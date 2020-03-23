Як зменшити вплив від розповсюдження коронавірусу

Субота, 21 березня, стала для Італії рекордно трагічнішим днем за період пандемії Covid-19 – 793 смертей та 6557 інфікованих.

Станом на вечір 22 березня по рівню смертності Італія перегнала Китай, а кількість інфікованих досягла 60 тисяч.

Як так сталось?

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Пояснення досить просте, як для профільних спеціалістів. Між тим, спробуємо пояснити і вам, бо вже зрозуміло, що коронавірус сильно вдарить і по українцям.

Насамперед, все пов’язано з "нульовим пацієнтом". Це була пара туристів з Китаю, що прибули до Риму 31 січня.

Через 21 день було зареєстровано 16 випадків, а наступного дня – вже 60.

В наступні кілька діб північні регіони Італії запровадили карантин.

Не допомогло.

Чому?

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По-перше, італійці легковажно віднеслись до інфекції, з першими випадками не було здійснено ніяких санітарно-епідеміологічних мір.

По-друге, низька підготовленість усієї медичної сфери до епідемії такого масштабу, рівень забезпеченості обладнанням, ліками та персоналом.

Протягом місяця спалах перетворив життя італійців на справжній апокаліпсис з містами пустих вулиць, військовими вантажівками вздовж бульварів і десятками домовин у безлюдних церквах.

Інший приклад – це іспанці, німці та американці, які впровадження карантину розпочали лише через 2-3 тижні після перших випадків.

Перші дні карантину вони вільно прогулювались вуличками, відпочивали і жодним чином не дотримувались карантину.

В Іспанії зараз 28,6 тисячі випадків, а в Німеччині – 25 тисяч. Відмінність лише в тому, що німці мають досконалішу медичну систему та забезпечення, тому смертність в рази менша.

Схожа ситуація у США: у період з 17 по 22 березня кількість інфікованих зросла на 685% (з 5656 до 38757 чоловік).

Попри низьку летальність, такі масштаби пов’язані з високою контагіозністю (заразністю). Вірус легко розпізнає клітину-мішень і шляхом обману рецепторних систем клітини проникає в неї і розмножується.

В залежності від масштабів ураження і швидкості репродукції визначаються майбутня клінічна картина.

За даними ВООЗ, протягом пандемії на SARS-CoV 2 перехворіє 80% населення Землі. Серед цієї категорії 60% матиме безсимптомну форму, а ще 20 – легку.

Через рік-два вірус адаптується до організму людини та стане звичайним сезонним збудником.

Але, що відбуватиметься до цього?

Для України важко сказати, але можливий розвиток подій зовсім не такий обнадійливий.

Наша країна тривалий час не мала тест-систем, банального ІХА (імунохімічного методу аналізу), про ПЛР-тести (метод полімеразної ланцюгової реакції) взагалі не йде мова.

Різниця, що для ІХА треба більше тижня бути інфікованим, а для ПЛР – лише 1-2 дні.

З початком епідемії в Європі заробітчани та українські туристи почали масово повертатись додому.

Далі – відомий сценарій: перший пацієнт в Чернівцях, карантин, збільшення кількості випадків тощо.

Чи достатні заходи? Звісно, що ні.

Усі пам’ятають хайп з Новими Санджарами. Тоді, підігріта окремими політиками, ситуація ледь не перетворилась у невелику трагедію.

Але нікого не злякала ситуація з евакуацією українців з Європи, більше 3 тисяч чоловік, без наступного карантину та лише з заміром температури по прибуттю (ВООЗ не вважає це ефективним методом виявлення інфікованих на Covid-19) і "взяттям на олівець". Фактично, це була лише імітація бурхливої діяльності, не більше.

Можливий наслідок – пік розповсюдження вірусу через 1-2 тижні. А з ним і високий рівень смертності.

Враховуючи усі особливості недореформованої української медицини та несерйозність людей до питань ізоляції та карантину, повторення італійського сценарію має дуже високу вірогідність.

Рекомендації залишатись вдома і носити маски не допомагають. Тому влада декількох українських міст припиняє роботу громадського транспорту.

Якщо темпи виявлення інфікованих будуть рости, ймовірність завершення карантину 3-го квітня близька нулю. За нашими даними його продовжать ще, як мінімум, на 3 тижні.

Можна вже з упевненістю припустити, що нас чекатиме набагато жорсткіша форма карантину – введення надзвичайного стану, закриття міст та комендантська година, як легка форма того, що зробив Китай для стримування епідемії.

Україні найближчим часом необхідно використати мікс успішних методів (Китай, Південна Корея, Ізраїль) – якщо ми впустили момент поширення хвороби, то бодай треба знизити смертність від неї.

Показовим є Ізраїль, адже 1 смерть на 945 випадків – вважається дійсно гарним досягненням.

В Україні станом на 23 березня зафіксовано 73 випадки (3 – летальні). Зрозуміло, що їх значно більше – нас просто масово не перевіряли.

Всю стратегію захисту українців від коронавірусу COVID19 потрібно вибудовувати навколо максимального соціального дистанціювання, оперативної підготовки відділень інтенсивної терапії, а також – організації поставок продовольства у магазини та ліків до аптек.

Кожен громадянин має зрозуміти, що він є "солдатом демократії", яка сьогодні просто зобов’язана конвертуватись у відповідальне ставлення до вищезгаданої проблеми.

Влада, в свою чергу, не має заборонити все підряд, аби вчергове продемонструвати свою "ефективність".

Наслідки незапровадження таких заходів страшно уявити, враховуючи рівень фінансування української медицини та української вірусології протягом майже 30 років незалежності.

Що ж тоді робити?

Державі необхідно сприяти нормальній роботі медиків та максимально забезпечити їхню функціональність.

А кожному – максимально дотримуватись карантину: без потреби не виходити на вулицю, обов’язково вдягати маску (зараз обов’язкова усім, тому що усі потенційні носії), мити руки та контролювати стан організму (наявність симптомів ГРВІ).

І головне зрозуміти, у розповсюдження вірусів є два ключові союзники – паніка та панібратство.

Будьмо здорові!

Володимир Настенко, викладач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету імені О.Богомольця, спеціально для УП.Життя

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