым мышцам.

Комбинируйте занятия, я, например, еще занимаюсь TRX.

Я бегаю, и я счастлива. Побежали?

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