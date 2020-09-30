Верховна Рада повернула "пакунок малюка" при народженні дитини

Верховна Рада прийняла в другому читанні проєкт закону №3006а, який повертає одноразову натуральну допомогу "пакет малюка" при народженні дитини.

"За" проголосували 264 народні депутати.

Відтепер батькам упродовж 30-денного терміну з моменту народження дитини надаватимуть набір товарів першої необхідності безкоштовно.

Нагадаємо, з 2018 року при народженні дитини кожна родина отримувала від держави спеціальний дитячий набір "бейбі-бокс".

Проте у липні "пакунок малюка" скасували, а замість нього запровадили цільову грошову компенсаційну виплату у розмірі 5 тисяч гривень.

Передбачалося, що громадянам, у яких народилась дитина, буде видана соціальна картка у "ПриватБанку" із спеціальними режимом використання.

"Батьки дитини можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців з дати народження дитини та самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації виключно для придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль", – зазначає міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Передбачається, що до реалізації проекту будуть залучені заклади роздрібної торгівлі, які також будуть забезпечувати цільове використання коштів грошової компенсації.

Перехід на монетизовану форму програми "пакунку малюка" був пов'язаний з проблемами у тендерних закупівлях.

Проте Дитячий фонд ООН закликав Уряд зберегти "пакунки малюка" і не заміняти їх грошовими виплатами.

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