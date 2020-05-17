"Музей на паузі" від PinchukArtCentre: як карантин вплинув на Національний художній музей України

Усі культурні інституції України та світу зараз перебувають в одному човні – дуже незручному й незвичному, адже ми позбавлені фізичного контакту з аудиторією, позбавлені можливості фізично працювати з архівами й колекціями.

Завдяки цій вимушеній паузі в роботі експозиції PinchukArtCentre, у нас з’явився ряд нових форматів у соціальних мережах: арт-комікси, заняття для дітей та підлітків, лекції про мистецькі явища та інше.

У цей період важливо ділитись своїм досвідом та дізнаватись про інновації інших інституцій.

Тому команда арт-центру, яка наразі також працює із дому, запросила до діалогу представників українських та міжнародних музеїв і галерей, щоб вони розповіли, як карантин змінив їхнє життя та які нові підходи вони застосовують у своїй діяльності.

У першому ефірі із серії "Музей на паузі" я поспілкувалась з Оксаною Баршиновою, заступницею генерального директора з експозиційно-виставкової діяльності Національного художнього музею України (NAMU).

Далі пряма мова Оксани.

Як змінилося музейне життя

Життя інституції змінилося кардинальним чином: музей закритий для відвідувачів, проте співробітники продовжують працювати.

Науково-дослідні відділи ведуть свою роботу дистанційно завдяки тому, що колекції існують у цифровому вигляді.

Найскладніше в такому режимі працювати тим відділам, які безпосередньо пов'язані з процесами, які потребують контакту з живими творами мистецтва.

Тому, наприклад, співробітники реставраційного відділу приходять в музей, щоб перевірити стан робіт і продовжити розпочату реставрацію, як і співробітники фондів.

Закриття музею стало викликом для відділу виставково-експозиційної діяльності, адже він мусить працювати в реальному просторі, тобто більшою мірою офлайн.

Проте колеги збираються онлайн для обговорень планів на майбутнє та регулярно бувають у музеї, щоб перевірити як почувають себе твори безпосередньо у експозиційних залах.

Плани музею після завершення карантину

Карантин вплинув на підхід до оголошення виставкових планів музею.

Зазвичай інституція тримає свої плани в секреті й анонсує їх поступово, проте зараз NAMU розповів про майбутні проекти у соціальних мережах.

Відкритись після карантину музей сподівається продовженням виставки Мирослави Ягоди та паралельною програмою до неї. Наскільки останнє буде можливо поки невідомо, тому існує вірогідність, що частина заходів відбудеться офлайн, а інша проходитиме онлайн.

Через пандемію важко з упевненістю будувати чіткі плани, але наразі до програми на поточний рік також внесено польско-український проєкт "Два метри снігу" та виставку сучасного мистецтва з колекції NAMU.

Виставка "Два метри снігу" була раніше представлена в Польщі (Лодзь) під назвою "Експеримент!" і мала велике значення, тому що розказувала історію Львова як полікультурного міста, де в міжвоєнний час (між Першою та Другою світовими війнами) відбувалися прикметні події.

Ця виставка говорить про те, що українські міста, зокрема Львів, який був тоді польським, ставали дуже важливими європейськими модерністськими осередками.

Її музей планує відкрити наприкінці серпня або на початку вересня – все залежить від карантину, і від того, коли польські музеї повернуться до повноцінного життя. Тому що NAMU бере велику кількість оригінальних творів з музейних колекцій, з колекції Лодзі і Вроцлава, наприклад.

Крім того, підготовка цих творів до виставки залежить від роботи реставраторів і працівників фондів.

Наприкінці року в музеї мала б відбутися виставка лауреатів Премії Малевича, але, на жаль, цей рік став випробуванням для багатьох інституцій, і плани щодо цієї виставки поставлені на паузу.

Натомість музей думає про більш послідовний і широкий показ власної колекції, зокрема збірки сучасного мистецтва в NAMU.

Це гарний привід "проінвентаризувати" наявні твори, виявити лакуни і послідовно рухатися в поповненні колекції далі, а також представити публіці погляд інституції на розвиток сучасного мистецтва України за період Незалежності.

Нові формати роботи

У звичайному режимі роботи на продумування онлайн-форматів майже не залишається часу, адже весь він іде на виконання поточних обов’язків. Тому зараз гарна нагода, щоб подумати про нові формати на майбутнє.

Наразі музей вже проводить онлайн заняття та найближчим часом збирається запустити YouTube-канал з лекціями з англійськими субтитрами, що дозволить розширити аудиторію.

Крім того, NAMU працює над оновленням веб-сайту, з метою зробити його максимально зручним і сучасним.

Для того, щоб також доєднувати до нього лінки, додавати лекції, інформувати про поточні події, розповідати про колекцію та музейний путівник.

Команда вже давно шукає найоптимальніший формат путівника. Наразі він вже написаний і, окрім друкованого, буде опублікований онлайн.

Як зберегти командний дух під час самоізоляції

Необхідно регулярно спілкуватись з командою онлайн. Це дуже підтримує.

Корисно деякий час приділяти розмовам, що не пов’язані з темою, заради якої збираються співробітники.

Наприклад, команда NAMU говорить про свої актуальні культурні враження та про загальні культурно-соціальні теми.

Проте повсякденні та побутові питання також не лишаються осторонь, адже не вистачає саме живого спілкування та обміну думками.

Ксенія Малих, керівниця Дослідницької платформи PinchukArtCentre, спеціально для УП.Життя

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