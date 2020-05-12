Skype, Zoom, Cisco WebEx, Microsoft Team чи Google+ Hangouts? Обираємо найкращий сервіс для віддаленої освіти

Введення карантину та миттєвий перехід на модель дистанційного навчання змусив школи та вчителів в неймовірно стислі строки освоїти модель дистанційного навчання.

Велика кількість навчальних закладів обрала популярні сервіси Zoom та Skype. Але стосовно цих сервісів є забагато нарікань щодо їх захищеності та якості роботи.

Спробую сформулювати основні переваги та недоліки цих двох платформ, а також ще трьох, на які варто звернути увагу педагогам та батькам учнів.

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Школи на відеозв'язку

Одним з основних елементів дистанційного навчання є відеоконференції.

По-перше, саме цей формат є максимально наближеним до звичайного уроку в навчальному закладі – учні не тільки чують, але й бачать вчителя. Та навпаки – викладач може побачити будь-якого учня.

Відеоконференції також вкрай ефективні в аспекті обговорення навчального матеріалу з учнями, постановки питань та отримання вчителем відповідей на них.

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За специфікою нашої роботи, як IT-компанія, ми досить часто стикаємося з ресурсами для проведення вебінарів – сервісами відеоконференцзв'язку.

Після оголошення переходу на дистанційне навчання ми оперативно переглянули та розширили інструментарій звичних нам платформ саме з точки зору організації навчального процесу.

В результаті нашого міні-дослідження, ми виявили певні важливі особливості наступних ресурсів: Skype, Zoom, Cisco WebEx, Microsoft Team та Google+ Hangouts.

Skype

Всім знайома платформа для відео- та аудіо-дзвінків.

Певно, кожен на своїх девайсах має встановлений додаток з такою назвою, тому навряд чи його системні вимоги злякають вчителів чи батьків.

Skype працює і на ПК, і на гаджетах, реєстрація швидка та безпроблемна.

Є можливість ставити питання віч-на-віч, надсилати файли, переписуватися у чаті, показувати презентації, відтворювати аудіо і відео у режимі демонстрації екрану, доступне проведення опитувань.

Skype неможливо повноцінно користуватися у форматі відеонавчання. Фото rozelt Depositphotos

Але у сервісу є кілька досить серйозних недоліків, на жаль. Зокрема, відсутня вбудована віртуальна дошка – а без неї навчання онлайн не буде достатньо ефективним.

Технічні параметри, на жаль, обмежують і кількість користувачів. Якщо ще 5-ть учнів можуть активно взаємодіяти в підключенні, то робота вже 10-ти буде ускладнена, програма висне, голос відстає від зображення, а саме зображення часто втрачає чіткість.

Zoom

Недоступний українською, проте, якщо ви працюєте з комп'ютера і через браузер Google Chrome, у вас є можливість увімкнути автоматичний перекладач, інтерфейс стане україномовним.

Кількість глядачів обмежується 100-ю, а час зустрічі 40-ка хвилинами, що є достатнім для сприймання онлайн уроку, концентрація уваги розсіється, якщо дзвінок затягнеться.

Унікальною особливістю є те, що в додатку наявна уявна дошка, де вчитель і учень можуть робити необхідні записи й позначки.

Однак через виявлені в сервісі недоліки, які, в тому числі дозволяють хакерам прослуховувати наради, управляти комп'ютерами та отримувати доступ до захищених файлів, користувачі почали відмовлятися від Zoom.

Зокрема, Міністерство освіти Сінгапуру нещодавно заборонило проводити шкільні заняття через Zoom після того, як уроки були зламані хакерами.

Також використання сервісу заборонили Міністерство освіти Нью-Йорка й уряд Тайваню.

Таким чином, питання конфіденційності ваших даних дуже загострюється при використанні цього сервісу.

Cisco WebEx

Ґрунтовна серйозна програма, з якою ми працюємо в нашій компанії.

Але цим сервісом користується не тільки корпоративний сектор – Cisco активно співпрацює з закладами освіти.

Через ситуацію з пандемією у світі, компанія безкоштовно відкрила доступ на 90 днів до ліцензійної системи.

Мова інтерфейсу за замовчуванням англійська, в доступі є російська.

У користувачів є можливість підключення до 100 учасників. Отже, ви матимете змогу одночасно провести урок для цілої паралелі учнів.

Усі проведені уроки можна зберегти у хмарі, що дає можливість учням переглянути урок повторно в будь-який зручний час.

Наявна також функція "придушення шуму", що дозволить не відволікатися на зайві коментарі.

Унікальність цього інструменту в можливості віддаленого підключення до робочого місця учня. Це дозволить вчителю вказати на помилки та виправити їх.

Функція "підняти руку" відкликається з роботою в класі, учень щось не розчув або "недобачив", натискає необхідну іконку, а у вчителя з’явиться повідомлення про питання від дитини.

Microsoft Teams

Завдяки цьому ресурсу можна повноцінно розгорнути дистанційне навчання.

Інструментарій Microsoft Teams охоплює всі необхідні елементи онлайн-занять: віртуальні класні кімнати, форуми, відеоконференції, листування в чатах.

Microsoft Teams підходить для онлайн-навчання. Фото Daria_Nipot Depositphotos

Унікальною особливістю є робота в онлайн-зошитах, які вчитель може перевіряти й оцінювати, використовуючи онлайн-журнал.

Робота в спільних документах дозволить учням працювати над проектами разом з однокласниками, а обмеження на колективні дзвінки сягнуть аж 300 учасників.

Google+Hangouts

Певно найпростіший додаток для використання.

Якщо ви користуєтеся Google-додатками, то точно хоча б раз бачили цей ресурс.

Це один з "найлегших" додатків для зв’язку, який займає найменше місця на телефоні.

До того ж, всі відео, які запише вчитель в результаті дзвінка він може легко транспортувати в YouTube, що для учнів близький, немов абетка.

В залежності від обраної вами мови на робочому девайсі, буде обрана мова налаштувань, а безпосередньо підготовка до зв’язку займе максимум п’ять хвилин.

Дуже зручним інструментом цього ресурсу є те, що учнів можна поділити за допомогою уявних кабінетів, тобто організувати роботу в певних групах.

Запрошення учасникам можна направити в пошту або ж розмістити посилання в спільному ресурсі, щоб усі мали змогу приєднатися.

Реєстрація для учнів не є обов’язковою, що є досить важливим, аби не перезавантажувати їх ще цим.

Кількість учасників обмежена – 30 осіб, 10 з них одночасно можуть увімкнути камеру.

Тривалість зустрічі не обмежена у часі, тому можна з легкістю проводити "пари".

Діти скучили один за одним, тому можуть створювати галас під час обговорень. Вчитель має доступ до чарівної клавіші – вимкнення звуку в окремих осіб або ж у всіх одночасно.

Якщо є необхідність поділитися матеріалами, їх можна транслювати онлайн або ж підвантажити в ресурс і надати доступ.

Є можливість створювати опитування та збирати відповіді.

Google+Hangouts – чи не найпростіший інструмент для колективної роботи.

Що обрати школі?

Враховуючи все вищезазначене можна зробити наступні висновки.

Найліпшим, на нашу думку, ресурсом для онлайн-освіти є професійне рішення Cisco WebEx.

Воно легке у використанні, зручне, а головне – надійне.

Стосовно Microsoft Teams – це фундаментальне рішення для побудови дистанційного навчання, яке все ж таки вимагає глибшого занурення та часу на опанування, проте є гарною платформою для групових вправ та проектів, навчання командній співпраці.

Zoom при всіх своїх позитивних характеристиках має величезні проблеми з безпекою, тому встановлюючи його, обов'язково зважайте на це.

Google+Hangouts попри зручність у користуванні має обмежені функції й програє за кількістю інструментів.

Skype школам взагалі протипоказаний, їм неможливо повноцінно користуватися у форматі відеонавчання.

Розсилання завдань чи онлайн-освіта?

На жаль, в країні досі є школи, які всю концепцію онлайн-освіти звели до того, що вчитель розсилає батькам фото або аудіо домашнього завдання у месенджерах.

При цьому учні не отримують знань та пояснень матеріалу від вчителя, педагоги не контролюють виконання інтерактивних вправ, тобто про повноцінний навчальний процес не йдеться.

Таким чином, відповідальність за глибину занурення в тему предмета учнем та засвоєння ним нових знань цілком лягає на батьків.

Шкіл, у яких батьки радикально незадоволені якістю навчання після карантину сьогодні багато навіть у Києві, не говорячи вже про регіони.

Ця ситуація прикра, бо школи мають впроваджувати повноцінну онлайн-освіту. Завдяки їй учні навчаться користуватися сучасними технологічними рішеннями, які вже працюють в бізнесі, ставатимуть більш технологічно просунутими та конкурентними.

В цілому ж, радує те, що з карантину наша система середньої освіти має всі шанси вийти сильнішою та здатною адаптуватися до будь-яких обставин.

Надія Омельченко, віцепрезидент компанії "ІТ-Інтегратор", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина rafapress/Depositphotos