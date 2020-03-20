Що робити з дітьми під час карантину: ресурси і поради

В інтернеті уже багато мемів про те, як це – працювати під час карантину вдома з дітьми.

Найпростіший спосіб виглядає так:

Але навряд чи ви захочете, щоб ваші діти аж настільки страждали.

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Та й карантин під час коронавірусу – це не просто сидіння вдома.

Дуже важливо розуміти, як саме організовувати простір і час дітей вдома.

Про це розповіла дитяча психологиня Світлана Ройз в інтерв’ю Марії Єфросиніній для UNICEF:

"Зараз багато моїх знайомих намагаються судорожно організовувати простір і дні дітей.

А насправді є правило: дітям треба дати можливість, по-перше, відпочити, по-друге, теж відреагувати свою тривогу, а по-третє, їм треба дати можливість нудьгувати".

За словами Ройз, якщо ми починаємо розважати дитину, то позбавляємо її власної енергії і насолоди від власних дій.

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"Коли моя донька говорить: "Мамо, мені нудно", я не дозволяю їй в цей момент вмикати планшет чи брати в руки телефон. Я їй кажу: "Понудьгуй декілька хвилин, тобі прийде ідея.

Насправді, якщо ми весь час будемо аніматорами для своїх дітей, ми позбавляємо їхньої власної мотивації", – пояснює психологиня.

За її словами, активність дітей треба зараз очолити.

Дати їм можливість битись подушками і самим долучитися до цієї гри, дозволити стрибати на ліжку.

"Це збереже нам певну кількість нервових клітин", – додає Ройз.

"Українська правда. Життя" знайшла багато-багато ресурсів, які допоможуть вам працювати і не збожеволіти з постійним "Ну мам", "Ну тат", дітям з цікавістю провести час, а вільний період від роботи прожити з цікавістю разом.

Якщо ми починаємо розважати дитину, то позбавляємо її власної енергії і насолоди від власних дій. Фото: Freepik

Зоопарки онлайн

Ваші діти можуть провести час у компанії панд, жирафів, коал та інших цікавезних тварин.

The San Diego Zoo – тут дитина може порозглядати мавп, коал, слонів, панд, тигрів, пінгвінів та інших тварин.

Georgia Aquarium’s beluga whales – тут кити, пінгвіни, медузи та інші створіння.

Особливо варто подивитися на медуз дорослим. Заспокоює.

Houston Zoo – можна спостерігати за горилами, жирафами, слонами, носорогами і навіть мурахами.

Atlanta Zoo Panda Cam – тут тільки панди, але їх цілком достатньо.

Monterey Aquarium – на стримах ви побачите риб, пінгвінів, черепах, медуз та інших тварин.

Kitten Rescue Sanctuary’s Kitten Cam – це стрим із кімнати з врятованими котиками. Там просто "мі-мі-мі".

Якщо ваші діти вже дуже люблять тваринок, то можна поспостерігати за стримами американських зоопарків.

Наприклад, зоопарк міста Цинциннаті, штат Огайо, кожен день у Facebook влаштовує "Домашнє сафарі".

Пізнавальне

Відео TED, які можна дивитися разом з дітьми.

Ось добірка виступів, які, на думку, організаторів конференції, точно підійдуть до перегляду з дітьми.

А ще у них є Youtube-канал TED-Ed з короткими анімаційними пізнавальними відео.

Наприклад, з цього ролика ви дізнаєтесь про питання, на які ніхто на цій планеті не може дати відповідь.

Подкасти для дітей

Можливо, ваша дитина добре сприймає інформацію на слух, а ще непогано знає англійську або хоче її підівчити?

Ось добірка цікавих подкастів англійською для дітей.

Цей подкаст просто веселий. В його епізодах багато музики і вони завжди дивують.

Родзинка цього подкасту в тому, що ідеї для кожного епізоду пишуть діти, які відправляють їх в редакцію в надії побачити свої історії, втілені в життя групою професійних акторів, оповідачів і коміків.

У цьому фантастичному, комедійному, пригодницькому подкасті слухачі знайомляться з чоловіком, який працює в готелі своєї бабусі для супергероїв.

Коли монстри та лиходії вриваються в готель, поки герої перебувають у відпустці і не хочуть нічого робити, цей чоловік і його кіт рятують ситуацію.

У цьому багато сміху та інших цікавинок.

Це обов'язковий подкаст для тих дітей, які дуже люблять пізнавати світ.

Кожен епізод присвячений тому, як і чому все працює, звідки береться і багато іншого. Теми дуже широкі, тому ви точно зможете знайти там щось цікаве для своєї дитини.

Цей подкаст допоможе дізнатися більше цікавих фактів про тварин.

Наприклад, юні слухачі почують про про найщасливішу кішку в світі та які звуки видають милі, пухнасті коали.

Також цей подкаст розповідає цікаві факти про території, на яких живуть тварини.

Активність дітей треба зараз очолити. Фото: Freepik

Час без гаджетів

Якщо ви хочете, щоб дитина відпочила від гаджетів, а ваша нервова система не здалася через гучні крики, психологиня Світлана Ройз на своїй сторінці у Facebook пропонує спеціальні активності.

Вона назвала їх "Тихі ігри":

"Багатьом батькам доводиться часто говорити дітям – "не кричи, говори тихіше, рот закрий".

Нам важливо пам'ятати – багато дітей мінімум до 6 років не вміють контролювати гучність своїх звуків", – попереджає Ройз.

Пульт управління

На подушечках пальців дитини малюємо фломастером "кнопку гучності". Наприклад, на вказівному пальчику – червоним кольором ставимо крапку – голосніше, на безіменному – синім кольором – тихіше.

Тренуємося, пропонуємо сказати слово, наприклад, "мама", або ім'я дитини, натискаємо кілька разів на пальчик – дитина говорить слово в залежності від "кнопки" і кількості "кліків" голосніше-тихіше.

(Доводимо до найбільшої гучності, а потім, зупиняємо на потрібній).

Коли дитина знову буде говорити голосніше, посміхаючись, доторкаємося до її "кнопки", або просимо, щоб вона сама доторкнулася.

Гра у "шпигунів", в мишок і кота

Мишка повинна тихенько, беззвучно пробратися і щось заздалегідь продумане у нас схопити.

Букви в рядок

Від маленької до величезної.

І навпаки, від величезної, до маленької. Просимо дитину дивитися на літери, вимовляти звук, підвищуючи або знижуючи гучність (чим менше буква, тим тихіше звук і навпаки).

Кожні кілька годин – 2 хвилини тиші

Призначаємо дитину головною.

Коли задзвенить будильник, вона подає всім сигнал – "Слухаємо тишу".

Пантоміма – гра "в крокодила"

"Але – обов'язково – домовляємося про час, коли можна кричати", – додає Ройз.

І ще декілька ігор з дітьми, які допоможуть активно рухатися в домашніх умовах.

Книги

Також психологиня радить книги, які можна прочитати з дітьми під час карантину.

Серед них:

"Якого кольору поцілунок", Росіо Бонілла (3 +)

"Що б не трапилося", Дебі Гліорі (3 +)

"Знаєш, як я тебе люблю?", Сем Макбратні (2,5 +)

"Моя Ба", Таня Стус (3+)

"Хто живе у мами в серці", Світлана Ройз (3+)

"Моя Любов", Астрід Деборд (3+)

"Чи скучила за мною твоя борода?", К. Т. Хао (6 +)

"Макс та супергерої", Росіо Бонілла (3+)

"Поцілунок в долоньці", Одрі Пенн. (3+)

та інші.

Навчання

Якщо ви хочете, щоб дитина трохи повчилася, то для цього є багато онлайн-платформ.

Тут є доступ на місяць до всіх завдань за шкільною програмою 1-4 класів з української мови та математики.

Це дозволить усім учням початкової школи навчатися дистанційно.

Якщо ж ваша дитина готується до ЗНО, список усіх безкоштовних онлайн-курсів та ресурсів у цих матеріалах:

А ще під час карантину на телеканалі "Рада" транслюють освітні курси для підготовки до незалежного оцінювання.

Також Естонія запустила безкоштовну онлайн-освіту для інших країн.

Країна в лідерах Європи за освітніми тестами PISA та з діджитал навчання.

У списку: додаток навчання-гри для малюків, програма вивчення математики з можливістю змагання для школярів, віртуальний кабінет і системні вебінари для вчителів. А ще є курси вивчення іноземних мов для всіх.

Всього є 11 різних платформ, які ви можете знайти за посиланням.

Катерина Хорощак, УП.Життя

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