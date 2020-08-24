Створення нової Служби з контролю за захворюваннями: відновлення СЕС чи ефективний крок у боротьбі з коронавірусом?

На порядку денному Кабінету Міністрів вже декілька місяців знаходиться питання, чи відновлювати ліквідовану санітарно-епідеміологічну службу (СЕС), і зараз питання добігає логічного завершення через створення нової служби з контролю за захворюваннями.

Основний аргумент – об’єднання функцій епідеміологічного нагляду (тобто контролю за інфекціями) та інспекційних функцій.

Однак проблема полягає в тому, що це по суті функції-антагоністи.

Як і у колишньої СЕС інспекційні функції, тобто зловити порушника карантинних заходів і покарати, стануть визначальними.

А от епідеміологія, тобто якомога раніше виявити інфекцію і зробити так, щоб вона передалася якомога меншій кількості людей, – це вже складніше, потребує ґрунтовних знань, а в нинішній ситуації і креативних рішень.

Чи допоможе така служба у подоланні епідемії в Україні?

У 2014 році уряд вирішив ліквідувати санітарно-епідеміологічну службу та створив новий орган для нагляду за безпекою харчових продуктів та захисту прав споживачів.

Уряд, найімовірніше, керувався багатьма мотивами при прийнятті цього рішення: відмова від органу радянського зразка,

бажання скоротити кількість державних органів,

зменшити корупційні ризики,

створити європейську систему безпеки харчових продуктів,

припинити довічну суперечку між "ветеринарами" та "сесівцями", хто головніший та розумніший тощо.

У будь-якому разі, в результаті була створена служба безпечності харчових продуктів, яка розвивається і створює нову інституційну спроможність протягом останніх 6 років, намагаючись слідувати правилам та стандартам ЄС.

Паралельно було запущено процес розвитку системи громадського здоров’я: у 2016 створено Центр громадського здоров’я,

Міністерство охорони здоров’я отримало у спадок від СЕС мережу лабораторій по всій Україні, аж до районного рівня хоч і з низькою спроможністю,

було прийнято Концепцію розвитку системи громадського здоров’я та план заходів до неї.

Однак не отримавши лідера у МОЗ, який пріоритезував би тему, план її розвитку, переважно, залишився на папері, а система остаточно розбалансувалася.

Українці не отримали сучасної служби оперативного реагування на загрози для свого здоров’я.

Області, які проявили ініціативу та створили регіональні центри громадського здоров’я, залишились у підвішеному стані, але більшість вирішила почекати наступних виборів і чергової зміни керівництва і пріоритетів.

Варто зауважити, що належна система громадського здоров’я, а особливо епідеміологічний нагляд за інфекційними захворюваннями є одною з вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Ця базова функція системи охорони здоров’я, яка мала б розвиватися відповідно до сучасних світових тенденцій разом із лабораторною складовою, зависли не етапі реорганізації і невизначеності.

Тим часом, в державі пройшли вибори, змінилося керівництво і пріоритети, а одночасно розпочалася пандемія.

Україна ввійшла у процес боротьби з COVID-19 відносно достойно – завдяки вчасним і швидким карантинним заходам кількість нових випадків, кількість смертей і темпи поширення вірусу довгий час залишалися низькими.

Однак, як тільки карантинні заходи послабились, епідемія почала розростатися по-справжньому.

Епідеміологічна служба, яка мала б вчасно ідентифікувати та відслідковувати контакти підтверджених випадків не спрацювала, а безкоштовні діагностичні тести залишаються малодоступними.

Тому Україна вже увійшли в десятку лідерів у світі за кількістю нових хворих.

А оскільки гроші у фонді COVID закінчилися, бажання і спроможності повернутись до жорстких карантинних заходів в уряду немає, то найбільш доступним заходом стає створення нової старої служби з контролю за захворюваннями.

Уряд пропонує створювати служби з контролю за захворюваннями на базі служби, що займається питаннями безпеки харчових продуктів.

По-перше, це недоречно з точки зору економічних переваг (про це вже написали).

По-друге, Держпродспоживслужба була створена на базі колишньої ветеринарної служби, а вся інфраструктура СЕС таки залишилася в системі МОЗ.

Тут варто розглянути доцільність створення служби з контролю за захворюваннями з точки зору епідемічної ситуації.

В цьому контексті варто зупинитися на трьох аспектах:

1 Централізація епідеміологічної служби. Наразі багато країн говорять про необхідність реформи своїх систем громадського здоров’я, і часто саме в контексті її централізації. Однак нині відсутні докази того, що країни, які мають централізовану систему громадського здоров’я краще справляються з епідемією. І справді, Сингапур та Південна Корея, з централізованими системами публічного управління , є успішними приклади боротьби з COVID-19. Проте, сингапурські заходи у відповідь на коронавірус неможливі в Україні навіть за централізації системи громадського здоров’я. В першу чергу це пов’язане з нашим радянським минулим і недавніми спробами президента-втікача підлаштувати урядову вертикаль на обслуговування приватних інтересів – ці історичні віхи майже анулювали довіру українців до влади. Через недовіру до уряду ми навряд чи готові спокійно толерувати масовий контроль за пересуванням громадян через сканування ідентифікаційних кодів, як це відбувається в Сингапурі і Південній Кореї чи примусову ізоляцію у тимчасово націоналізовані готелі, як у В’єтнамі. Втеча пасажирів літака з Борисполя яскравий цьому приклад. Водночас існують досить успішні приклади боротьби з коронавірусом з децентралізованими службами громадського здоров’я, такі як Німеччина або Грузія. Отже, централізована чи децентралізована модель громадського здоров’я не є визначальним фактором у боротьбі з коронавірусом. 2 Контрольна функція. У відповідь на пандемію уряд України відразу встановив цілий ряд штрафів за невиконання карантинних заходів, а поліція та Держпродспоживслужба активно намагалася їх застосовувати. Одним з мотивів створення нової служби є спроба повернути контрольно-інспекційні функції. Тобто, під прикриттям боротьби з СOVID-19, уряд хоче повернути можливість перевіряти і штрафувати службі контролю за захворюваннями. І знову історія нас вчить, що контроль і штрафи стануть визначальними у роботі нової служби, замість епідеміологічних заходів. Якщо епідеміолог має знайти всіх осіб, з яким інфікована людина контактувала за останній час, то ця функція стає неефективною, якщо інфікована людина боїться отримати штраф чи не хоче наражати на штраф людей, з якими контактує. У Російській Федерації також активно застосовується санкційна політика: штрафи застосовуються до людей, які хворіють на коронавірус. А ось у більшості країн Організація економічного співробітництва та розвитку, Європейському Союзі, Великій Британії штрафи практично не застосовуються, хоча і були встановлені в деяких із цих країн. Тим більше, що накладання штрафів – явно не функція служб громадського здоров’я. 3 Лабораторна спроможність. Вже давно піднімається питання про недостатню кількість тестувань, що здійснюються в Україні. Наразі більшість ПЛР-тестів здійснюються обласними лабораторними центрами МОЗ (близько 60% всіх ПЛР-тестів). Однак якщо говорити про розширення тестування, то в системі охорони здоров’я можна знайти значно більшу кількість ампліфікаторів, тобто прилад, за допомогою якого здійснюють ПЛР-тести (у мережі СНІД-центрів, туберкульозних закладів, лікарень, центрів крові, пологових і пренатальних центрів). Але оскільки система громадського здоров’я, яка мала б координувати залучення усіх можливих ресурсів до боротьби з новим вірусом в Україні розбалансована, ці потужності майже не використовуються для боротьби з COVID-19. У системи Держпродспоживслужби також є мережа лабораторій – фітосанітарних та ветеринарних. Але якщо уряд зараз не може забезпечити використання ресурсів, які вже є в системі охорони здоров’я для боротьби з COVID-19, то переведення лабораторних потужностей ветеринарної служби для проведення діагностичних тестів у короткостроковій перспективі не видається реальним.

Таким чином, потенційне рішення уряду щодо створення нової служби з контролю за захворюваннями, скоріше, продовження боротьби за відновлення СЕС, ніж справжній крок до посилення системи громадського здоров’я в Україні.

Для ефективного подолання таких загроз, з якими сьогодні стикнувся світ, потрібні сильні і стабільні інституції, яким довіряє суспільство.

Постійна зміна векторів, невизначеність пріоритетів та реваншизм, на жаль, лише посилює кризу громадського здоров’я в Україні.

Наталія Кириченко, член правління ГО "PH Capital", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина dusanpetkovic/Depositphotos

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