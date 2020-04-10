Чи винні геї у пандемії коронавірусу, або Чому ЛГБТ-люди – одна з уразливих груп COVID-19

Більше 100 ЛГБТ-організацій в США, в тому числі, які займаються питаннями здоров'я, виступили з відкритим листом до надавачів медичних послуг та ЗМІ з нагадуванням про те, що ЛГБТ-люди піддаються високому ризику зараження коронавірусною інфекцією.

У листі вказано три основні причини:

Рівень куріння тютюну серед ЛГБТ на 50% вище , ніж серед населення в цілому. А COVID-19 є респіраторним захворюванням, яке більш небезпечне для курців.

У ЛГБТ-спільноті вищий рівень захворюваності на ВІЛ і рак , й імунна система цих людей послаблена, що робить їх вразливішими до COVID-19.

ЛГБТ відчувають дискримінацію, негативне ставлення і відсутність розуміння з боку лікарів, й саме тому рідше звертаються за медичною допомогою.

У Європейському союзі вже звернули увагу на вразливість ЛГБТ перед інфекцією.

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Єврокомісар із питань рівності Гелена Даллі закликала ЄС вжити заходів аби ЛГБТ-люди:

були захищені від домашнього насилля;

мали підтримку, якщо вони безпритульні;

малі рівний доступ до соціального захисту та послуг охорони здоров'я;

політики щодо COVID-19 та медичні спостереження повинні бути вільними від стереотипів.

Також трансґендерні люди повинні мати доступ до гормонотерапії, а веселкові сім'ї перебувати разом в одному домі/квартирі незалежно від їхнього цивільного статусу чи батьківських прав визнаних по закону.

Це особливо важливо для тих країн, в яких відсутня можливість усиновити дітей партнера, чи інституції, які дозволяють реалізувати права на сім'ю: одностатеві партнерства чи шлюби.

До слова, одностатеві шлюби в Україні офіційно не визнаються, а будь-які інші форми союзів для одностатевих пар законодавством не передбачені.

Цієї проблеми б не було, якби Україна виконала план дій з реалізацій Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, що був затверджений у 2017 році та передбачає прийняття закону про одностатеві партнерства.

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Чи винні ЛГБТ у коронавірусі?

22 березня почесний патріарх Православної церкви України Філарет озвучив причину появи коронавірусу: винні геї.

Патріарх Філарет вважає, що коронавірус у світі став поширюватися через одностатеві шлюби.

Він також назвав гомосексуалізм злом. На його думку, пандемія коронавірусу на землі покликана очистити планету, як Бог спалив Содом і Гоморру.

Проте, така заява Філарета є нісенітницею.

По-перше, коронавірус COVID-19 виник у Китаї та поширився в Італії, де відсутні одностатеві шлюби. До слова, в Ірані, де також є проблема з вірусом передбачена смертна кара за гомосексуальність.

По-друге, зв'язок між гомосексуальністю та Содомом і Гоморрою є дезінформацією. Біблійні вчені кажуть про те, що аргумент про спалення міст через гомосексуальність не є обґрунтованим.

Вчені вважають, що міста були знищені через диявольську одержимість, ідолопоклонство і порушення закону гостинності.

Слідом з Філаретом українські захисники ''традиційних цінностей'' заявили, що потрібно розглядати гомосексуальність, як причину проблем із здоров'ям, бо це хвороба.

Нагадую, не існує досліджень, які б доказували, що гомосексуальність є хворобою.

Є Міжнародна класифікація хвороб, яка розроблена ВООЗ та діє в усьому цивілізованому світі. В ній йдеться про те, що гомосексуальність – одна з трьох сексуальних орієнтацій на рівні з гетеросексуальністю та бісексуальністю.

Також є дослідження, які говорять про те, що ЛГБТ стикаються з дискримінацією у суспільстві та порушенням їхніх прав під час отримання медичних послуг – це все і робить їх більш вразливими.

Саме забезпечення рівних прав і гідного ставлення є найкращою профілактикою проблем, які є у самій спільноті.

Гомосексуальність не є причиною більшого куріння, більшої кількості хвороб чи небажанням звертатися до лікаря. Причиною цих проблем є гомофобія і суспільство, яке її допускає.

Гарним прикладом, який демонструє взаємозалежність гідного ставлення та вразливість до COVID-19, є історія з одного з найприязніших до ЛГБТ-міст у світі – Нью-Йорк.

Український ЛГБТ-активіст Богдан Глоба написав пост про те, що у США була оприлюднена свіжа статистика поширення коронавірусу в Нью-Йорку.

Згідно з нею, одними з найменш вражених COVID-19 районів міста є ЛГБТ-квартал – район в якому проживає багато ЛГБТ-людей. Чомусь у Нью-Йорку в ЛГБТ нема проблем з курінням, чи доступом до медичних послуг.

Якщо вам набридло моралізаторство, фарисейство та популісти – підтримаєте ЛГБТ публічно.

А якщо не знаєте з чого почати – приєднуйтесь до руху "Союзники в дії".

Тимур Левчук, правозахисник та виконавчий директор ГО "Точка опори ЮА", спеціально для УП.Життя

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