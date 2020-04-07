Чому після COVID-19 в Україні може спалахнути інша епідемія

Жорсткі міри, обмеження під час карантину, безпрецедентне навантаження на медичну систему – все це виклики, з якими доводиться справлятися не лише Україні, а й іншим державам – заради життя пацієнтів, уражених COVID-19.

Скільки зараз в Україні пацієнтів з коронавірусом?

Півтори тисячі?

Скільки б не було, я бажаю всім їм швидкого одужання та легкого перебігу хвороби.

Але хочу нагадати, що в Україні є 140 тисяч (ТИСЯЧ!) пацієнтів, які уражені іншою епідемією. Це ВІЛ/СНІД, яким в світі хворіють 35 мільйонів осіб.

Коли ми йдемо на карантин, коли хворі на COVID-19 самоізолюються, ми дбаємо один про одного. Але, як я зазначив вище, епідемія коронавірусу рано чи пізно завершиться.

Натомість кінця краю епідемії ВІЛ ще не видно.

Єдиний спосіб її затримати та продовжити життя людям, які живуть з ВІЛ – це вчасно приймати АРТ (антиретровірусну терапію).

Саме вчасний та регулярний прийом ліків робить життя людей з ВІЛ повноцінним, а їх саміх – безпечними для оточуючих.

Але саме зараз ВІЛ-пацієнти опинилися перед загрозою переривання лікування.

Є реальною загроза, що вже з жовтня 2020 року антиретровірусних препаратів у державі просто не буде!

Хочу ще раз наголосити, що постійний прийом ліків для цієї категорії пацієнтів є єдиною запорукою продовження життя і утримання стану свого здоров'я на нормальному рівні.

Попри те, що згідно з науковими даними COVID-19 не несе окремих ризиків для ВІЛ-пацієнтів, це можливо лише за умови постійного прийому своїх препаратів.

Без АРТ рівень захисту імунної системи падає, а ВІЛ-позитивні люди стають легкою мішенню для будь-яких вірусів та інфекцій – не лише коронавірусу, а й туберкульозу тощо.

Чому так склалося, що ліків для ВІЛ-позитивних українців може не стати?

28 лютого цього року Міністерство охорони здоров’я України видало наказ № 589 "Про уповноваження державного підприємства "Медичні закупівлі України" на виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я".

Відповідно до цього наказу функції із закупівлі медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей переходить до ДП "Медичні закупівлі України".

Таким чином, державний закупівельник повністю перебирає на себе закупівлі АРТ, що з 2015 року виконувались спеціалізованими організаціями.

Це рішення є абсолютно вірним з точки зору державної стратегії реформування публічних закупівель. Здійснення самої трансформації було запланованим і готувалось вже давно.

Однак для практичного переходу цих повноважень до ДП "Медичні закупівлі України" та можливості оголошувати тендери потрібно було внести ряд змін в нормативні акти.

Так, після довгих зволікань з боку парламенту та завдяки великому тиску з боку пацієнтських організацій та самого національного закупівельника, ВРУ прийняло основні закони, які визначають правові засади діяльності ДП "Медичні закупівлі України".

Також ці закони надають можливість використовувати інструменти, які були доступні міжнародним закупівельним організаціям та завдяки яким було створено конкурентне середовище серед виробників ліків.

В свою чергу це зумовлювало економію бюджету на закупівлю, а отже і розширення доступу до лікування.

Мова йде про закон № 531-IX від 17.03.2020 (набув чинності 18.03.2020 року) та закон № 532-IX від 17.03.2020 (набув чинності 01.04.2020 року).

Тут ще варто наголосити, що для закупівель потрібно також прийняти ряд підзаконних актів, що є задачею найближчих днів.

Зайнята гучним законопроектом про продаж землі, Верховна рада зволікала з прийняттям законів про медичні закупівлі. Саме це мало катастрофічний наслідок.

За наявною у нас інформацією, з урахуванням всіх гарантованих поставок, закуплених за державний бюджет попереднього року, препаратів вистачить лише до жовтня 2020 року.

Водночас, у разі початку ДП "Медичні закупівлі України" закупівель у найближчий час, завершення поставок препаратів заплановано на грудень 2020 року.

Таким чином, переривання лікування виникне майже у 135 тисяч ВІЛ-позитивних українців, як мінімум, на 3-4 місяці – це навіть оптимістичний сценарій!

Кожен день затягування з прийняттям необхідних нормативних актів блокує роботу ДП "Медичні закупівлі України" і збільшує час на проведення процедур.

А відтак відтягує термін поставки ліків, які в умовах пандемії й так є ускладненими.

Для того, щоб покрити недостачу препаратів на 4 місяці, за підрахунками експертів необхідна сума в близько 4 мільйонів доларів!

Але вихід є.

За наявною у нас інформацією, за результатами закупівлі препаратів ЮНІСЕФ за 2017 рік та 2018 років сформувалась економія на суму 3,7 мільйонів доларів.

За підрахунками експертів цієї суми вистачить, щоб перекрити потребу в ліках на 3 місяці.

Тобто, для покриття нестачі, яка виникне з жовтня, і усунення ризику переривання лікування державі потрібно пустити сформовану економію на закупівлю АРТ-препаратів.

Зокрема, потрібно внести зміни до постанови КМУ № 298 від 17 березня 2011 року, що дозволить використати зекономлені кошти на закупівлю АРТ-препаратів.

Таким чином, у держави є механізми, як запобігти перериванню і забезпечити пацієнтів ліками.

Питання знову полягає в політичній волі і готовності швидко реагувати на виклики.

Внести зміни в постанову потрібно негайно та затвердити на засіданні уряду 08.04.2020, далі вже задача МОЗ України разом з ДП "Медичні закупівлі України" прийняти ряд необхідних рішень для здійснення закупівлі.

Не хочу нікого лякати, але в іншому випадку поруч з статистикою смертності від COVID-19 зовсім скоро в Україні з'явиться оновлена статистика збільшення смертності серед ВІЛ-позитивних пацієнтів.

Я оптимистично впевнений, що ми впораємося з епідемією COVID-19, та вже за рік будемо згадувати усі обставини, з якими ми боролися та які з блиском подолали.

Сподіваюсь, що ми не втратимо жодного з людей, які живуть з ВІЛ, не допустимо переривання лікування, забезпечимо всіх ліками та не дозволимо жодним епідеміям зруйнувати наше життя.

Добра новина полягає в тому, що у держави зараз є реальні інструменти, як цю ситуацію вирішити.

Сергій Дмитрієв, директор з політики та адвокації БО "100% Життя", спеціально для УП.Життя

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