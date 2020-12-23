Що дає Програма медгарантій пацієнтам, закладам і державі. Приватний досвід

Роман Шурдук директор "Фрезеніус Медикал Кер Україна"
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23 грудня 2020

1 квітня 2020 року розпочалася Програма медичних гарантій.

Вона дала українцям право вибору лікаря, медичної установи, щоб отримувати якісну послугу.

Гемодіаліз увійшов до Програми медичних гарантій 2020. Усі заклади як комунальні, так і приватні, які відповідали вимогам Національної служби здоров’я України (НСЗУ), могли підписати угоду й надавати послуги гемодіалізу безоплатно для пацієнтів.

На 1 квітня лише ми, "Фрезеніус Медикал Кер Україна" та ще один медичний центр у Запоріжжі з усіх приватних медичних установ прийняли рішення надавати послуги екстракорпорального гемодіалізу за встановленим на державному рівні тарифом на послугу.

Трансформація системи охорони здоров’я, яка зараз поступово відбувається в нашій країні, створює підґрунтя для конкуренції між медичними закладами за пацієнта.

Відповідно кількість закладів, що будуть надавати більш якісну медичну допомогу зросте.

У пацієнта на гемодіалізі у 2020 році з’явилися реальні переваги:

👍  можливість вільно обирати заклад, де проходити процедури гемодіалізу;

👍  відсутність прив’язки до місць прописки та проживання;

Важливо пам’ятати, що гемодіаліз – це процедура , яка має надаватися пацієнту із хронічною хворобою нирок 5 (останньої стадії) 3 рази на тиждень по 4 години пожиттєво, оскільки функції нирок відновити неможливо.

👍  можливість вільно пересуватися країною та отримувати діаліз в інших містах України під час поїздок;

👍  можливість змінювати лікувальний заклад у разі, якщо обраний не відповідатиме вимогам та потребам пацієнта.

Наступне питання, яке може виникнути наскільки цікаво медичним закладам підписувати договір із НСЗУ?

Тут важливо говорити і про комунальні медичні заклади, і про приватні. Оскільки зараз усі знаходяться в рівних умовах.

Надавачі медичних послуг не залежно від форми власності завдяки ПМГ мають можливість:

✅  отримувати регулярні виплати за надані послуги в рамках договору;

✅  збільшити кількість пацієнтів, відповідно й обігові кошти, що також дозволяє розвивати якість надання послуг – інвестувати в обладнання, витратні матеріали, лікарські засоби, підвищення фаху спеціалістів, щоби конкурувати за пацієнтів;

✅  у випадку з приватними закладами – формуються умови, що стимулюють інвестиції в нове обладнання, у відкриття нових відділень, нових чи суміжних напрямків та нових медичних закладів.

Ми у "Фрезеніус Медикал Кер Україна" задоволені результатами співпраці із НСЗУ і повністю підтримуємо курс до змін та вважаємо його ефективним.

Головним фактом, що підтверджує ефективність нашої співпраці є те, що за 8 місяців кількість пацієнтів у наших двох діалізних центрах збільшилася майже вдвічі.

Це, звісно, призвело до необхідності нарощувати потужності. Протягом року ми збільшували кількість персоналу та обладнання, і навіть плануємо відкриття нових центрів в інших українських містах.

Тож така позитивна тенденція відкриває шляхи для розвитку та забезпечення більшої кількості людей життєво необхідним лікуванням у майбутньому. Оскільки проблема із нестачею діалізних місць у певних регіонах України залишається й досі.

Наприклад, у Києві за даними Національного реєстру хворих на хронічну хворобу нирок та пацієнтів з гострим пошкодження нирок (2019 рік) із 629 людей, які мають 5 (останню) стадію хронічної хвороби нирок та потребують ниркової замісної терапії, її отримують – лише 293 людини.

У нашій системі координат є ще й держава, яка також  отримує переваги від Програми медичних гарантій.

Завдяки ПМГ розвивається ширше покриття медичними послугами українців, раціональніше використовуються бюджетні кошти, система виплат є прозорою для всіх та зменшується навантаження на бюджети всіх рівнів.

Це все є кроком до побудови ефективної системи охорони здоров’я в нашій країні. Ми раді бути в авангарді такої трансформації.

Здебільшого всі надавачі медичних послуг, які готувалися до вторинної ланки реформи, уже встигли відчути переваги співпраці з НСЗУ, і ми вболіваємо за подальше розгортання ПМГ.

Зараз активно формуються вимоги до пакетів медичної допомоги у рамках ПМГ на 2021 рік. 

Національна служба здоров’я в процесі розробки вимог до пакетів поставила собі ціль – удосконалення та деталізація тих пакетів медичних послуг, які вже розроблені, враховуючи досвід у 2020 році. 

Наприклад, на 2021 рік у пакет послуг включили інтракорпоральний перитонеальний діаліз, що свідчить про те, що Програма медичних гарантій набирає обертів та розширюється, інституційна спроможність НСЗУ лише зростатиме, а тривожні звістки про тиск на цей незалежний орган не переростуть у руйнування підвалин реформи.

Ми віримо, що уряд продовжить підтримувати курс на вдосконалення медичної системи в Україні й медичні заклади всіх форм власності збережуть свою фінансову автономність.

На нашу думку, коригування ПМГ 2021 можуть бути такими:

1. Перерахунок тарифу із урахуванням всіх його компонентів – прямих та непрямих витрат.

2. Урахування курсової індексації при розрахунку тарифів для імпортозалежних послуг – саме такою є послуга гемодіалізу.

3. Внесення критеріїв якості у вимоги надання послуг та узгодження їх з електронними реєстрами – це допоможе автоматизувати контроль якості послуг.

4. Забезпечення гнучкості умов контрактування – надати можливість медичним закладам контрактуватися із НСЗУ протягом року і перейти від рудиментарної глобальної ставки до оплати за пролікований випадок.

Тому за належної підтримки державних інституцій і уваги до сфери ми зможемо забезпечити більшу кількість пацієнтів лікуванням і поступово наблизитися до рівня розвинутих європейських країн, у тому числі через підвищення рівня довіри з боку міжнародних інвесторів.

"Фрезеніус Медикал Кер Україна", як представник потужної міжнародної групи лідера у сфері надання медичних послуг людям із хронічною хворобою нирок, знає про інвестиційну привабливість та довіру до інституцій достатньо, щоби констатувати з обережним оптимізмом – НСЗУ на правильному шляху.

Роман Шурдук, директор "Фрезеніус Медикал Кер Україна", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина crystaleyemedia/Depositphotos

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Роман Шурдук

Що дає Програма медгарантій пацієнтам, закладам і державі. Приватний досвід

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