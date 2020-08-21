МОЗ хоче по-іншому госпіталізовувати людей з COVID-19

Через ріст захворюваності на COVID-19 Міністерство охорони здоров’я планує змінити підхід до госпіталізації та приймати до стаціонару тільки тяжкохворих.

Зараз середньотяжкі форми захворювання також входять в показання до госпіталізації.

Про це під час брифінгу 21 серпня повідомила Ольга Голубовська, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця, а також членкиня медичної ради при МОЗ.

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"Якщо буде спостерігатися такий ріст захворюваності, ми будемо змушені змінювати стратегію щодо госпіталізації.

Середньотяжкі форми захворювання також входять в показання до госпіталізації, і цим наша країна відрізняється від багатьох країн західної Європи і США, де госпіталізували лише людей вже в тяжкому стані.

Але якщо буде спостерігатися такий ріст захворюваності, ми будемо змушені теж переглядати показання до госпіталізації і госпіталізувати тільки тяжкі форми захворювання. Це ускладнить якість надання медичної допомоги", - розповіла Голубовська.

Пізніше МОЗ уточнив, як саме буде змінено показники для визначення індикатора заповненості ліжок, призначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.



Відтепер цей індикатор буде визначатися за двома показниками, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.



🔺 Перший показник – відсоток заповненості ліжок пацієнтами з COVID-19. Діагноз має бути підтверджений позитивним тестом ПЛР. Цей показник використовується для визначення рівня епідемічної небезпеки в області.



🔺 Другий показник – відсоток заповненості ліжок пацієнтами з COVID-19 і пацієнтами з підозрою на це захворювання. Цей показник використовується для моніторингу стану готовності системи охорони здоров’я до надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою.

Детальніше про актуальні зміни у інфографіці МОЗ. Для збільшення натисніть на світлину









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