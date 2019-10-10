Радниця міністра МОЗ задекларувала гонорар від фармкомпанії, чий препарат хотіла включити в закупівлі

Нинішня радниця міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької Ольга Голубовська оновила декларацію на посаду заступниці міністра.

Відповідний запис є на сайті НАЗК.

За ним, представництво ЕББВІ БІОФАРМАСЬЮТІКАЛЗ ГМБХ у 2018 році виплатило Ольгі Голубовській 72 109 гривень як "гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами".

Саме про препарат цієї фірми йшлося в аудіозаписі розмови заступника міністра охорони здоров’я Михайла Загрійчука з директоратами МОЗ.

"До нас, з перших днів керівництва нової команди, в кабінет прийшла радниця Міністра пані Голубовська. І прямим текстом сказала, що нам і надалі потрібно закуповувати конкретний лікарський засіб вартістю 4 000 $ за курс . І сказала, що те, що його не планують далі купувати - це неправильно! І вона буде з цим розбиратись", - казав заступнику міністра державний експерт Євгеній Гончар.

Мова йде про препарат омбітасвір/парітапревір/ритонавір (Вільвіо) + дасабувір (Вірелакір), це комбінація з трьох препаратів, яку виробляє лише компанія AbbVie і призначена вона для лікування вірусного гепатиту С.

Ціну препаратів для такого лікування можна подивитись тут. Спільно з експертами УП порахувала, що курс цих препаратів коштує більше 80 тисяч гривень. Інші схеми лікування значно дешевші, наприклад, режим "даклатасвір + софосбувір" коштує 2,5 тисячі гривень.

Слова Гончара підтверджувала на аудіозаписі керівниця директорату медпослуг Оксана Сухорукова:

"Я її попросила написати свої зауваження до громадського обговорення. На що вона сказала, що вона не така як усі, що вона покаже "кузькіну мать" і пішла з кімнати".

УП зателефонувало з проханням про коментар до Ольги Голубовської.

Вона пояснює ситуацію так. Препарат, про який мова, життєво необхідний та безальтернативний для певної категорії хворих:

"У мене є звернення експертної групи (мова йде про групи, не залучені до визначення номенклатури закупівель - УП) по інфекційним хворобам в тому числі в області вірусних гепатитів колективне, професорів, що цей препарат має бути в номенклатурі. Як так вийшло, що в обхід думки фахівців його виключили? Мова ж не йде про включення нового препарату, він був у номенклатурі минулого року. І я спитала!

Мені сказали, що в них є заключення якогось експерта, якого вони залучили. Я ж не знаю, я ж прийшла спитати як лікар, який ініціював в Україні програму по вірусних гепатитах. Я знаю глобальні тенденції в цьому питанні, представляю Україну на міжнародних форумах щорічних.

Ця ситуація незрозуміла нікому. Мені пропонували наші партнери, наприклад, президент Всесвітнього альянсу з вірусних гепатитів казав, що давайте я напишу наше відношення. Ну це позорище!

Я питаю: як це вийшло? У мене ж нема інформації, хто там експерти. Є група експертів по вірусних гепатитах, в тому числі по інфекційних захворюваннях, куди входять професори, практичні лікарі. А є ще якась група, куди включений сімейний лікар з Ужгорода. От він взяв і написав, що не треба. А в мене є звернення від експертів, що треба. І цей препарат реально потрібен. Не для всіх, але для певної категорії хворих".

Довідка УП: список експертів є у відкритому доступі, до нього увійшли 9 експертів, а лікар, якого має на увазі Ольга Голубовська, не лише сімейний лікар, але й інфекціоніст, кандидат медичних наук та працює на кафедрі Ужгородського національного університету.

Голубовська розповідає, що питала в директорату з медпослуг: "Як так вийшло, що той експерт має набагато менше кваліфікацій, ніж експерти у вашій же експертній групі? ".

Мовляв, працівники директорату сказали, що в них таке положення: "Погане положення. Незрозуміле. Я вже не пам’ятаю, що казала. Що я, зобов’язана пам’ятати? Щоб мене зробили експертом цього, я не казала. Воно мені ні з якого боку не треба.

Одна людина, навіть не дві! Лікар вирішує питання. Вони не розуміють глобальну проблему. Така політика суперечить рекомендаціям ВООЗ, через яку ми приведемо країну до масивного поширення вірусу гепатиту С, ще й резистентних штамів"

- Наскільки нам відомо, препарат, про який ви говорили, виробляє лише компанія AbbVie.

- Я ж не винна в тому, що вона виробляє!

- Ви у своїй декларації за 11 вересня, подану в НАЗК, вказуєте гонорар від цієї компанії.

- Да.

- Ви не вважаєте, що це конфлікт інтересів, коли ви тут сваритесь за цей препарат і отримували гонорар від цієї компанії?

- А який це конфлікт інтересів? Почитайте, що таке конфлікт інтересів. Відкрийте будь-який протокол. Можна минулого року по гепатиту С, і подивитеся, скільки експертів там із задекларованим конфліктом інтересів.

Але нікому в голову не приходить виключати таких людей з написання протоколів навіть. Мова не про те - конфлікт інтересів чи ні - мова про суть. Нема ні одного експерта, який має окрему думку від моєї. Чому так вийшло, що цю думку ігнорують?

- Тобто ви не вважаєте конфліктом інтересів, що отримували гонорар від цієї компанії, 70 тисяч за 2018 рік?

- Конфлікт інтересів стосується людей, які впливають на прийняття якихось рішень.

- А ви як радник хіба не впливаєте?

- Ні, звичайно.

- Але ви подали свою декларацію на заступника міністра, а це посадова особа.

- Подайте ви декларацію.

- Можете пояснити, за що саме отримали ці 70 тисяч?

- Послухайте, нащо ви ставите мені питання, які не відносяться до суті проблеми? Ви мене не слухаєте. У мене є звернення колективне наших спеціалістів. Воно зареєстроване і передане в МОЗ. Хочуть - хай розбираються, хочуть - хай не розбираються. Я хотіла розібратися і для себе зрозуміти, як так сталось. Думаю, ми отримаємо офіційну письмову відповідь. Тоді буде зрозуміла турбота держави про держслужбовців і пацієнтів.

- Все-таки ви можете пояснити, за що отримали 70 тисяч минулого року?

- Ні, не буду відповідати. Вважаю його провокаційним і воно не має стосунку до проблеми.

Пані Голубовська також відмовилась надати УП копію звернення лікарів, і сказати, скільки лікарів його підписали.

Цю ситуацію ми також попросили пояснити члена експертної групи, яка вирішила виключити цей препарат з номенклатури, лікаря-інфекціоніста Віктора Петрова:

"Ми протягом трьох останніх років спостерігали збір заявок по регіонах України, які надавали департаменти, на які ми не маємо впливу. Деякі регіони подавали дуже величезну заявку на 3D-режим. Він дуже дороговартісний, 3200 доларів на пацієнта на один діагноз, хронічний гепатит С.

Він не є першою лінією надання допомоги пацієнтам з захворюваннями печінки. Враховуючи цей факт, ми як лікарі не маємо права його назначати наївним пацієнтам (які сьогодні прийшли до лікаря і їм встановили діагноз "гепатит").

Первинному пацієнту цей режим в нашій країні не показаний. В розвинених країнах з високим рівнем доходу цей режим назначають пацієнтам з 1-4 генотипам і тим, які мають захворювання нирок. Бо по інструкції цей препарат більш щедящий до нирок. Зокрема, це хронічна ниркова недостатність, захворювання нирок, які перешкоджають застосовувати звичні препарати.

Коли ми побачили, що весь бюджет, майже 50% всього бюджету на всю країну на гепатит С, і він іде на цю дороговартісну схему, ми як експерти побачили, що в цьому може бути лобістська складова.

Ця лобістська складова, швидше за все, реалізується не на етапі закупівлі. Бо МОЗ мусить закуповувати те, що регіони дають, а це на етапі збору заявок.

Департаменти охорони здоров’я з областей, з міст подають заявку на препарат, який насправді не має показів для первинного застосування.

Тобто вони вважають, що вони всіх пацієнтів лікуватимуть саме цим препаратом дороговартісним, який по суті краде від нас 30-36 пацієнтів, які могли бути проліковані за 100 доларів повним курсом і було б все чудово.

Якщо закінчувати 3D-терапію, в українському протоколі ми застосовуємо тим пацієнтам, які:

мають хворі нирки

які переліковуються після невдалого лікування, так звані резистентні форми.

Коли ми зробили запит в Інститут нефрології, виявилося, що таких пацієнтів, в яких хворі нирки і гепатит, трохи більше 300 чоловік.

А закупили препаратів тільки за кошти минулого року понад 1600 курсів.

Ми маємо забезпеченість цим препаратом набагато більше, ніж треба по критеріям застосування цього препарату.

Тобто хтось в Україні вирішив вплинути на заявки департаментів, щоб цей препарат став першою лінією.

Схема лікування, рекомендована протоколами ВООЗ та Європейської та Американської асоціацією вивчення захворювань печінки.

В нас є дві основні комбінації, поширені в Україні:

софосбувір /ледіпасфір - для лікування на 12-16 тижнів для пацієнтів з хронічним гепатитом С;

софосбувір / даклатасвір - підходить для всіх пацієнтів з усіма видами генотипів гепатиту С, і цей препарат наразі для України коштує найнижчу ціну в Європі - 86 доларів за один курс лікування.

Тому коли я кажу, що ми за 1 курс 3D-терапії могли пролікувати 35-36 пацієнтів, це саме через це. У нас різниця в ціні дуже велика, а якість препаратів відповідає. Я як лікар за ці кошти можу вилікувати на порядок більше людей.

Якщо буде виділятися такий самий бюджет, як останні роки, ми при тій ціні, яка є зараз, ми можемо 48-50 тисяч людей з хронічним гепатитом пролікувати, це всі, які є на обліку. Тобто по суті ми могли б знищити цю хворобу в Україні і забезпечити 100-110% потреб дешевими і дієвими препаратами, але комусь цього не хочеться.

Аргументом наших опонентів є те, що ці схеми терапії надсучасні, я згоден, але вони є для країн з високим рівнем доходу: Норвегія, Швеція, Північна та Центральна Європа".

По пацієнтах, яким потрібна саме дорога схема лікування, експертна група пропонувала винести рішення окремо. Щоб її отримували виключно ті пацієнти, які є на обліку, і 10% на нові виявлені випадки по тих, кому потрібна саме ця схема.