Чи буде епідемія куріння серед дітей після карантину

Перш ніж починати розмову про необхідність захисту дітей та юнацтва від куріння, варто оглянути фактичний стан справ.

І вслід поставити питання: для розвиненого суспільства адекватно мати настільки значну кількість дітей-курців?

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Поточна фактична інформація про куріння в Україні

За результатами опитувань ВООЗ, серед дітей 13-15 років:

кожна сьома дитина (15%) є курцем тютюнових виробів;

кожна п’ята дитина (18,4%) курить електронні сигарети;

кожна друга дитина (50%) хоча б раз в житті вживала тютюнові вироби;

кожен тринадцятий підліток (7,4%) вже пробував курити тютюнові вироби для нагрівання (IQOS i Glo) (ESPAD, 2019).

Згідно з "Європейським опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин – ESPAD", проведеного у 2019 році, вік першої спроби куріння становить: 9 і менше років для кожної десятої дитини (10,2%).

За даними ВООЗ, у віці 13-15 років вже кожна друга дитина (50%) вживала тютюнові вироби.

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У підсумку 95% всіх дорослих курців починають курити у віці до 21 року. У цей же час втрати української економіки від наслідків куріння, за розрахунками The British Medical Journal, щороку становлять 3,2% ВВП або близько 90 мільярдів гривень (розрахунки).

Після ознайомлення з наведеними даними складається враження, що в Україні дітям кладуть сигарети у "пакунок малюка".

Яким чином діти, про яких дбають батьки та турбується держава, у віці 13 років і раніше вже знаходяться у тютюновій залежності?

У цих роздумах дуже важливо не потрапити у пастку, помилково зваживши на доступність сигарет дітям.

Очевидно, що кожного разу, коли діти отримують чи купують сигарети, винними є лише дорослі, які, порушивши закон і мораль, продали дітям вбивчий виріб або передали його (за передачу покарання чинним законодавством не передбачено).

Проте ключова проблема полягає у тому, що у хлопчиків і дівчаток у 9, 11 або 15 років під впливом реклами з’являється бажання купити сигарети чи IQOS/glo і покурити!

Чому ж діти хочуть починати курити

Річ у тім, що в Україні щодня від хвороб, викликаних курінням, помирає 233 людини, а в рік їх кількість складає аж 85 тисяч.

Для тютюнових компаній це означає, що необхідно щороку залучати до куріння щонайменше 70 тисяч нових курців, аби зберегти свої доходи від продажу сигарет та їх замінників.

Погодьтеся, що дорослу людину зі сформованим світоглядом складно змусити купувати доволі дорогі сигарети з гидким смаком, тим самим ще й провокуючи залежність та смертельні хвороби. Сумнівне задоволення.

Мішенями тютюнових компаній є діти, які тільки формують свій світогляд. Тютюновики намагаються усіма можливими методами запхати у голову дітей бажання почати курити, а далі нікотинова залежність, викликана курінням, зробить свою справу.

В умовах активного промивання мізків дітей та юнацтва тютюновими компаніями, бездіяльність з боку суспільства, уряду, президента та парламенту грає проти здоров’я наших громадян.

Завдання для Верховної ради та президента абсолютно зрозуміле – створити законодавчі умови, за яких діти, народжені в Україні у 2020 році та наступні покоління не захочуть починати вживати тютюнові вироби та їх замінники.

Депутати Комітету здоров’я нації вже розробили комплексний антитютюновий законопроєкт №2813, норми якого містять прогресивний міжнародний досвід захисту дітей та юнацтва від стимулів до початку куріння.

Ключовими нормами є наступні:

(для перегляду скористайтеся стрілочками)

1 Захист від пристроїв для нагрівання тютюнових виробів (представлені в Україні IQOS та Glo) Ці пристрої жодним чином не врегульовані антитютюновим законодавством, тому вільно рекламуються та продаються дітям. Запроваджується заборона реклами та спонсорства цих виробів, а також продаж дітям. Продаж дітям пристроїв для нагрівання тютюнових виробів варто заборонити 2 Захист від тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) – використовуються разом з пристроями для нагрівання (представлені в Україні IQOS та Glo) На сьогодні ТВЕН виведені з регулювання антитютюновими законами. Вони вільно рекламуються та продаються дітям, курці можуть вживати їх у будь-яких приміщеннях (школа, лікарня, кафе, кінотеатр, театр, робоче місце) – законодавчої заборони не існує. Законопроєкт №2813 пропонує регулювати так звані тютюновмісні вироби для електричного нагрівання, як і інші сигарети. 3 Захист від електронних сигарет На сьогодні електронні сигарети можуть кувати неповнолітні, також вони можуть вільно рекламуватися. Законопроєктом запроваджується регулювання електронних сигарет та заправних контейнерів до них, включаючи заборону продажу дітям, заборону реклами та спонсорства. Додатково забороняються будь-які ароматизатори чи смакові добавки рідин. Такі норми запроваджені у всіх 27 країнах Європейського Союзу. Заборону продажу електронних виробів дятям підтримують 89% українців. 4 Захист від реклама тютюну та його замінників в мережі Інтернет Пропонується повна заборона реклами тютюнових виробів та будь-яких їх замінників у мережі Інтернет. Досі реклама тютюнових виробів дозволена на сайтах "для дорослих", проте неповнолітні мають можливість вказувати недостовірну інформацію та користуватися такими сайтами. Норма запроваджена у всіх 27 країнах Європейського Союзу. 5 Захист від стимулювання продажу через упаковку тютюнових виробів та їх замінників, стандартизована упаковка Запроваджується стандартизована упаковка задля збільшення уваги до медичних попереджень та щоб жоден з елементів тютюнового бренду не стимулював увагу споживачів до покупки сигарет. Стандартизована упаковка, запроваджена чи законодавчо прийнята у таких країнах, як Франція, Угорщина, Ірландія, Велика Британія, Бельгія, Словенія, Норвегія, Грузія, Туреччина, Ізраїль, Саудівська Аравія, Канада, Уругвай, Нова Зеландія, Австралія, Сінгапур, Таїланд. А такі країни, як Литва, Фінляндія, Нідерланди, Швеція, Чилі, Об’єднані Арабські Емірати та інші розпочали процес підготовки до запровадження стандартизованої упаковки. Стандартизована упаковка 6 Медичні картинки Відбудеться ротація діючих картинок, які не змінювалися з 2012 року, зі збільшення розміру зображень медичних попереджень про шкоду куріння з 50% до 65%. Більші картинки краще інформують курців про наслідки куріння та зменшують привабливість тютюнової пачки для дітей і молоді, щоб вони розуміли смертельні наслідки для здоров'я. Норма запроваджена у всіх 27 країнах Європейського Союзу. 7 Інформація про склад Зазначення рівнів смол і нікотину на пачках буде замінено якісним написом "Тютюновий дим містить більше 70 речовин, здатних викликати захворювання на рак", оскільки кількісні показники вводять в оману. Діти та юнацтво, які ще експериментують з курінням, можуть вирішити, що сигарети з нижчими показниками смол та нікотину менш шкідливі, що не відповідає дійсності. Норма запроваджена у всіх 27 країнах Європейського Союзу. 8 Захист від ароматизованих сигарет Забороняються інгредієнти з характерним смаком і ароматом (фруктові, ягідні, шоколадні тощо) як такі, що використовуються для приваблення дітей до початку куріння. Норма запроваджена у всіх 27 країнах Європейського Союзу. 9 Захист від рекламної викладки сигарет та їх замінників Заборона видимого розміщення тютюнових виробів, ТВЕН, пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів, електронних сигарет у місцях продажу. Демонстрація пачки виробу вже є рекламою. Спеціальне оформлення пачки є ефективним інструментом стимулювання продажу. Для забезпечення захисту дітей та юнацтва від реклами та стимулювання продажів тютюнових виробів та їх замінників необхідно повністю заборонити будь-яке їхнє зображення та видимість в точках продажів. Необхідно повністю заборонити будь-яке зображення та видимість сигарет у точках продажів Усі легальні точки продажів зберігають можливість торгувати тютюновими виробами та їх замінниками. Дозволяється лише перелік виробів та цін на них у текстовому форматі на аркуші білого паперу та без будь-яких стимулюючих продажі елементів. Норма запроваджена у таких країнах як Ісландія, Таїланд, Канада, Ірландія, Австралія, Панама, Норвегія, Велика Британія, Фінляндія, Нова Зеландія, Росія, Непал, Хорватія, Білорусь. Заборону видимого розміщення тютюнових виробів у місцях продажу підтримують 84% українців. 10 Вік продажу Підвищення віку, з якого дозволено продаж тютюнових виробів, тютюнових виробів для нагрівання, пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів до 21 року. Зниження доступності тютюнових виробів та їх замінників особам до 21 року підвищить момент, коли дитина зможе експериментувати з курінням та як результат – знизить кількість людей, які починатимуть курити. Норма запроваджена у США, Шрі-Ланці, Кувейті. У таких країнах, як Таїланд та Сінгапур, продаж тютюнових виробів дозволено особам з 20 років. 11 Захист від вторинного тютюнового диму Надання повноважень органам місцевого самоврядування визначати додаткові місця вільні від куріння, такі як парки, сквери, пляжі, вулиці тощо. Наразі існує виключний перелік вільних від куріння місць, визначений законом.

Підсумовуючи, варто звернути увагу, що норми, які запропоновані у комплексному антитютюновому законопроєкті №2813, скоріш за все не вплинуть на людей, які мають нікотинову залежність та є курцями.

Вони й надалі зможуть купувати сигарети у звичних для них точках продажу, розмір медичного попередження на пачці не вплине на якість сигарет для курців, не вплинуть на курців й інші міфи, які створюватиме тютюнова індустрія.

Проте норми №2813 забезпечать високий рівень захисту дітей та юнацтва від стимулів до початку куріння, адже неповнолітні ще не можуть захистити себе самі та знаходяться під впливом маніпулятивних маркетингових кампаній.

Якщо теперішні суспільні норми вказують дітям починати курити – на жаль вони стануть курцями, але якщо суспільство разом державою захистить їх від початку куріння – Україна отримає покоління вільних від куріння громадян, які з’являться на світ уже в 2020 році.

Дмитро Купира, фахівець громадської організації "Життя", спеціально для УП.Життя

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