Яка епідемія насправді загрожує Україні?

Останніми днями увага українців прикута до автобусів, каміння та коронавірусу, але чи знаємо ми стільки ж про епідемії від яких вже страждають сотні тисяч українців?
Чи критично українці оцінюють ризики розповсюдження COVID-19 – це окреме питання, але ми сьогодні поговоримо таки не про нього.
Мені, як людині, яка присвячує весь свій професійний запал промоції серед населення свідомого ставлення до власного здоров’я та керує одним з найбільших проектів в сфері громадського здоров’я, дуже хотілося б, щоб українців більше турбувала епідемія з якою ми боремося вже десятки років.
Так, я кажу про епідемію ВІЛ в Україні.
Адже, за розрахунками Центру громадського здоров’я, близько 238 тисяч українців живуть з ВІЛ.
Ми впроваджуємо проект USAID HealthLink у 12 регіонах, який є найбільшим проектом з тестування в Україні, щоб допомогти виявити та залучити до лікування людей, які живуть з ВІЛ.
Головна проблема, з якою ми стикаємося в процесі – це залучення до тестування саме тих людей, які є носіями вірусу, але не знають про це.
Для пошуку таких людей ми адаптували кращі світові практики, такі як тестування партнерів людей, які живуть з ВІЛ (так зване індексне тестування).
Також, вкрай важливою є "прицільність" тестування, тобто ефективність виявлення.
За даними Центру громадського здоров’я, щорічно в Україні на ВІЛ обстежуються до 2,5 млн українців і лише один серед ста протестованих має позитивний статус.
Новітні практики, такі як індексне тестування, які ми використовуємо в нашому проекті дають нам змогу підвищити цей показник у понад десять разів.
Для впровадження таких підходів на національному рівні вкрай важливо навчити наших медичних працівників ними користуватися.
Також, беручи до уваги трансформацію, яка триває в медичній сфері, є необхідність залучити до тестування лікарів первинної ланки для підвищення загальних показників виявлення та профілактики.
А для цього їх також треба навчити.
Тому саме на навчання та координацію тисяч лікарів ми скеровуємо найбільше зусиль у проекті USAID HealthLink.
Для загального доступу до перевіреної інформації, як для медиків, так і для загального населення, про те коли і кому варто тестуватись та де це можна зробити, ми розробили спеціальний онлайн портал prozdorovia.in.ua
Кожний тренінг, кожна хвилина інвестованого часу в навчання вимірюються кількістю врятованих життів.
І це підтверджують результати проекту:
У 2019 році кожного 3-го нововиявленого пацієнта з ВІЛ в Україні, знайшли завдяки зусиллям проекту USAID HealthLink.
|Виявлення ВІЛ в Україні у 2019 році. Для збільшення натисніть на таблицю
Це означає що 5 886 українців дізнались про свій статус та отримують допомогу.
А отже це 5 886 врятованих життів, в яких ще більше рідних, дітей і так далі.
Проте в Україні ще й досі близько 70 тисяч людей інфіковані ВІЛ, але не знають про свій статус. А отже не отримують необхідне лікування та ризикують своїм життям.
Допомогти цим людям можна тільки спільними зусиллями, як громадськості, так і медичної спільноти.
Тож якби до епідемії ВІЛ, від якої страждає так багато наших співгромадян, було прикуто стільки ж уваги скільки до коронавірусу, яким не інфікувався ще жоден українець, ми б вже давно її подолали.
Адже лікування ВІЛ вже давно винайдено.
Терапія від ВІЛ доступна в Україні, а ті пацієнти, які її приймають живуть нормальним життям.
Христина Бродич, директорка проекту USAID HealthLink: Прискорення зусиль з протидії ВІЛ/СНІДу в Україні, керівниця відділу інновацій БО "100% життя", спеціально для УП.Життя
Титульний малюнок з візуалізацією вірусу ВІЛ від rbhavana/Depositphotos
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