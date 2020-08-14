З другої спроби можна побудувати нове, щасливе життя: жінки, не мовчіть

Валентину пограбували, і, щоб відновити втрати, вона поїхала на заробітки в Одеську область.

Там вона потрапила в рабство до циган і згодом її продали у Жашків.

Як би жахливо це звучало, але жінку врятував інсульт. Валентину відвезли до Києва і залишили на зупинці. З лікарні вона потрапила у центр "Друге дихання".

Дашу знайшли у притоні, паралізованою і без належного догляду, поруч помирала від гангрени її лежача бабуся, а мати перебувала в алкогольному забутті.

Даша теж вживала алкоголь, одного дня прокинулася і не змогла ходити. Згодом впала в кому, а коли з неї вийшла, то лікарі сказали, що можна забирати, жити вона не буде.

У центрі Дашу виходили, зараз вона живе новим, повноцінним життям…

Щодня сотні жінок стикаються з важкими життєвими ситуаціями.

Вони не можуть знайти допомогу, звертаючись до соціальних служб, і їм нікуди піти.

Багато хто боїться зізнатися людям, що стикається з психологічним або фізичним насильством у сім'ї.

При проблемах з наркотиками або алкоголем бояться загального осуду.

Це неправильно, і це треба виправляти.

За статистикою, фізичного та сексуального насильства в Україні щороку зазнають приблизно 1 мільйон жінок, при цьому звертаються до поліції щонайбільше 10% з них.

Загальносвітова тенденція свідчить, що залежних від наркотиків менше, ніж залежних від алкоголю. 0,9% і 4,2% українців відповідно.

Переводячи відсотки в реальну кількість, отримуємо, що залежних від наркотиків у нас близько 400 тис., а алкозалежних – понад 1,7 млн.

Всупереч думці, що "це не про мене", "зі мною такого не станеться", "це їхній вибір" проблема з алкоголем і наркотиками може торкнутися кожного і виникнути в будь-якій сім'ї.

Алкоголь часто не сприймають як щось небезпечне, адже він легальний.

При цьому Україна стабільно займає лідируючі місця у світових рейтингах споживання алкоголю, а за рівнем аддикції від спиртного ми входимо до десятки.

На прикладах історій жінок з фонду "Друге дихання" ми хочемо показати, що з будь-якої ситуації є вихід.

Кожен може змінити своє життя, хоч яким би складним воно було, і заслуговує на другий шанс.

Останнє хочеться в буквальному сенсі прокричати, адже це справді глобальна проблема.

На жаль, у нашій країні нікому допомогти жінкам у складних ситуаціях, крім небайдужих людей.

Кожен може потрапити у важку ситуацію в житті, незалежно від статусу і соціального становища. Важливо чути людей і в жодному разі не засуджувати, а також навчати цього наших дітей.

Дитина має з народження бачити позитивний приклад. Важливо пояснювати, що засудження людей, які не такі, як усі, неприпустиме.

Малечу слід розвивати всебічно, щоб у дитсадочку вихованець з іншим кольором шкіри не викликав здивування або, ще гірше, глузування.

Щоб у школі дитина з обмеженими можливостями почувалася комфортно, нарівні з іншими.

Треба змалечку пояснювати, що це нормально. Якщо ми будемо вкладати це в малюків, то зможемо виростити здорове суспільство.

Хочу звернутися до кожної жінки, яка перебуває у важкій ситуації: головне – не мовчіть. Завжди знайдеться небайдужа людина, яка допоможе.

З другої спроби можна побудувати нове, щасливе життя. Адже, падаючи, ми завжди піднімаємося, а не залишаємося внизу.

Кожна дівчина має зрозуміти, що лише вона є творцем власного життя, і головна складова в ньому – віра.

Вікторія Батуі, ініціатор благодійних проектів для допомоги жінкам в складних життєвих обставинах, спеціально для УП.Життя

Титульне фото fizkes/Depositphotos

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