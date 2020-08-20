5 міфів про COVID-19, які ніяк не вмирають. А мали б

Боротьба з фейками вже давно є нагальною проблемою людства.

Проте з настанням пандемії COVID-19 хвиля фейків та міфів почала вражати своїми розмірами.

Деякі міфи й досі вкорінені в розумах людей попри всі намагання спростувати їх.

Навіть за наявності сильних свідчень протилежного, віру людей в певні речі важко змінити, пише Scientific American.

Які ж міфи виявились особливо живучими?

Міф 1. Новий коронавірус було спроєктовано в китайській лабораторії

Через те, що перші спалахи вірусу стали в Китаї, в місті Ухань, президент США Дональд Трамп, без жодних сильних доказів заявив, що вірус витік з уханської лабораторії.

Після цього навіть розпочалися поширюватись конспірологічні теорії, що вірус було спроєктовано як біологічну зброю.

Боротьба з фейками вже давно є нагальною проблемою людства.

Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Ці твердження категорично відкидаються службами розвідки США.

Наразі існує науковий консенсус, що новий вірус має повністю природне походження.

"Даних, які б підтверджували, що стався випадковий витік з лабораторії наразі теж немає", – каже китайській вірусолог Ші Женглі.

Міф 2. COVID-19 не важчий за грип

Знову ж таки президент Трамп неодноразово повторював на початку пандемії, що хвороба нічим не відрізняється від грипу.

І хоча наразі чітко визначити летальність COVID-19 не так просто, епідеміологи стверджують, що вона вище за летальність від грипу.

За підрахунками Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) від грипу штатах щороку гине від 12 000 до 61 000 людей.

Станом на 20 серпня в США від COVID-19 загинуло 173 000 людей.

До того ж люди хоча б частково мають імунітет проти грипу завдяки вакцинації чи після попередніх зустрічей з вірусом.

Отож ні, новий коронавірус – це не "просто грип".

Міф 3. Маски не потрібні

Дійсно, ранні рекомендації щодо носіння масок від CDC та WHO були суперечливими та непослідовними.

Але наразі у сфері громадського здоров'я панує консенсус підкріплений чисельними дослідженнями: маски стримують розповсюдження вірусу.

Проте попри всі докази, люди й досі відмовляються їх носити, вважаючи, що ця вимога порушує їхні права та свободи.

Міф 4. Гідроксихлорохін – ефективне лікування проти COVID-19

Коли одне маленьке французьке дослідження, яке тепер всі критикують, припустило, що ліки проти малярії можуть бути ефективні в боротьбі з новим вірусом, Дональд Трамп та інші почали рекламувати препарат попри все новіші докази того, що він не працює.

Спочатку адміністрація з контролю ліків та харчових продуктів США (FDA) схвалила гідроксихлорохін та хлорохін для деяких пацієнтів з COVID-19.

Проте потім FDA видала нові рекомендації, в яких застерігала щодо прийому цих ліків.

Також декілька досліджень показало, що згадані ліки не є ефективною профілактикою захворювання для тих, хто мав контакт з хворими на COVID-19.

Міф 5. Ми можемо отримати колективний імунітет, якщо просто дозволимо вірусу вільно циркулювати у соціумі

На початку пандемії були спекуляції щодо політики, які обрали Велика Британія та Швеція.

Здавалося, що уряди цих країн вирішили дозволити вірусу вільно поширюватись до досягнення колективного імунітету.

Проте Велика Британія потім ввела повноцінний карантин.

А щодо успіху шведської стратегії й досі є певні сумніви.

Експерти вважають, що для того, щоб розвинувся колективний імунітет, потрібно, щоб на захворювання перехворіло 60-70% населення.

І враховуючи рівень летальності вірусу, це може завершитись мільйонами смертей.

Наприклад, Швеція має суттєво більше випадків смертей, ніж сусідні країни.

І економіка все одно постраждала попри рішення не вводити карантин.

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