Як один футбольний матч став коронавірусною бомбою

19 лютого 2020 року відбувся перший матч 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів між італійською "Аталантою" та іспанською "Валенсією".

Тепер він вже історичний.

Але не у хорошому значенні цього слова.

Вболівальники іспанської "Валенсії"

Про італійців українські футбольні фанати можуть сказати, що ця команда вперше досягла такого успіху у власній історії, що там грає українець Руслан Малиновський, а також – саме "Аталанта" вибила український "Шахтар" з Ліги Чемпіонів.

Загалом, ця футбольна команда з невеликими досягненнями на внутрішній та міжнародній аренах.

Походить "Аталанта" з невеличкого міста Бергамо, з провінції Ломбардія на півночі Італії.

Зараз це місто та регіон на вустах в усього світу. Якщо ввести в Google запит новин про цей регіон, перші результати пошуку – коронавірус.

Трохи більше ніж за місяць у регіоні 50 тисяч інфікованих та більше 9 тисяч померлих.

Тож, який зв’язок світової пандемії CОViD-19 з футбольним матчем у лютому?

Звернемось до першоджерела.

У інтерв’ю для Corriere Della Sera Фабіано Ді Марко, керівник пульмонології імені Папи Івана XXIII міста Бергамо, у зв’язку з наступним спалахом порівнює матч на "Сан-Сіро" із "біологічною бомбою".

Згодом, європейські ЗМІ підхоплять цю тему та назвуть матч Ліги Чемпіонів "нульовим".

Але про все по черзі.

Чому футбольний матч назвали "нульовим"?

Журналісти застосували термін з епідеміології "нульовий пацієнт".

Він стосується того першого хворого, з якого почалось розповсюдження інфекції серед людей.

Нульовим пацієнтом CoViD-19 для світу стала продавчиня живих креветок з ринку "Хунань".

Для Риму – це були пара туристів з Китаю.

А для Ломбардії – 38-річний Маттіа Галі, який повернувся з Німеччини 26 січня.

Попередньо у нього були відсутні будь-які симптоми, він відвідував рідних та друзів.

Проте, ближче до середини лютого йому стало гірше і він звернувся до лікарні зі скаргами на проблеми з диханням. Маттіа прописали лікування грипу та відправили додому.

Спочатку CОViD-19 не підозрювався, тому ніяких запобіжних заходів не було вжито, і вірус зміг заразити інших пацієнтів та медичних працівників.

Через 2 дні – 21 лютого – Маттіа був госпіталізований з позитивним тестом на SARS CoV-2. Того ж дня в Ломбардії кількість позитивних тестів зросла до 14.

Як одна людина могла розпочати епідемію?

Згідно з даними Центру з контролю та профілактики захворювань в США, інкубаційний період коронавірусу становить 2-14 діб, хоча є повідомлення про значно довший термін – до 28 діб.

Перебіг хвороби також плинний, більшість випадків (до 80% випадків) проходить безсимптомно з наступним одужанням, клінічні симптоми можуть мати легкий характер, а на 5-6 день ускладнення проявів або одужання.

Інфікуватись можна через потрапляння аерозолю з вірусом в організм (повітряно-крапельним шляхом), через дотики до поверхонь з інфекцією (дверні ручки, гроші, кнопки ліфта, рукопотискання) і наступним перенесенням до обличчя (контактно-побутовим) тощо.

Найрозповсюдженішим механізмом є саме контактний, причина цього у рівні виживання вірусів на різних поверхнях.

Паперові гроші слугуватимуть джерелом збудника CoViD близько 3 годин, мідні монети – 4 години, картонна коробка з пошти – добу, дверна ручка – 2 доби, а от пластикові поверхні зберігатимуть вірус аж 3 доби.

Характеризуючи інфекційне захворювання, варто згадати, що в епідеміології існує важливий показник з назвою "базове репродуктивне число" - R 0 – це середня кількість людей, яка може заразитись від носія протягом усього періоду ношення вірусу в організмі.

Можемо проглянути на інфографіці.

Скількох може інфікувати один хворий

Значимість цього показника можна теоретично пояснити на прикладі Маттіа – 4 інфікованих від "нульового пацієнта" могли заразити ще 12-16 чоловік і так далі.

Ось така спрощена характеристика захворювання легко демонструє як швидко вірус міг розповсюдитись серед жителів Кодоньо, а згодом – всією Ломбардією.

Тепер додаймо сюди подію регіонального масштабу, історичний матч для "Аталанти" зі 100-тисячного Бергамо, яка в 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів приймала імениту "Валенсію".

Перший матч цієї пари проходив 19 лютого у Мілані на стадіоні "Сан-Сіро".

Відвідуваність матчу становила 45,792 чоловік, приблизно 2500 тисячі – це гості з Іспанії.

Тобто, на початку епідемії відбувається багатотисячна подія без жодних обмежень.

Матч був феєричний, господарі знищили на полі іспанців, а на стадіоні відчувалась фантастично святкова атмосфера.

Але, одночасно з цим, тисячі футбольних фанатів, що відвідали матч, контактували між собою, обіймалися, раділи голам та перемозі улюбленої команди, а також – доторкалися до поверхонь на стадіоні, тобто були повністю вразливими до коронавірусу.

Саме ось цей матч стає тією "біологічною бомбою", що дозволяє пришвидшити розповсюдження вірусу по всьому регіону, а також занести до іспанської Валенсії.

Не пройде й тижня, як у Бергамо повідомлять про перші випадки.

Згодом саме Бергамо стане осередком пандемії в Ломбардії.

Через один-два тижні після матчу в лікарні Валенсії із симптомами грипу почнуть масово звертатись вболівальники.

У десятків з них був діагностований коронавірус, включаючи навіть журналіста газети Las Provincias, який контактував з декількома співробітниками футбольного клубу.

У паніці "Валенсія" відмінить усі заплановані масові заходи, але на запит до Ла-Ліги про перенесення гри з "Бетісом", отримає відмову.

У самому місті ще пару тижнів відбуватимуться щоденні масові гуляння, в передчутті – щорічного свята вогню Лас Фальяс (згодом свято все ж таки буде відмінене), люди гуляли, відпочивали, розважалися, а маски можна було помітити лише на туристах із Азії.

"Валенсія" 6-го березня грала на виїзді проти "Алавеса", а згодом баски повідомлять про 15 інфікованих футболістів.

Матч відповідь Ліги Чемпіонів пройшов 10 березня при пустих трибунах, але під стінами "Месталії" збереться приблизно 30 тисяч прибічників "кажанів".

Парадоксально, але саме від кажанів, через проміжного хазяїна (теоретично, це були панголіни), SARS-CoV-2 передався до людини.

Ставлення місцевого населення до коронавірусу створило ідеальні умови для розповсюдження інфекції.

В середині березня прес-центр "Валенсії" повідомив про позитивні тести на CoViD-19 у 35% співробітників клубу.

У самій "Аталанті" такі результати зафіксували у декількох співробітників клубу, а до кінця березня четверо з них померло.

Загалом, смертність у Бергамо досягла такого рівня, що довелось залучити військових для перевезення тіл загиблих у сусідні крематорії.

Власне, футбольний світ Старого континенту завмер в очікуванні, граючою залишилась лише білоруська Ліга.

З середини березня європейські країни впровадили різного рівню карантинні заходи, футбольні ліги тимчасово призупинені.

Фінали Ліги Чемпіонів та Ліги Європи функціонери УЄФА перенесли на невизначені дати, а проведення Євро 2020 – на літо 2021 рік.

Усім нам залишається чекати, насолоджуватись повторами яскравих футбольних матчів, виконувати рекомендації Міністерства охорони здоров’я і сподіватися на якнайшвидше повернення до звичного світу, зі стадіонами при глядачах, трансляцією топових чемпіонатів і очікування чергового тижня єврокубків.

Будьте здорові!

Володимир Настенко, викладач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету імені О.Богомольця, спеціально для УП.Життя

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