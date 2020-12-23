Що дає Програма медгарантій пацієнтам, закладам і державі. Приватний досвід

1 квітня 2020 року розпочалася Програма медичних гарантій.

Вона дала українцям право вибору – лікаря, медичної установи, щоб отримувати якісну послугу.

Гемодіаліз увійшов до Програми медичних гарантій 2020. Усі заклади як комунальні, так і приватні, які відповідали вимогам Національної служби здоров’я України (НСЗУ), могли підписати угоду й надавати послуги гемодіалізу безоплатно для пацієнтів.

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На 1 квітня лише ми, "Фрезеніус Медикал Кер Україна" та ще один медичний центр у Запоріжжі з усіх приватних медичних установ прийняли рішення надавати послуги екстракорпорального гемодіалізу за встановленим на державному рівні тарифом на послугу.

Трансформація системи охорони здоров’я, яка зараз поступово відбувається в нашій країні, створює підґрунтя для конкуренції між медичними закладами за пацієнта.

Відповідно кількість закладів, що будуть надавати більш якісну медичну допомогу зросте.

У пацієнта на гемодіалізі у 2020 році з’явилися реальні переваги:

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👍 можливість вільно обирати заклад, де проходити процедури гемодіалізу;

👍 відсутність прив’язки до місць прописки та проживання;

Важливо пам’ятати, що гемодіаліз – це процедура , яка має надаватися пацієнту із хронічною хворобою нирок 5 (останньої стадії) 3 рази на тиждень по 4 години пожиттєво, оскільки функції нирок відновити неможливо.

👍 можливість вільно пересуватися країною та отримувати діаліз в інших містах України під час поїздок;

👍 можливість змінювати лікувальний заклад у разі, якщо обраний не відповідатиме вимогам та потребам пацієнта.

Наступне питання, яке може виникнути – наскільки цікаво медичним закладам підписувати договір із НСЗУ?

Тут важливо говорити і про комунальні медичні заклади, і про приватні. Оскільки зараз усі знаходяться в рівних умовах.

Надавачі медичних послуг не залежно від форми власності завдяки ПМГ мають можливість:

✅ отримувати регулярні виплати за надані послуги в рамках договору;

✅ збільшити кількість пацієнтів, відповідно й обігові кошти, що також дозволяє розвивати якість надання послуг – інвестувати в обладнання, витратні матеріали, лікарські засоби, підвищення фаху спеціалістів, щоби конкурувати за пацієнтів;

✅ у випадку з приватними закладами – формуються умови, що стимулюють інвестиції в нове обладнання, у відкриття нових відділень, нових чи суміжних напрямків та нових медичних закладів.

Ми у "Фрезеніус Медикал Кер Україна" задоволені результатами співпраці із НСЗУ і повністю підтримуємо курс до змін та вважаємо його ефективним.

Головним фактом, що підтверджує ефективність нашої співпраці є те, що за 8 місяців кількість пацієнтів у наших двох діалізних центрах збільшилася майже вдвічі.

Це, звісно, призвело до необхідності нарощувати потужності. Протягом року ми збільшували кількість персоналу та обладнання, і навіть плануємо відкриття нових центрів в інших українських містах.

Тож така позитивна тенденція відкриває шляхи для розвитку та забезпечення більшої кількості людей життєво необхідним лікуванням у майбутньому. Оскільки проблема із нестачею діалізних місць у певних регіонах України залишається й досі.

Наприклад, у Києві за даними Національного реєстру хворих на хронічну хворобу нирок та пацієнтів з гострим пошкодження нирок (2019 рік) із 629 людей, які мають 5 (останню) стадію хронічної хвороби нирок та потребують ниркової замісної терапії, її отримують – лише 293 людини.

У нашій системі координат є ще й держава, яка також отримує переваги від Програми медичних гарантій.

Завдяки ПМГ розвивається ширше покриття медичними послугами українців, раціональніше використовуються бюджетні кошти, система виплат є прозорою для всіх та зменшується навантаження на бюджети всіх рівнів.

Це все є кроком до побудови ефективної системи охорони здоров’я в нашій країні. Ми раді бути в авангарді такої трансформації.

Здебільшого всі надавачі медичних послуг, які готувалися до вторинної ланки реформи, уже встигли відчути переваги співпраці з НСЗУ, і ми вболіваємо за подальше розгортання ПМГ.

Зараз активно формуються вимоги до пакетів медичної допомоги у рамках ПМГ на 2021 рік.

Національна служба здоров’я в процесі розробки вимог до пакетів поставила собі ціль – удосконалення та деталізація тих пакетів медичних послуг, які вже розроблені, враховуючи досвід у 2020 році.

Наприклад, на 2021 рік у пакет послуг включили інтракорпоральний перитонеальний діаліз, що свідчить про те, що Програма медичних гарантій набирає обертів та розширюється, інституційна спроможність НСЗУ лише зростатиме, а тривожні звістки про тиск на цей незалежний орган не переростуть у руйнування підвалин реформи.

Ми віримо, що уряд продовжить підтримувати курс на вдосконалення медичної системи в Україні й медичні заклади всіх форм власності збережуть свою фінансову автономність.

На нашу думку, коригування ПМГ 2021 можуть бути такими: 1. Перерахунок тарифу із урахуванням всіх його компонентів – прямих та непрямих витрат. 2. Урахування курсової індексації при розрахунку тарифів для імпортозалежних послуг – саме такою є послуга гемодіалізу. 3. Внесення критеріїв якості у вимоги надання послуг та узгодження їх з електронними реєстрами – це допоможе автоматизувати контроль якості послуг. 4. Забезпечення гнучкості умов контрактування – надати можливість медичним закладам контрактуватися із НСЗУ протягом року і перейти від рудиментарної глобальної ставки до оплати за пролікований випадок.

Тому за належної підтримки державних інституцій і уваги до сфери ми зможемо забезпечити більшу кількість пацієнтів лікуванням і поступово наблизитися до рівня розвинутих європейських країн, у тому числі через підвищення рівня довіри з боку міжнародних інвесторів.

"Фрезеніус Медикал Кер Україна", як представник потужної міжнародної групи – лідера у сфері надання медичних послуг людям із хронічною хворобою нирок, знає про інвестиційну привабливість та довіру до інституцій достатньо, щоби констатувати з обережним оптимізмом – НСЗУ на правильному шляху.

Роман Шурдук, директор "Фрезеніус Медикал Кер Україна", спеціально для УП.Життя

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