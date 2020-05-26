В Києві з'явилось місце, де жертви домашнього насилля зможуть сховатися на 10 діб

В Києві відкрили першу кімнати кризового реагування, в якій жертви домашнього насильства зможуть перебувати до 10 діб.

Про це на своїй офіційні сторінці у Facebook повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Марина Хонда.

"Потрапити сюди зможуть як жінки, так і чоловіки, а одночасно заклад може прийняти 8 осіб.

Але попереду роботи ще дуже багато. В планах відкриття такої ж кімнати на лівому березі Києва.

Я дуже вдячна Фонду народонаселення ПРООН за допомогу в розбудові системи. І не втомлююсь повторювати, що у суспільстві має бути нульова толерантність до насильства", – йдеться у пості.

Відкриття першої в Києві кімнати кризового реагування. Всі фото: Facebook

Як пояснив в коментарі "Українській правді. Життя" прессекретар Марини Хонди Олександр Павличук, місцезнаходження кімнати не розголошується з міркувань безпеки.

За його словами, людина, яка зазнала насилля, в першу чергу має звернутись до поліції.

"Після фіксації факту насилля, під супроводом поліції, ця людина потрапляє до Київського центру гендерної рівності та протидії насильству.

Потім директор центру випише направлення на поселення у кризову кімнату і людина зможе заселитися", – розповідає Павличук.

Він додає, що цей процес займе приблизно добу.

В кімнаті кризового реагування будуть працювати психологи та юристи, які зможуть людині допомогти, наприклад, відновити документи або розпочати процес розторгнення шлюбу.

Олександро Павличук розповідає, що за європейськими нормами на 10 000 населення має бути одна така кімната.

"Ми плануємо для початку побудувати в Києві 5 таких кімнат.

З листопаду минулого року поліція фіксувала три випадки, коли людина дійсне потребує заселення в таку кімнату.

Наприклад, ситуація екстремальна і людині просто немає куди подітися", – каже він.

Також в коридорі кімнати буде встановлена тривожна кнопка, і за викликом до кімнати кризового реагування протягом 10 хвилин має приїхати поліція.

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