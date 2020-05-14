Чи буде епідемія куріння серед дітей після карантину

Дмитро Купира фахівець громадської організації "Життя"
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14 травня 2020

Перш ніж починати розмову про необхідність захисту дітей та юнацтва від куріння, варто оглянути фактичний стан справ.

І вслід поставити питання: для розвиненого суспільства адекватно мати настільки значну кількість дітей-курців?

Поточна фактична інформація про куріння в Україні

За результатами опитувань ВООЗ, серед дітей 13-15 років:

  • кожна сьома дитина (15%) є курцем тютюнових виробів;
  • кожна п’ята дитина (18,4%) курить електронні сигарети;
  • кожна друга дитина (50%) хоча б раз в житті вживала тютюнові вироби;
  • кожен тринадцятий підліток (7,4%) вже пробував курити тютюнові вироби для нагрівання (IQOS i Glo) (ESPAD, 2019).

Згідно з "Європейським опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин – ESPAD", проведеного у 2019 році, вік першої спроби куріння становить: 9 і менше років для кожної десятої дитини (10,2%).

За даними ВООЗ, у віці 13-15 років вже кожна друга дитина (50%) вживала тютюнові вироби.

У підсумку 95% всіх дорослих курців починають курити у віці до 21 року. У цей же час  втрати української економіки від наслідків куріння, за розрахунками The British Medical Journal, щороку становлять 3,2% ВВП або близько 90 мільярдів гривень (розрахунки).

Після ознайомлення з наведеними даними складається враження, що в Україні дітям кладуть сигарети у "пакунок малюка".

Яким чином діти, про яких дбають батьки та турбується держава, у віці 13 років і раніше вже знаходяться у тютюновій залежності?

У цих роздумах дуже важливо не потрапити у пастку, помилково зваживши на доступність сигарет дітям.

Очевидно, що кожного разу, коли діти отримують чи купують сигарети, винними є лише дорослі, які, порушивши закон і мораль, продали дітям вбивчий виріб або передали його (за передачу покарання чинним законодавством не передбачено).

Проте ключова проблема полягає у тому, що у хлопчиків і дівчаток у 9, 11 або 15 років під впливом реклами з’являється бажання купити сигарети чи IQOS/glo і покурити!

Чому ж діти хочуть починати курити

Річ у тім, що в Україні щодня від хвороб, викликаних курінням, помирає 233 людини, а в рік їх кількість складає аж 85 тисяч.

Для тютюнових компаній це означає, що необхідно щороку залучати до куріння щонайменше 70 тисяч нових курців, аби зберегти свої доходи від продажу сигарет та їх замінників.

Погодьтеся, що дорослу людину зі сформованим світоглядом складно змусити купувати доволі дорогі сигарети з гидким смаком, тим самим ще й провокуючи залежність та смертельні хвороби. Сумнівне задоволення.

Мішенями тютюнових компаній є діти, які тільки формують свій світогляд. Тютюновики намагаються усіма можливими методами запхати у голову дітей бажання почати курити, а далі нікотинова залежність, викликана курінням, зробить свою справу.

В умовах активного промивання мізків дітей та юнацтва тютюновими компаніями, бездіяльність з боку суспільства, уряду, президента та парламенту грає проти здоров’я наших громадян.

Завдання для Верховної ради та президента абсолютно зрозуміле – створити законодавчі умови, за яких діти, народжені в Україні у 2020 році та наступні покоління не захочуть починати вживати тютюнові вироби та їх замінники.

Депутати Комітету здоров’я нації вже розробили комплексний антитютюновий законопроєкт №2813, норми якого містять прогресивний міжнародний досвід захисту дітей та юнацтва від стимулів до початку куріння.

   Ключовими нормами є наступні:

(для перегляду скористайтеся стрілочками)

Підсумовуючи, варто звернути увагу, що норми, які запропоновані у комплексному антитютюновому законопроєкті №2813, скоріш за все не вплинуть на людей, які мають нікотинову залежність та є курцями.

Вони й надалі зможуть купувати сигарети у звичних для них точках продажу, розмір медичного попередження на пачці не вплине на якість сигарет для курців, не вплинуть на курців й інші міфи, які створюватиме тютюнова індустрія.

Проте норми №2813 забезпечать високий рівень захисту дітей та юнацтва від стимулів до початку куріння, адже неповнолітні ще не можуть захистити себе самі та знаходяться під впливом маніпулятивних маркетингових кампаній.

Якщо теперішні суспільні норми вказують дітям починати курити – на жаль вони стануть курцями, але якщо суспільство разом  державою захистить їх від початку куріння – Україна отримає покоління вільних від куріння громадян, які з’являться на світ уже в 2020 році.

Дмитро Купира, фахівець громадської організації "Життя", спеціально для УП.Життя

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