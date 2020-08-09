Оценивайте человека по его тени: что "бессознательное" говорит о нас

Человеческие предпочтения – объемная тема для исследований.



Почему нам так важно, какие материалы мы размещаем на своих страницах в социальных сетях?

Почему одни статьи набирают сотни репостов, а вторые так и остаются без внимания?

Почему, в конце концов, мы потребляем один контент и никогда не взглянем на другой?

Человеческий мозг часто сравнивают с компьютером. Но мне больше импонирует аллегория с кинопроектором.

Потребление человеком контента выглядит, как выбор фильма: что заинтересует нас настолько, что мы будем готовы посвятить просмотру свой вечер?

Мозг, не переставая, крутит кино, а мы выбираем те фильмы, которые нам наиболее близки, и представляем себя на месте главного героя. Вписываем себя в различные сценарии: сознательно и бессознательно.

И если внимательно присмотреться к ним, можно попробовать ответить на извечный вопрос, мучающий человечество: "Кто Я?".

Социальные сети стали отражением наших интересов и предпочтений. Еще одним зеркалом нашей души. Так, по крайней мере принято считать.

Но что, если то, что мы размещаем на своих страницах, – это лишь та часть нашего Я, которой мы хотели бы быть.

А кроме неё, есть еще и та, которой мы действительно являемся, но даже не подозреваем об этом или тщательно ее скрываем от мира.

Наша страница в Facebook – это аналог фестивального кино. Нам бы очень хотелось, чтобы окружающие воспринимали нас, как интеллектуалов с апломбом философа.

Мы публикуем наши умозаключения при любом удобном инфоповоде, пишем отзывы на книги нобелевских лауреатов и вступаем в полемику на своих страницах с мировыми политическими лидерами.

Нам нравится представлять себя в сложных ролях, склонных к самоанализу и способных осознать глубокие темы.

Казаться лучше, чем есть на самом деле – суть человеческой натуры. И социальные сети ее умело подчеркнули.

Мы искусно прописываем сценарии и моделируем ситуации, в которых выглядим самыми сильными, самыми смелыми и самыми красивыми. Мы жаждем быть особенными, чтобы удовлетворить свою внутреннюю потребность в уникальности.

Но каждый из нас словно Скарлетт Йоханссон: голливудская актриса, известная своими глубокими драматическими ролями вовсе не прочь порой сняться в боевике.

Далеко не весь контент, который мы потребляем, мы готовы публиковать на своих страницах. И лишь после второго бокала можем признаться, что иногда смотрим шоу "Холостяк"или вчера потратили полвечера на скроллинг TikTok.

Это guilty pleasure, которые генерирует часть нас, которую известный психолог Карл Юнг назвал Тенью.

Тень – наше бессознательное, часто содержащее в себе черты, которые не соответствуют нашим представлениям об общепринятых нормах.

То есть то, что прямо противоречит сознательному.

То, что мы украдкой смотрим на наших девайсах, пока никого нет рядом, очень четко отображает картину наших внутренних страхов, увлечений и потребностей.

Тень – наше бессознательное. Фото cranach2/Depositphotos

Что интересно, мы не готовы не просто делиться таким контентом, часто мы даже не хотим ставить лайк и оставлять любой след, указывающий на наши "стыдные" увлечения.

Несмотря на это, наш мозг систематически питает часть "неосознанного" видеороликами о реалиях жизни топ-моделей в Париже и заставляет смотреть в Instagram на танцующих миллионеров.

Достаточно вспомнить наши закладки в Facebook. Мы сохраняем десятки статей для того, чтобы на выходных обязательно прочесть, изучить и вникнуть. А к вечеру воскресенья оказывается, что кроме примитивного сериала мы так ничего и не осилили.

Наше сознание видит нас организованными и дисциплинированными, предлагая трейлеры в стиле "арт-хаус".

Но наше "бессознательное" знает нас настоящих – несовершенных, перегруженных смыслами и часто с рассеянным вниманием. И поэтому в его рекомендациях фильмы, которые питают нашу часть "примитивного" и не требующего сложных мыслительных процессов.

Секрет в том, что именно этот процесс открывает наши истинные потребности, страхи и тайные желания, в которых мы так боимся себе признаться.

Естественно, что как и Скарлетт, есть фильмы, в которых мы никогда не снимемся – даже в нашем виртуальном кинотеатре.

Некоторые из них находятся за пределами нашего интереса так далеко, что не находят отклик не у "сознательного", не у "бессознательного".

Но есть контент, который так контрастирует с нашим "внутренним Я", что вызывает физическое отторжение.

Для кого-то это шансон, для кого-то – низкопробный сериал, который непременно крутят в автобусных рейсах дальнего следования. А для кого-то – передача с одиозным российским пропагандистом Киселевым.

Если вы хотите понять, какой человек перед вами, не делайте выводы по его публикациям на личной странице в социальных сетях.

Изучите, чем интересуется его "бессознательное", что будоражит его голову и заставляет прокручивать очередной фильм с собой в главной роли.

Если, конечно, его тень оставляет следы.

Алексей Куприенко, СЕО траблшутингового агентства Underdog The UnLawyers, специально для УП.Жизнь

Титульна світлина VolodymyrBur/Depositphotos

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