Ковидиоты, зумбомбинг, инфодемия: дивный новый лексикон, который "подарила" нам пандемия COVID-19

Удивительные вещи происходят в эпоху пандемии. Без преувеличения.

Всего год назад такой набор букв, как "ковидиот" или "карантин-шейминг", казался бы полной бессмыслицей, а теперь это – вполне употребимые и понятные слова.

Коронавирус и карантин если не обогатили, то, как минимум, внесли изменения в наш лексикон.

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Решила пошерстить интернет и выяснить, что еще говорят.

Вот несколько примеров.

☀️ Ковидиот

С него и начнем. Это существительное образовалось в результате слияния слова "ковид" (название инфекции, вызываемой коронавирусом, COVID-19) и слова "идиот".

По-моему, прекрасно.

Ковидиотов условно делят на 3 категории:

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беспечный – не соблюдает масочный режим и дистанцию, отрицает возможность заболеть; СМИ упоминали уже не один случай, когда эта позиция заканчивалась фатально;

паникующий – призывает всех всё бросить, уехать в поля и строить там бункеры, чтобы изолироваться до лучших времен;

диссидент – энергично продвигает идею о теориях заговора; нас всех чипируют, чтобы большому брату было удобнее следить за человеческим стадом.

☀️ Ковид-диссидент

Человек из последнего пункта о ковидиотах. Он либо отрицает, что вирус существует, либо убеждает всех в том, что не происходит ничего опаснее обычной вспышки гриппа.

Теории заговора – его тема. Во всем виноваты... (нужное перечислить и подчеркнуть), нами манипулируют и управляют.

С ним можно говорить бесконечно долго, вы его не переубедите. Пандемии нет, а если есть – это грипп. А если не грипп, то опасный только для отдельных групп. А если не только для них, это заговор. Точка.

Ковид-диссиденты, кстати, тоже болеют и умирают.

☀️ Коронапсихоз

Так называют состояние, в котором уже полгода пребывает большая часть населения планеты.

Здесь и усталость от карантина, и апатия, и тягостное ощущение неопределенности, и конфликты с окружающими, и стремление поскорее вырваться из всего этого – иногда и любой ценой, что чревато разнообразными последствиями.

☀️ Карантин-шейминг

На карантине шеймят не только ковидиотов и ковид-диссидентов. Это слово означает гнев других людей на то, что вы или кто-то еще, по их мнению, неправильно или недостаточно соблюдает условия карантина и меры безопасности.

☀️ Думскроллинг

Слово появилось в соцсетях из сочетания "doom" ("погибель") и scroll ("листать") и стало очень популярным в англоязычном интернете.

Los Angeles Times охарактеризовала думскроллинг как "долговременное чтение негативных новостей". А кто из нас этим не занимался?

☀️ Зумбомбинг

Во время карантина большинство людей работали и учились дома, поэтому резко выросла популярность приложения для видеоконференций Zoom. Ну, вы это и сами знаете.

В США стремительно распространился пранк, в ходе которого злоумышленник подключается к чужому серьезному эфиру и "бомбит" участников неприемлемым контентом (например, видеороликами 18+).

☀️ Ковидиворс

После первого этапа карантина в некоторых странах резко возросла статистика разводов: люди, может быть, впервые за всю жизнь надолго оказались в четырех стенах со своими "половинками", и осознали, что не так уж и близки.

Пары выясняли отношения и приходили к выводу, что дальше им не по пути. Такие разводы назвали "ковидиворсами" от слов "covid" и "divorce" (развод).

☀️ Инфодемия

Признайтесь, когда стало понятно, что пандемия уже здесь, вы тоже нервничали.

Массовый поток фейков в соцсетях, неопределенная информация в СМИ о том, кто заразен, как выглядят симптомы, чем все это грозит, что можно делать, что нельзя… Да тут кто хочешь с ума сойдет.

Люди впадали в панику – это состояние и получило название "инфодемия". Закупка туалетной бумаги и всех оставшихся в городе санитайзеров, беготня по клиникам в поисках у себя симптомов – о том же.

☀️ Коронафобия

Все помнят Новые Санжары?

Если нет, напомню: когда в Украине приземлился первый самолет с эвакуированными из Уханя нашими согражданами, их отправили на 14-дневный карантин в госпитале Нацгвардии в этих самых Новых Санжарах. Жители поселка блокировали дороги, устраивали стычки с полицией, чтобы не пустить "заразу". Заболевших, кстати, за две недели так и не оказалось.

Яркая и жуткая история о коронафобии – травле тех, кто заразился или может быть заразен.

☀️ Корониалы

Поколение X, поколение Z… Банально. Познакомьтесь с корониалами!

Так в интернете называют детей, зачатых во время пандемии. Интересно, закрепится ли за этим поколением их "коронапрошлое"?

Валерия Заружко, народный депутат VIII созыва, вице-президент по устойчивому развитию Профессиональной ассоциации экологов Украины, специально для УП.Жизнь

Титульна світлина Roquillo/Depositphotos

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