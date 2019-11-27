Чем заняться в Камбодже и Вьетнаме

В Камбодже и Вьетнаме можно очистить карму, увидеть, как люди живут в лодках, и подняться на мост высотой 1400 метров.

И это только начало.

Камбоджа

Отправляясь в Камбоджу, я очень хотела посетить древний храмовый комплекс Ангкор-Ват. Он занимает огромную территорию – чтобы обойти его, у нас ушел целый день.

Много лет назад здесь жили, молились и совершали жертвоприношения красные кхмеры. И именно при них был построен центральный корпус комплекса.

Вокруг главного здания расположены маленькие пагоды. У всех них есть свои названия, и каждая посвящена конкретному периоду правления императорской династии.

Во время экскурсии мы успели очистить карму, пообщались с монахами, а еще "приобщились" к местным ритуалам.

Ангкор-Ват

Еще один must visit Камбоджи – Пирамида смерти. Это 32-метровое сооружение, которое состоит из 7 ступеней.

Местные считают, что отверстие, расположенное на вершине, является мостом между нашим и потусторонним мирами. Когда-то там проводили ритуалы и даже похоронили одного из императоров.

Именно поэтому достопримечательность и назвали Пирамидой смерти.

Пирамида Смерти

У этого места мистическая слава: археологи, которые хотели изучить древнее строение, не могли спуститься ниже 3 этажа. У них возникали проблемы со снаряжением или им по каким-то странным причинам не давали разрешения.

Некоторые даже ломали ноги по пути. Но нашу группу это не остановило. Все прошло хорошо, мы поднялись на самый верх.

Местные рассказывали: когда стоишь там, нужно отпустить плохое, а после – поблагодарить богов за все, что у тебя есть.

Сием Рип – это тусовочный городок, который расположен на северо-западе Камбоджи. В центре находится улица Паб-стрит, где есть все, что нужно для веселого отдыха: бары, клубы и другие заведения.

Днем там работает рынок – можно купить разные сувениры домой. Там-то мы и оторвались – решили устроить себе день шопинга.

Сием Рип

Брали все: от магнитов и браслетов до шелковых одеял и местных сладостей.

Некоторым даже пришлось покупать еще несколько чемоданов – для всех сувениров не хватило места.

Вьетнам

За невероятной природой нужно ехать в бухту Халонг. Она находится в северо-восточной части Вьетнама.

Там очень красиво: вокруг скалы и ярко-бирюзовое море.

Местные живут в буквальном смысле на воде. Вместо домов у них лодки, а в качестве крыши – навес. Рядом сохнет одежда и готовят еду.

Вьетнамцы в этой деревне давно приспособились к такому образу жизни и чувствуют себя вполне счастливыми.

Рыбацкая деревушка в бухте Халонг

Еще один must visit в Стране красного дракона – Мраморные горы. Обязательно посетите смотровую площадку с видами на город. А после этого – загляните в пещеры, расположенные в скалах.

В одной из них мы видели мраморный алтарь, а в другой был небольшой храм. Там местные жители зажигают свечи и ароматизированные палочки, а затем молятся огромной статуе Будды.

Мраморные горы

В парке Ba Na Hills на высоте 1400 метров над уровнем моря находится просто невероятный Золотой мост.

Он выглядит, как дорога в небо, которую держат две гигантские руки. Ты стоишь на мосту, на тебя опускаются облака, и дух захватывает от увиденного – можно часами любоваться видами на леса и горы.

Золотой мост

Мост построили относительно недавно. И добраться к нему можно по канатной дороге.

Когда мы спускались, перед нами проносились горы, пальмы и небольшие водопады.

А еще там все время звучала музыка. Нас очень развеселило, когда внезапно начала играть песня Аллы Пугачевой "Миллион алых роз".

Национальный парк Пном Кулен считается настоящим местом силы.

Там мы посетили несколько храмов, а еще определили свой уровень внутренней гармонии.

Чтобы его узнать, нужно было стать под определенным углом, а затем сделать 4 больших вдоха и выдоха. Если голова закружится, значит какая-то стихия внутри человека находится в дисгармонии с остальными.

Пном Кулен

Советы для тех, кто собрался в Камбоджу и Вьетнам:

Во Вьетнаме лучше обменивать крупные купюры, например, $100 – так будет выгоднее курс. В Камбодже принимают доллары, но сдачу дают местной валютой. PayPass в странах нет, там принимают только именные карты.

Если планируете посещать храмы, возьмите с собой одежду, которая закрывает колени и плечи . Это правило относится и к мужчинам, и к женщинам. В действующие храмы также нельзя заходить в обуви, носках, а еще – в солнцезащитных очках и головных уборах. В Ангкор-Вате таких ограничений нет.

. Это правило относится и к мужчинам, и к женщинам. В действующие храмы также нельзя заходить в обуви, носках, а еще – в солнцезащитных очках и головных уборах. В Ангкор-Вате таких ограничений нет. Чтобы полностью погрузиться в культуру страны, воспользуйтесь услугами гида – особенно, когда посещаете храмы. А если хотите сэкономить на жилье, питании и экскурсиях, отправляйтесь в путешествие группой – так будет дешевле.

Местная SIM-карта стоит $5-10. Ее можно купить только при наличии документов.

Не берите с собой в поездку много вещей. После шопинга туристам часто приходится докупать несколько дополнительных чемоданов.

Самый благоприятный месяц для посещения Камбоджи и Вьетнама – февраль. В это время тепло и мало осадков – можно смело посещать экскурсии и устраивать пляжный релакс.

Ксения Бенедик, тревел-експерт, турлидер bodotravel, специально для УП.Жизнь

Титульна світлина fotoall/Depositphotos

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