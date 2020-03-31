Вступіть до Гарварду, Стенфорду чи іншого крутого вишу безкоштовно і не виходячи з дому

Як думаєте, що спільного мають 41-й віце-президент США, один із найвідоміших американських поетів-лауреатів Пулітцерівської премії, Меріл Стріп та дівчина з Макіївки, що у Донецькій області?

Усі вони були прийняті до Дартмусу – одного з університетів Ліги Плюща.

І якщо перша трійка у цьому переліку подиву не викликає, то ім’я звичайної української дівчини у списку студентів престижного американського університету ще 5 років тому було б скоріше виключенням з правила.

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Але у 2015 році молоді українці та українки отримали можливість безкоштовно навчатися у топових школах та вишах США завдяки програмі Ukraine Global Scholars.

Що таке Ukraine Global Scholars?

Ukraine Global Scholars – неприбуткова організація, що допомагає українським учням та ученицям здобути повні стипендії на освіту у престижних школах та університетах США та світу.

За п’ять років існування ініціативи, 77 фіналістів та фіналісток UGS отримали гранти загальною сумою у більш ніж 21 мільйон доларів, що покривають вартість навчання та проживання за кордоном.

Учасники програми вступили до престижних приватних шкіл-пансіонів, таких як Phillips Academy Andover, Deerfield Academy, Choate Rosemary Hall тощо, а також таких топових університетів, як Harvard, Stanford, Yale, MIT, Columbia, NYU Abu Dhabi та інші.

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Фіналісти та фіналістки програми, що змагаються за повні гранти на навчання зі студентами з усього світу – учні та учениці старших класів із різних куточків України.

Незважаючи на молодий вік, кожен із них має вражаючі життєві історії та досягнення: від учнів, що синтезували власні ліки, до переможців міжнародних спортивних змагань, від талановитих музикантів та танцорів до IT-шників, про розробку яких писали у The New York Times.

Утім засновники програми підкреслюють, що зовсім не обов’язково бути переможцем міжнародних олімпіад чи конкурсів, аби стати частиною Ukraine Global Scholars.

Багато фіналістів та фіналісток програми займаються соціальними проектами та волонтерять.

Наприклад, одна з фіналісток минулого року, Валерія Лук’янова із Києва, доглядає за кіньми, що були врятовані з жахливих умов, а також займається іпотерапією з дітьми – методом лікування та реабілітації, заснованому на інтеракціях з лошадьми.

Лєра виграла повну стипендію на навчання у The Ethel Walker School – приватній школі у штаті Коннектикут.

Інша фіналістка UGS ‘19 із Чернігова, Валерія Рогоза, є координаторкою Української волонтерської служби у своєму місті та допомагає людям, що опинилися у складних життєвих умовах та дітям з інвалідністю.

Вже наступної осені дівчина розпочне навчання у Northwestern University, де вже навчається інший фіналіст UGS‘18.

Відповідаючи на питання, чому вона обрала саме американську освіту, Валерія виділяє гнучкий розклад, можливість поєднання природничих, точних, соціальних наук та мистецтва (так звана система liberal arts education), зв’язки з міжнародною спільнотою, фокус на інтердисциплінарному навчанні та цікаве позакласне життя.

Що дає участь у програмі?

У 2019 Ukraine Global Scholars вирішили збільшити кількість фіналістів та фіналісток щорічного відбору з 25 до 50 чоловік.

Тож і цьогоріч 50 нових українців стануть частиною програми, якщо коронавірус не змінить плани засновників.

Окрім професійної та безкоштовної допомоги зі вступу до престижних шкіл-пансіонів та коледжів США та світу, команда UGS продовжує підтримувати своїх студентів під час навчання за кордоном.

Наприклад, ментори програми шукають хост-родини для учнів під час канікул, коли школи закриваються.

Іншою важливою частиною програми є фокус на застосуванні знань та скілів, отриманих за кордоном, задля розвитку України.

Команда UGS щороку шукає літні стажування для учнів у топових українських компаніях. Минулоріч 18 фіналістів та фіналісток програми успішно пройшли стажування в таких компаніях та організаціях, як Transparency International, Фонд Східна Європа, Mazars Ukraine, Deloitte, Фармак та інші.

Після завершення навчання за кордоном, фіналісти та фіналістки UGS зобов’язані повернутись на Батьківщину та працювати в українській компанії хоча б 5 років.

Таким чином засновники та фіналісти програми сподіваються зробити свій внесок у розвиток України, застосовуючи досвід світового рівня та змінюючи державу зсередини.

Але навіть зараз молодь, що стає частиною програми, робить неабиякий імпакт у своїх місцевих спільнотах, державі та у світі.

Наприклад, Андрій Коротун (UGS‘18, Minerva Schools at KGS ‘23) та Михайло Чертилін (UGS‘19) представляли Україну на міжнародному змаганні з робототехніки, а Артем Лаптєв (UGS‘17, Fryeburg Academy‘20, MIT‘24) та Антоніна Закорчемна (UGS‘16, Fryeburg Academy‘19, Dartmouth‘23) створили портативний винахід для людей з повною або частковою сліпотою, що дозволяє їм отримувати доступ до будь-якого електронного текстового матеріалу, перекладаючи його у шрифт Брайля.

Єгор Твердохлібов (UGS‘18, The Taft School‘21) є переможцем світових змагань із бальних танців, а Євгенія Дуброва (UGS‘16, St. Mark’s School‘20, Dartmouth‘24) пише збірку оповідань, події яких відбуваються у різних періодах історії України.

Як стати фіналістом/фіналісткою програми?

Надихнулися?

Тоді заповнюйте заявку на участь у відборі до Ukraine Global Scholars 2020, аби стати частиною програми.

Заявка включає у себе декілька есе, форму для переліку ваших академічних та позакласних досягнень та місце для прикріплення табелів з оцінками.

Після першого туру, приблизно 50% відібраних учнів пройдуть онлайн-тести з математики та англійської мови, що схожі на тести SAT та TOEFL.

За цим слідує раунд з двох інтерв’ю з волонтерами та засновниками програми.

Для порад із написання есе та заповнення заявки можна переглянути онлайн-курс UGS, що знаходиться у відкритому доступі на платформі Prometheus .

Також радимо переглянути сторінку програми у Facebook і Telegram канал, де фіналісти та фіналістки програми відповідають на поширені питання та діляться своїм досвідом.

Дедлайн подачі заявок - 15 квітня.

Євгенія Дуброва, фіналістка та менторка програми Ukraine Global Scholars, St. Mark's School'20, Dartmouth College'24, спеціально для УП.Життя

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