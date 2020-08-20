Що мають робити вчителі, якщо в учня симптоми COVID-19: інструкція від департаменту освіти і науки Києва

Департамент освіти та науки Києва розробив рекомендації, як діяти школам в разі виявлення симптомів коронавірусу.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook директорка департаменту Олена Фіданян.

"Ми, управлінський освітній корпус Києва, не чекали готових рішень.

Ми просто вивчали свій та закордонний досвід та працювали все літо.

Можливо, стане у пригоді

З наближенням нового навчального усе частіше лунають питання, як потрібно діяти, якщо під час навчання у закладі буде виявлено хворого.

Ми це розписали у Регламенті ще у квітні", – йдеться у повідомлені.

Покрокові рекомендації візуалізували у вигляді брошури.

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Алгоритм дій, якщо у дитини виявили симптоми коронавірусу:

✅ вчитель чи вихователь дистанційно, за допомогою телефонного зв'язку інформує чергового адміністратора та медичного працівника;

✅ медичний працівник забирає дитину до ізолятора та повідомляє заступника з господарського частини про приміщення, де необхідно здійснити дезінфекцію;

✅ дітей групи чи класу ізолюють. Дітям забороняють рухатися по дитячому садочку та школі. У разі потреби медичний працівник викликає швидку медичну допомогу;

✅ технічний працівник проводить дезінфекцію приміщень;

✅ черговий адміністратор інформує батьків та районне управління освіти про виявлення дитини з ознаками хвороби, обмежує вхід до приміщень, де перебувала дитина;

✅ РУО інформує медичну установу, управління Держпродспоживслужби;

✅ вчитель чи вихователь проводить інструктаж з дітьми, які були в контакті з дитиною з ознаками хвороби. Діти з групи чи класу, де виявлено дитину з ознаками хвороби, переходять на самоізоляцію до отримання результатів лабораторних досліджень;

✅ якщо тест не підтверджує COVID-19 – діти групи чи класу повертаються до навчання;

✅ якщо тест не підтверджує COVID-19 – діти повертаються до навчання;

✅ якщо ж тест підтверджує хворобу, діти переходять на дистанційне навчання на 2 тижні.

Нагадаємо, що Головний санітарний лікар Віктор Ляшко також надав тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти (ЗО).

Вони затверджені його постановою №42 від 30 липня.

Згідно з цими рекомендаціями, персонал мають забезпечити захисними масками із розрахунку: 1 маска на 3 робочі години.

До роботи не допускатимутся працівники закладу з температурою понад 37,2°C.

Також керівник закладу має розробити маршрути та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчень людей.

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