Вивчити іноземну мову за час карантину? Цілком можливо! Особистий досвід

Мова – це інструмент пізнання світу з його мультикультурністю та багатогранністю.

Вона відкриває вікно у зовнішній світ, допомагає зрозуміти інші культури, менталітети, людей. Адже так круто й цікаво обмінюватися знаннями!

Під час спілкування з представниками інших країн та континентів внутрішні стереотипи зникають, бар’єри руйнуються та падають додолу, ніби Берлінська стіна, а світогляд – розширюється.

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Інша мова – це завжди новий словниковий запас, це розвиток пам’яті. Вивчення іноземних мов рівноцінно грі в шахи, зменшує ризики розвитку хвороб, що пов’язані з роботою мозку.

Тож, поговорімо про вивчення іноземних мов самостійно.

У якості прикладу розкажу, як мені вдалося вивчити іспанську мову за три місяці карантину.

Так, це не китайська і не японська, де сотні ієрогліфів люди вчать роками.

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Іспанська – мова доволі легка з огляду латиниці, з якою майже всі ми принаймні оглядово знайомі.

Її можна почути будь-де, вона доволі швидкими темпами набирає популярності у світі.

Аби картинка одразу склалася правильною, додам, що англійською я володію вільно, а база та розуміння граматики іспанської мови у мене на момент початку експерименту також була.

Головне правило для вивчення будь-якої мови – це бажання (читайте: любов до неї), а також велика потреба, що стимулює навчатися. Тоді ви будете всотувати у себе кожне слово, ваш інтерес переважатиме над лінощами чи обставинами.

Коли у вас виникло бажання, скажімо, ви дуже закохалися в мову, переходимо до практики. До щоденної практики!

Саме так, щодня, мінімум 5 хвилин я витрачала на вивчення мови. Коли в мене не було можливості чи бажання вчитися, я слухала музику мовою оригіналу. Таким чином, мозок не забував слова та фразеологізми. Це головне правило №2: постійно практикувати.

Для щоденного навчання я передплатила додаток Babbel. Він здався мені цікавим за рахунок наявності на платформі як письмових, так і розмовних вправ. Теми розподілені на тематичні блоки, які можна самому обирати.

Також перед початком навчання додаток пропонує пройти тест та визначити власний рівень знань.

Є там і подкасти, і розважальні вправи, і щоденні перевірки засвоєних раніше знать.

За 900 гривень у рік я маю доволі цікавий інструмент для покращення своїх знань.

Також я відкрила для себе радіо RNE3, на якому зазвичай транслюють музику всього світу, а ось подкасти та вставки ведучих звучать іспанською.

Я обрала саме це радіо, адже була сфокусована саме на європейській іспанській, яка дещо різниться з мовою Латинської Америки.

Подібних радіо сила-силенна у кожній країні, в залежності від того, яку мову оберете для себе ви.

Мій Netflix, як і смартфон, також налаштовані лише іспанською мовою. І так – доводилося декілька разів перемикати телефон на українську, аби терміново знайти потрібні налаштування, проте з часом така потреба зникла.

Мені пощастило мати друзів у багатьох країнах світу, а тому іспаномовних товаришів я попросила спілкуватися зі мною лише їх мовою та за можливості уникати англійської.

Існує цікавий додаток – тандем (tandem). Спершу я подумала, що це щось на кшталт тіндера, та, мушу визнати, багато хто його з такими цілями й використовує. Але справжня суть додатку – поєднувати людей з усього світу та допомогти їм знайти партнера для вивчення мов.

Щодо мене, за допомогою додатку я знайшла собі двох друзів для спілкування – з Чилі та Іспанії, з якими ми обмінювалися мовними знаннями.

Зокрема, їм потрібно було покращити свою англійську, мені ж цікава була їх рідна мова.

Ми домовилися з ними чергувати дні: сьогодні ми спілкуємося англійською, завтра – іспанською.

До всього вище перерахованого я додала читання вголос. Мінімум двічі у тиждень я відкривала El Mundo (популярний в Іспанії новинний сайт), обирала статтю, що мені до вподоби, та читала вголос.

Іноді я записувала своє читання за допомогою голосових повідомлень та відправляла друзям, які вони, звісно ж, не слухали повністю, проте оцінювали мої успіхи.

Подібні повідомлення згодом переросли у голосові повідомлення від мого імені, які я створювала сама без використання словника.

Мені дуже не вистачало фізичної комунікації з людьми, тому я намагалася знайти цьому інші, не менш цікаві замінники.

З часом, мій музичний плейлист перетворився у суцільний регетон (Reggaeton) та фламенко (Flamenco), з чого не втрачали можливості покепкувати мої колеги та друзі.

У результаті такого навчання, я освоїла мову та володію нею на рівні В2, розумію, про що йдеться в кіно.

Я дізналася чимало цікавих історичних фактів про іспаномовні країни, про їх колонізацію, подолала внутрішню кризу локдауну, лишилася задоволеною собою та покращила своє резюме.

Наостанок скажу, що вивчення іноземної мови подібне до керування машиною. Поки ви їдете, то натискаєте на педалі та перемикаєте передачі автоматично. Вам це або подобається, або так склалися умови й ви не можете обійтися без автівки.

Але якщо ви тривалий час не водили, то починаєте втрачати навички. Та й громадський транспорт здається вже не таким зручним та комфортним.

Тому, якщо ви докладаєте зусиль і не бачите очікуваного результату, не переймайтеся. У кожної людини свої здібності, таланти та сильні якості.

Можливо, вам варто дати собі трохи більше часу або ж дещо змінити підхід до вивчення іноземної мови.

Оксана Шамонова, проєктна менеджерка неформальної освіти, комунікаторка, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина halfpoint/Depositphotos

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