МОЗ хоче по-іншому госпіталізовувати людей з COVID-19

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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21 серпня 2020

Через ріст захворюваності на COVID-19 Міністерство охорони здоров’я планує змінити підхід до госпіталізації та приймати до стаціонару тільки тяжкохворих.

Зараз середньотяжкі форми захворювання також входять в показання до госпіталізації.

Про це під час брифінгу 21 серпня повідомила Ольга Голубовська, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця, а також членкиня медичної ради при МОЗ.

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"Якщо буде спостерігатися такий ріст захворюваності, ми будемо змушені змінювати стратегію щодо госпіталізації.

Середньотяжкі форми захворювання також входять в показання до госпіталізації, і цим наша країна відрізняється від багатьох країн західної Європи і США, де госпіталізували лише людей вже в тяжкому стані. 

Але якщо буде спостерігатися такий ріст захворюваності, ми будемо змушені теж переглядати показання до госпіталізації і госпіталізувати тільки тяжкі форми захворювання. Це ускладнить якість надання медичної допомоги", - розповіла Голубовська.

 

Пізніше МОЗ уточнив, як саме буде змінено показники для визначення індикатора заповненості ліжок, призначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. 

Відтепер цей індикатор буде визначатися за двома показниками, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

🔺 Перший показник – відсоток заповненості ліжок пацієнтами з COVID-19. Діагноз має бути підтверджений позитивним тестом ПЛР. Цей показник використовується для визначення рівня епідемічної небезпеки в області.

🔺 Другий показник – відсоток заповненості ліжок пацієнтами з COVID-19 і пацієнтами з підозрою на це захворювання. Цей показник використовується для моніторингу стану готовності системи охорони здоров’я до надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою.

Детальніше про актуальні зміни у інфографіці МОЗ. Для збільшення натисніть на світлину




Довідка: Голубовська також була радницею ексочільниці МОЗ Зоряни Скалецької. 

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Відома тим, що задекларувала гонорар від фармкомпанії, чий препарат хотіла включити в закупівлі.

Також Голубовська –  позаштатний головний спеціаліст МОЗ при Раїсі Богатирьової. Людина з групи впливу Петра Багрія.

Вона керувала напрямком "інфекційні хвороби".

Просувала пегільовані інтерферони для лікування гепатиту С, єдиним постачальником цих препаратів був монополіст Петро Багрій.

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