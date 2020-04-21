КоронаВірусне: спростовуємо фейки, якими обріс CoViD-19

Пандемію коронавірусу супроводжує інформація, що не має жодного наукового підтвердження.

Більше того, деякі новини щодо CoViD-19 є 100% фейками.

Ми зібрали і проаналізували для вас найпопулярніші та найсмішніші з них.

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Частину ви навіть могли спостерігати на вітчизняних телеканалах. Як-то кажуть, у страху очі великі.

Фейки, які найбільше здивували

У західній півкулі тривалий час поширювалась думка, що до збудника SARS-CoV-2 (коронавірусу) не чутливі чорношкірі.

Звісно, це нісенітниця, інфікованих серед темношкірих – тисячі.

Згідно з даними аналізу статистики Центру з контролю і профілактики захворювань в США (CDC), тільки у штаті Іллінойс третина інфікованих належать саме до негроїдної раси (доля темношкірого населення в штаті становить 15%).

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Схожа ситуація і в інших штатах. А серед пацієнтів з позитивним тестом на уханський коронавірус можна зустріти британського актора Ідріса Ельбу та зірку NBA Кевіна Дюранта.

Актор Ідріс Ельба (найбільш відомий за роллю в серіалі "Лютер") та зірка NBA Кевін Дюрант захворіли на CoViD-19

Залежності від раси – жодної, для коронавірусу не існує расизму, товщини гаманця чи релігії.

У Великій Британії захворів прем’єр Борис Джонсон, в Італії футболіст Пауло Дібала, а в Німеччині 147 тисяч звичайних німців.

Є дані, що афроамериканці навіть більше хворіють на CoViD-19 і помирають. Але реальна причина сумної статистики – загальний соціальний рівень афроамериканців: нижчі доходи та гірші умови життя.

Ще один широковідомий фейк – на початку квітня у Великій Британії соцмережами ширились заклики до руйнування вишок швидкісного інтернету 5G у зв’язку з тим, що ця технологія допомагає розповсюджувати коронавірус.

Станом на 4 квітня британська влада підтверджувала знищення 20 одиниць відповідного обладнання у Бірмінгемі та Ліверпулі.

Цікаво, що руйнували вишки без розбору яке то "G" – 3, 4 чи 5!

Припущення про шкідливість для імунітету людини технології 5G є одним з фейків 2019 року.

Насправді, боятись цієї технології варто лише тому, що виробник одна китайська компанія, але це вже зовсім інша історія. І вона стосується "шпіонських" ігор, а не розповсюдження китайського коронавірусу.

Фейки щодо походження коронавірусу

Ця тема також у світових трендах конспірології.

Найбільш вірогідна теорія, що перша хвора на CoViD-19 – це китайська продавчиня на продовольчому ринку в Ухані.

Інфікування людини відбулось в результаті подолання міжвидового бар’єру, вірус передався від кажанів через панголінів.

Але конспірологам на карантині спокійно не сидиться і вони знаходяться у активному пошуку "реальної" правди.

Спочатку мова йшла про вкрадений вірус з лабораторії в Канаді.

Видавництво ZeroHedge опублікувало статтю з фантазіями, що в березні 2019 року з канадійської лабораторії при загадкових обставинах зникли віруси, які є потенційною біологічною зброєю.

Розслідування нібито виявило "китайських агентів", які працюють в NML (канадська лабораторія найвищого – четвертого – рівня біологічної безпеки, простіше кажучи ­– там зберігають найстрашніші віруси).

Ґрунтується це припущення на тому, що в Ухані також знаходиться лабораторія 4-го рівня.

Фейки щодо походження коронавірусу у світових трендах конспірології. Фото geralt

Друга відома теорія про виникнення Covid19 – китайці самостійно створили вірус. Так, сучасні технології дозволяють виростити його самостійно, що називають "de novo".

Відповідно до даного припущення, вірус було створено на основі виділеного непатогенного збудника.

Більш того, австралійці навіть культивували збудник для детального його вивчення.

Але дослідження вчених Колумбійського університету підтверджують, що генетичний склад вірусу свідчить відсутність ознак генної інженерії і виключно про еволюційне походження інфекції.

Фейки щодо зменшення населення Землі

Восени 2019 року університет Джона Хопкінса спільно з Фондом родини Білла Гейтса та Всесвітнім економічним форумом в Нью-Йорку провели гру, яка була присвячена спалаху захворювання спричиненого китайським коронавірусом, що подолав міжвидовий бар’єр.

Щось знайоме, правда?

Хочем вас заспокоїти, творець Windows і усі присутні на "Події 201" не мають жодного стосунку до CoViD-19.

Головна суть гри – змоделювати наслідки пандемії у сучасному світі для кращої підготовки до можливих епідемічних загроз.

Власне, Фонд Гейтсів займається благодійністю для подолання спалахів різних інфекційних захворювань.

Більш того, таке моделювання поширена річ, в 2013 німецький уряд провів дослідження впливу пандемії спричиненого старшим братом уханського вірусу – SARS.

Тоді метою стало виявлення та модернізація найбільш вразливих сегментів держави.

Не треба себе зайвий раз накручувати і шукати всесвітню змову.

Фейки народжені в Україні

Гвинтокрили з дезінфекторами та кораблі NASA з космічним опроміненням – стали мемами.

Як і ціла Миколаївська область.

Єдиний миколаївський інфікований зникає – вияляється, що його перереєстрували на київського.

Спеціальна комісія МОЗ та СБУ знаходять у Миколаєві невідповідності у методиці проведення тестів, а на наступний день з’являються "перші" 2 інфікованих. Чудо на наших очах!

Миколаївська область без коронавірусу встигла стати мемом

В Одесі постять про те, що люди в біологічних костюмах ніби виносять трупи в мішках, аби не псувати статистику.

Справді, на фоні інших країн, можна подумати, що у нас менше випадків.

Насправді ж близько 6 тисяч українських хворих – це надто занижене реальне число через низьку кількість тестів.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді. Життя" дійсно підтвердив, що тривалий період часу в Україні хворих мало тестували.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та вищезгаданий американський центр СDC наголошують, що більше половини позитивних тестів у світі отримано від безсимптомних носіїв.

Фейки щодо лікування коронавірусу

Нині світ шукає ліки серед відомих препаратів.

Американці звернулись до протималярійного хлорахіна.

Французи досліджували "коктейль" гідроксихлорохіну з азитроміцином.

Японія перевірила ефективність протигрипозного "Фавіпіравіру", нагадаємо цей препарат застосовувався проти віруса Ебола.

Китай навіть затвердив даний препарат для лікування CoViD-19.

Австралійські вчені продемонстрували ефективність протигельмінтного "Івермектину". Цей препарат пригнічував розвиток хвороби через 2 доби після першого застосування.

Ще одним ефективним симптоматичним препаратом виявилась всесвітньо відома "Віагра".

Нагадаємо, цей препарат винайшли, як засіб для лікування хвороб серця, а відновлення чоловічого лібідо було побічним ефектом.

Цей ефект фактично і приніс "Віагрі" всесвітню популярність 30 років тому.

Достатньо новин було і про протитуберкульозну вакцину – БЦЖ.

Багато короткотермінових досліджень демонструють, що країни з вищою кількістю вакцинованих мають нижчі показники смертності та більше безсимптомних перебігів хвороби.

Те, що БЦЖ захищає від CoViD-19 – не доведено. Фото 360tv.ru

Проте ефективність і побічні ефекти ще досліджуються, а вакцина не рекомендована ВООЗ як потенційні ліки коронавірусної інфекції.

Загалом, лікування саме коронавірусу наразі неможливе. В кожному з успішних випадків зцілення лікарі боролися виключно з симптомами (пневмонія, запалення легень тощо).

Відкладіть лимони, часник та імбир. Народна медицина не здатна лікувати коронавірус – запевняє ВООЗ.

Володимир Настенко, викладач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету імені О.Богомольця

Олександр Лємєнов, засновник StateWatch, спеціально для УП.Життя

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