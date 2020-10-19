70 речей замість 30. Що таке мінімально життєздатний продукт і як це стосується бебі-боксу

Мінімально життєздатний продукт (з англ. – minimum viable product, MVP) – це новий продукт, який має тільки найважливіші функції, аби задовольнити потреби споживачів.

Одна із цілей MVP – це отримати інформацію від користувачів за допомогою зворотного зв'язку – і якнайшвидше вдосконалити проєкт.

Як писав Джейкоб Шйорінг, від політиків часто очікують швидких рішень комплексних проблем.

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Проте реальне рішення комплексних проблем не буває швидким.

І як наслідок, такі виклики "вирішуються" символічно: помпезними політичними заявами, масштабними стратегіями та програмами. Проте це, на жаль, не призводить до очікуваного вирішення проблеми.

Натомість, MVP пропонує ефективний інструмент для швидкого вирішення і час для його удосконалення. Це – часто ефективніше, ніж одразу впроваджувати серйозний проєкт, довго над ним працювати і не знати, чи всі його функції знадобляться кінцевому користувачеві.

Перш за все, МVP асоціюється зі стартапами та сферою ІТ. Втім, протягом останніх 5 років все частіше підхід MVP використовують у державній сфері.

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До чого тут бебі-бокс?

Запуск програми "Пакунок малюка" демонструє позитивні результати MVP-підходу у державній сфері.

Масштабна державна програма стартувала у 2018 році і постійно вдосконалювалась. Перші пакунки складались із 30 позицій. Протягом останніх двох років кількість позицій зросла до 70.

Наприклад, порівняно із 2018 роком, в пакунок додали беретик і слюнявчики, комбінезон і сорочечки, півковдру і розвиваючий килимок, засоби гігієни для малюка і для мами та багато іншого.

Спираючись на аналіз відгуків користувачів, змінювали не тільки кількість, але і якість і наповнення пакунку. Наприклад, за побажанням батьків, у пакунок почали вкладати одяг для малят зі швами на лицьову сторону.

Відгуки на вміст пакунку отримували від батьків новонароджених через 2-3 місяці від народження дитини. Це – аби оцінити, наскільки корисною є програма, яка її якість та чи користуються батьки усіма речами.

Чи критикували перші пакунки?

Безперечно! Проте Міністерство соціальної політики оперативно реагувало на отримані дані, аби покращити програму.

Згідно з останніми даними ЮНІСЕФ, у 2018 році тільки 35% батьків надавали перевагу пакунку перед грошовою виплатою. А тепер 8 із 10 сімей хочуть отримати бебі-бокси.

Рівень поінформованості про програму серед населення збільшився з 62% (2018 рік) до 70% (2019 рік), а рівень підтримки програми населенням – з 74% до 93%.

Також удосконалювали логістику. Адже вчасно розіслати потрібну кількість пакунків в усі пологові країни – далеко не просте завдання.

Результат технології MVP – це нинішній пакет малюка. Звісно, він не ідеальний. Уявіть, фіни, досвід яких використовує Україна, вдосконалюють свої бебі-бокси вже протягом 15 років!

Незважаючи на це, плюси української програми такі:

👩‍🦲 До бебі-боксу входять предмети першої необхідності для догляду за дитиною, матеріали для раннього розвитку дитини та навчальні матеріали для батьків, наприклад, щодо вакцинації та грудного вигодовування.

Отже, окрім матеріальної підтримки, сім’я отримує важливу інформацію. А це виховує навички позитивного батьківства, допомагає знизити напругу при підготовці до новонародженого.

👩‍🦲 Програма – універсальна і надається усім родинам, незалежно від соціально-економічного статусу.

Чи критикували перші пакунки? Безперечно!

Існує суттєва відмінність між підходом MVP в бізнесі та у державній сфері. Якщо у приватній сфері, людина "голосує гаманцем", то малоймовірно, що люди відмовлятимуться від безкоштовного пакунка.

Проте саме MVP відкриває нові можливості! Бо важливо отримати інформацію навіть від тих користувачів, які незадоволені бебі-боксом – і направити її в конструктивне русло, щоб покращити продукт.

Програма бебі-боксів в Україні, як і досвід інших країн, демонструють, що елементи MVP підходу можна успішно використовувати, аби запустити і вдосконалити державні соціальні програми.

Сподіваємось, що після офіційного повернення "Пакунку малюка" на законодавчому рівні, його наповнення та якість будуть тільки покращуватись! І бебі-бокс займатиме ключове місце серед програм підтримки батьків з дітьми.

Наталія Бородчук, керівниця проектів із соціальної політики Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, спеціально для УП.Життя

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