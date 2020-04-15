Як зекономити близько $7 мільйонів на ліках від ВІЛ 

Пацієнтська організація "100% Життя", ВООЗ та CDC (Центр з контролю та профілактиці захворювань США) вийшли на МОЗ України зі змінами до Наказу №49, щоб закупити ліки від ВІЛ/СНІДу.

Ці препарати не тільки на третину менш токсичні, рекомендовані ВООЗ для призначення, а й зекономлять державі близько 7 мільйонів доларів у той час, коли бюджет кричуще обмежений.

Як це можна зробити?

Щорічно в Україні проводиться оцінка потреб кожного регіону в антиретровірусній терапії (АРТ) та приймається відповідний наказ МОЗ країни.

Саме на основі зібраних потреб починається централізована закупівля препаратів на відповідний рік.

Збору потреби передує видача наказу МОЗ України, в якому закріплюються цілі розширення АРТ в Україні та відсоткове співвідношення АРВ-препаратів в схемах лікування (простіше кажучи відсоток кожного з основних АРВ-препаратів серед всіх схем АРТ), якими мають керуватись регідни в процесі розрахунку своєї річної потреби в препаратах.

Такий план на 2020 рік, закріплений в наказі МОЗ України № 49 від 13.01.2020 (Наказ № 49), з'явився досить раптово та без належного обговорення як з пацієнтами, так і профільними міжнародними організаціями.

Увагу в ньому привертало два аспекти: відсутність препарату ефавіренз 400 (EFV 400) та високий процент препарату лопінавір/ритонавір (LPV/r).

На цьому пропоную зупинитись детальніше.

У липні 2019 році ВООЗ прийняло нові рекомендації, де ефавіренз 400 (EFV 400) рекомендований як альтернативна схема першої лінії лікування для дорослих та підлітків з ВІЛ, включно з вагітними та пацієнтами з туберкульозом.

При цьому у своєму керівництві ВООЗ рекомендує залишити ефавіренз у стандартній дозі 600 мг лише для особливих клінічних ситуацій.

ВООЗ також підкреслює, що відповідно до оновлених даних ефавіренз у дозі 400 мг переноситься краще, ніж ефавіренз у дозіровці 600 мг – з меншим ризиком припинення лікування та меншим ризиком виникнення серйозних побічних ефектів.

Другим критичним моментом Наказу № 49 є високий процент ліків під назвою лопінавір/ритонавір (LPV/r), який дозволено закуповувати регіонам.

Лопінавір/ритонавір – це добре всім відомий брендовий препарат "Алувія", який до того ж знаходиться під вічнозеленим патентним захистом.

Так, його кількість в Наказі № 49 серед загального пулу схем визначено на рівні 3-5%.

Але хай вас не вводить в оману показовий малий відсоток!

За цим наказом регіони визначили та подали 100% потребу у кількості 20 255 700 таблеток, що в грошовому еквіваленті складає більше ніж $10,5 млн з державного бюджету.

Насправді ВООЗ не рекомендує "Алувію" в жодній зі схем першої лінії для дорослих та підлітків.

Цей препарат залишається лише як перша лінія лікування для дітей, до того ж в якості однієї з-поміж альтернативних схем, а для немовлят – винятково в особливих клінічних ситуаціях.

Відтак, такий над-процент забирає на себе велику частину з усього бюджету на закупівлю!

А це створює ризик, що грошей не вистачить на лікування нових пацієнтів, які повинні бути поставлені на лікування відповідно до визначених цілей розширення АРТ в Україні.

Ми, як представники пацієнтів, котрі є основними споживачами цього "блага", ініціювали термінове обговорення необхідних змін з експертами офісу ВООЗ та CDC в Україні.

Робоча група одностайно підтвердила позицію, що в Наказ № 49 потрібно терміново включати EFV 400, а частка LPV/r з-поміж усіх схем не повинна перевищувати 1-2%.

Крім того, було відкориговано відсоткове співвідношення щодо інших препаратів, що сумарно дає економію близько $7 мільйонів!

Далі почались переговори з Центром Громадського здоров'я та МОЗ України як з профільними органами, котрі можуть прийняти зміни.

Нарешті на минулому тижні як результат спільної роботи всіх партнерів МОЗ України вніс відповідні зміни до Наказу №49.

Однак перемогу святкувати досі рано.

Для початку закупівель регіони мають повторно сформувати свою потребу, але вже враховуючи нове відсоткове співвідношення АРВ-препаратів в схемах лікування.

Група експертів при Постійній робочій групі МОЗ України з питань супроводу закупівель АРТ (ПРГ) своїм рішенням проголосувала за ініціювання перезбору заявки на АРТ відповідно до нового наказу.

Однак, для проведення перезбору це рішення має бути додатково затверджене на самій робочій групі.

Ми сподіваємось, що МОЗ України доведе розпочату справу до кінця, терміново проведе засідання робочій групи та підтримає рішення групи експертів.

Будь-яке зволікання з початком засідання відтягуватиме закупівлю АРТ на 2020 рік!

Часу на роздуми немає. Внаслідок систематичного порушення графіків поставок, закуплених відповідно до міжнародних закупівельних процедур, а також затягуванням з прийняттям нормативної бази для передачі закупівель до ДП "Медичні закупівлі", з жовтня виникає дефіцит АРТ-препаратів.

Це означає переривання лікування у більш ніж в 100 тисяч українців, які живуть з ВІЛ, а кожен день, що відтягуватиме засідання ПРГ для ухвалення рішення з перезбору потреби, автоматично збільшуватиме цю цифру.

Сергій Дмитрієв, директор з політики та адвокації, та Зоя Заміховська, старший фахівець відділу адвокації БО "100% Життя", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Images Money/flickr.com

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