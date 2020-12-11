В Україні вперше провели трансплантацію нирки дитині від померлого донора

В Україні вперше провели трансплантацію нирки трирічній дитині.

Операцію провели пацієнтці Національного Інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова.

Про це розповідає засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor" Ірина Заславець на своїй сторінці у соцмережі.

Реклама:

Донором нирки став 38-річний чоловік, якому після важкої черепно-мозкової травми діагностували смерть мозку.

Фото із Facebook-сторінки Ірини Заславець

Зазначається, що влітку у дівчинки раптово розвинулася гостра ниркова недостатність.

"Перитонеальний діаліз був неефективним, показники були завищені в кілька разів.

Час від часу маля змушені були підключати до гемодіалізу, але в такому віці це дуже і дуже погано...

Вночі фантастичний Владислав Закордонець з командою видалили вражені інфекцією нирочки, катетер і встановили дівчинці донорську нирку. Вона працює", – розповідає Ірина Заславець.

За її словами, рідні чоловіка, який отримав травму несумісну з життя, погодилися, щоб він став донором для 4 людей.

Реклама:

"3-річна дівчинка і 50-річний житель Київської області отримали по нирочці, печінку пересадили 59-річному чоловікові.

Що ж до серця – тут теж несподіванка. Від опівночі воно б'ється в грудях 34-річного чоловіка", – зазначає Заславець.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.