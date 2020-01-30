40 млрд грн українці витрачають на "ліки", це може зупинити один законопроект

Мій знайомий, по рецептах з України, купує для своєї мами ліки в Польщі.

Вже 5 років поспіль. Причому без жодних проблем.

Віддаєш рецепт, який виписав лікар з України, платиш і отримуєш ліки.

В чотири рази дешевше.

Ну і звісно на кордоні це значиться, як лікарські засоби для особистого споживання.

Цей мій товариш не медик, тому його роздуми, на цю тему, мене зацікавили якось особливо. Тобто погляд на проблематику непрофесійний, просто кажучи від споживача.

Коли ми говорили з ним про особливості придбання і споживання ліків в Україні.

Три загальновизнані проблеми такі: Дорожнеча Низька якість чи фальсифікат Доступність

Звісно тут можна додати ще щонайменше десять пунктів, але сьогодні зупинюсь на тому, який з 2018 року "завмер".

Це порушення права на рекламу лікарських засобів в Україні.

Не буду втомлювати усіма "прийомчиками" маніпуляторів фармцехів на ТБ, радіо чи в інтернеті, напишу сьогодні про те, як друковані видання впарюють нам непотріб.

Як приклад візьму видання "Народний лекарь", яке із завидною регулярністю потрапляє до моєї поштової скриньки.

Не електронної, хоча там теж іноді "прилітає", а звиклої, куди нам шлють паперові газети та квитанції на комуналку.

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Це "треш", якщо сказати коротко і одним словом. Причому повний, тотальний і безповоротний.

Уявляю собі скільки людей літнього віку, з інвалідністю та неповнолітніх "ведуться" на таке.

Жодного лікарського засобу на 4-х сторінках реклами.

Ж-о-д-н-о-г-о!

Ну не те, щоб мова йшла про ліки з доказовою базою, це просто все абсолютний непотріб.

Перша сторінка видання "Народний лекарь"

Близько 80 млрд грн складає щорічний роздрібний ринок лікарських засобів в Україні.

Щонайменше 40 млрд грн українці витрачають на подібні "ліки" з таких "газет", слухаючи брехливу рекламу на радіо, чи дивлячись маніпулятивну рекламу на телебаченні.

Невже ми такі нерозумні, щоб купувати весь цей непотріб?

Та ні. Ми розумні.

Тільки ті, хто гребе і за рекламу гроші, і за виробництво всього цього, і хто з медпрацівників рекомендує щось подібне – начхати хотіли на здоров‘я нації.

На те, що пенсіонер віддає останні копійки в надії на чудо, що саме цей препарат, з реклами, вилікує його недугу чи хоч якось покращить стан.

Нагадаю, що законопроект про врегулювання реклами лікарських засобів в Україні готовий, ще з 2018 року.

Там все просто і зрозуміло. Правила, чи вірніше відповідальність за їх порушення, прописані як в усьому цивілізованому світі, як в країнах ЄС.

Та тільки "кишка тонкою" залишається для тих, хто ухвалює політично рішення. І не один вже рік поспіль. Маю на увазі – абсолютну більшість у Верховній Раді.

Роман Ілик, ексзаступник Міністра охорони здоров'я України (2016-2019), спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Milkos/Depositphotos

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