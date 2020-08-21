МОЗ хоче по-іншому госпіталізовувати людей з COVID-19

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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21 серпня 2020

Через ріст захворюваності на COVID-19 Міністерство охорони здоров’я планує змінити підхід до госпіталізації та приймати до стаціонару тільки тяжкохворих.

Зараз середньотяжкі форми захворювання також входять в показання до госпіталізації.

Про це під час брифінгу 21 серпня повідомила Ольга Голубовська, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця, а також членкиня медичної ради при МОЗ.

"Якщо буде спостерігатися такий ріст захворюваності, ми будемо змушені змінювати стратегію щодо госпіталізації.

Середньотяжкі форми захворювання також входять в показання до госпіталізації, і цим наша країна відрізняється від багатьох країн західної Європи і США, де госпіталізували лише людей вже в тяжкому стані. 

Але якщо буде спостерігатися такий ріст захворюваності, ми будемо змушені теж переглядати показання до госпіталізації і госпіталізувати тільки тяжкі форми захворювання. Це ускладнить якість надання медичної допомоги", - розповіла Голубовська.

 

Довідка: Голубовська також була радницею ексочільниці МОЗ Зоряни Скалецької. 

Відома тим, що задекларувала гонорар від фармкомпанії, чий препарат хотіла включити в закупівлі.

Також Голубовська –  позаштатний головний спеціаліст МОЗ при Раїсі Богатирьової. Людина з групи впливу Петра Багрія.

Вона керувала напрямком "інфекційні хвороби".

Просувала пегільовані інтерферони для лікування гепатиту С, єдиним постачальником цих препаратів був монополіст Петро Багрій.

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