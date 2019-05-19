Не за всі гроші світу: як провести бюджетну відпустку в Італії

Аліна Полякова
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19 травня 2019

Щоразу, коли я думаю про відпустку, в мені борються дві людини.

Перша завчасно шукає квитки на лоукости, думає, де дешевше жити, дивиться, аналізує погоду, щоб речі влізли в рюкзак ручної поклажі.

Друга намагається запевнити, що відпочинок коли ти лише відпочиваєш і ні про що не думаєш. Взагалі, ні про що. Особливо про те, чи не зірветься черговий хост або як ви знайдете автобусну зупинку у дупі світу.

Не знаю, яка з них відповідає за "голос розуму", проте на цей раз перемогла саме перша.

Мені знову вдалося переконати себе, що по гарячій путівці в Єгипет я ще встигну відпочити колись на пенсії, а поки час збиратись в мандрівку північчю Італії.

 

Квитки ✈️

Перше правило бюджетної поїздки довгострокове планування. Особливо це стосується квитків.

Ця поїздка почалась з повідомлення подруги, яка знайшла в телеграм-каналі зі знижками квитки у Венецію, про яку мріяла з чотирнадцяти років.

 Фото: Rabchun/Depositphotos

Менш ніж за півгодини вони були у нас проте з вильотом через 11 місяців. Це настільки заздалегідь, що допоки настане їх час, можна встигнути забути, що взагалі кудись збиралася.

Та коли це чиясь мрія шанси на забуття наближаються до нуля. Залишається чекати.

Коли вже зрозуміли, що "час Х" наближається і треба планувати наші пересування по самій Італії, аі фраза "ой, треба ще дожити" вже не спрацьовує", то просто відкрили карту.

 

Ми прилітали у Венеції, а зворотній рейс мали з Мілана.

Тож треба було якось заповнити цей проміжок. Не найбільш оптимальним логістично, проте таким, як підказувало серце, чином ми вирішили, що з Венеції вирушимо у Верону (бо Ромео, до тебе моє серце лине), звідти у Флоренцію (бо крапочка на карті була великою), потім Піза (бо якщо не підтримала Пізанську вежу, то і не рахується, що була в Італії), а звідти вже у цитадель моди Мілан.

Загалом на квитки витратили близько 100 євро: 60 на літак і 40 по країні.

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Житло  🔑

 

Головним нашим експериментом стали пошуки житла за допомогою сайта Couchsurfing онлайн-сервісу, на якому учасники діляться місцем для ночівлі з подорожуючими.

Я вже пробувала використовувати його раніше, і зрозуміла, що це не так страшно, як може здатися на перший погляд.

Ба більше, цього разу нас було двоє, тож що може статися? Цього разу на нас чекали нові історії.

 

Венеція 🛶 

 

У Венеції ми зупинялися на дві ночі і "хоста", а саме так називається людина, яка надає подорожуючим притулок, знайшли ледь не в останній момент.

 
 Фото: twindesigner/Depositphotos

Якопо моряк, у якого якраз перерва між рейсами викликав довіру своїм почуттям гумору:

"Привіт, Аліно, я з радістю захощу тебе і твою подругу. На жаль, мій приватний літак зламався, а минулої ночі якийсь негідник вкрав мою Ферарі, але я й досі можу покатати вас на човні по Венеції та околицям".

Потім виявилось, що він ще й прихильник Достоєвського і Булгакова. Тож нам було про що поговорити.

 

Коли ми приїхали, він вже хостив одну українку, яка наразі живе в Польщі. Тож нас вже було четверо.

Ми залишили речі у окремій кімнаті, яку він нам виділив, і пішли кататись на човні.

 

Якобо виявився, певно, найкращим хостом, якого можна було б знайти у Венеції, адже показав нам її з боку води.

"А так можна, просто взяти човен і самому кататися цими вуличками?", захоплено запитала у нього я.

"Можна, якщо в тебе є прописка у Венеції. В мене немає. Але я народився тут і все своє життя тут прожив, тож можу собі дозволити", - відповів Якопо і показав будинок, в якому пройшло його дитинство.

 

Нам не дуже пощастило з погодою: усі два дні йшов дощ, і Венеція здавалась надзвичайно похмурою, а велика кількість масок, як у лікарів за часів чуми, у крамничках на вулицях наштовхувала на думку, що ми в якомусь фільмі жахів про Середньовіччя.

 

Тож єдине, що залишалось: курсувати від траторії до остерії, і робити висновок, що Італія це смачно.

Флоренція 📷

Враховуючи, що у Вероні ми проводили лише день, наступною точкою, де нам довелося шукати житло стала Флоренція.

Фото Baloncici/Depositphotos

Хост, який мав нас прийняти, "злився" в останній момент. Не те, щоб це було рідкістю і здивувало мене, проте змусило нервувати.

В автобусі, де нам найчастіше і вдавалося ловити wi-fi, я почала писати всім, хто пропонував нам зупинитися. І врешті-решт Альберто, який до того писав, що міг би прихистити одну з нас, а іншу може прихистити його друг, погодився захостити нас обох (це була наша умова).

Він забрав нас з вокзалу, ми прогулялись нічним центром Флоренції, де Альберто намагався розказати все, що пам’ятав про визначні місця, і дуже радів, коли ми не задавали додаткових питань.

 

Ми зайшли в ресторанчик його друга повечеряти традиційними стравами і випити к’янті місцевого вина, яким всі пишаються.

Потім Альберто завіз нас в якусь маленьку квартиру, яку, за його словами, знімав на двох з другом.

З якою метою нам залишалось лише здогадуватись.

Проте він залишив нам ключі і зник на наступні два дні, мотивуючі все зайнятістю і роботою.

Звичайно, коли ти і бізнесмен, і музикант, і футболіст, а саме це він про себе розповідав де знайти часу на щось ще?

 

Зранку другого дня ми занесли ключі від квартири в ресторанчик його друга і поїхали далі.

 

Піза📸

 Фото AlexGukBO/Depositphotos

Тут почались пригоди. Коли ми вже їхали в автобусі в Пізу, наш хост Парса, з яким ми домовились завчасно і ні про що собі не переживали, почав робити недвозначні натяки. Наприклад, чи не проти я, якщо він буде спати зі мною в одному ліжку.

Ми відмовили йому і відхилили пропозицію на сайті (хоча він швидко почав переконувати, що нічого такого не мав на увазі), і зняли хостел за 16 євро з людини за ліжко у чотирьохмісному номері для дівчаток.

 

До того ж, діяла чудова пропозиція на вечерю платиш 8 євро і їси все, що завгодно і скільки захочеш. Плюс напій!

Загалом, якби не залізничні шляхи, які були надто близько і надто чутними, місцина чудова гарна літня тераса, величезна кухня, де можна їсти, працювати за ноутбуком, чи насолоджуватись життям за келихом вина.

 

Мілан 👠

Чорна смуга з каучсерфінгом продовжилась і хост з Мілану просто перестав відповідати.

Я вже була трохи пригніченою ситуацією в Пізі, тому не мала бажання домовлятись ще з кимось. Тому ми знову забронювали перший-ліпший хостел.

Ми приїхали в місто о 22, поки розібрались з метро, поки знайшли готель була вже 23 хотілось лише одного лягти в ліжко і відключитись.

Проте це виявилось найгірше місце, в якому мені доводилось спати, ще й платити за це. У нас був шестимісний номер для дівчат, проте більше він був схожий на гуртожиток для жінок-еміграток.

 

Спочатку я не могла заснути, бо боялась, що хтось зіпре мій рюкзак. Як тільки починала засинати хтось крутився зверху, і я прокидалась.

В якийсь момент стала чекати, що ось-ось виповзе тарган, потім почала істерично чухатись, бо здавалось, що в мене завелись чи то воші, чи то кліщі.

Сонце зійшло і ми лишили це місце пощастило, що це була остання ніч, і ми трохи відіспались в літаку.

Загалом за житло, а платили ми за два хостели по одній добі з людини, вийшло 34 євро. Другий коштував 18 (16 за прайсом + 2 за постіль), проте він, звичайно, того не коштував.

Висновок: ніколи нічого не бронювати, не прочитавши попередньо відгуки.

 

Як ще зекономити 💵

Перше правило не переводити ціни, які бачите в євро, в гривні. Зрештою, це відпустка, хоч і бюджетна.

Ми намагались купувати їжу в супермаркетах там можна купити навіть піцу. Якщо вже їли в закладі, то зазвичай, щоб підключитись до вай-фаю, брали якусь страву на двох.

 

Звичайно, італійці дивно на тебе дивляться, коли ти кажеш їм: "Оne pizza to share", певно, думають, що ти якась хвора, якщо сама не можеш здолати цю маленьку піцоньку. Проте ми наїдалась.

В маленьких закладах траторіях майже всюди є домашнє вино. Воно дешевше, але не поступається в смаку. А ще від нього не болить голова.

 

Якщо не любите їздити автобусом, можете скористатися BlaBlaСar він десь вдвічі дешевше, ніж потяг.

А якщо плануєте поїздку великою компанією, то житло комфортніше і дешевше буде бронювати через Airbnb.

Перша неділя місяця День музеїв. В цей день в них можна потрапити безкоштовно, проте зважайте на черги. До речі, вхід у церкви безкоштовний майже усюди і завжди, а подих захоплює не менше.

 

Маленькі містечка більш дешеві і душевні. Подивившись на визначні місця Флоренції, за декілька євро можно поїхати в маленькі містечка типу Лукка чи Пієнца, і відкрити для себе більш затишну Італію.  

До того ж, вони настільки маленькі, що їх можна обійти пішки, не витрачаючись на громадський транспорт.

Ще один лайфхак не викидати пляшки з-під води. В Італії багато фонтанчиків з питною водою, а інколи навіть мінералкою, воду можна набрати безкоштовно, а пляшки використати повторно.

Точно радимо витратитись на дві речі: роумінг, який дозволить і карту підвантажити, і букінг перевірити, і чекін на рейс зробити, та італійське морозиво.

 

Насолоджуйтесь!

Аліна Полякова, журналістка УП

Титульне фото: Depositphotos

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