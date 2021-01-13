Почему нужно фокусироваться на своих сильных сторонах, а не слабых

Дар’я Сьома керівниця івент-простору для бізнес та ІТ подій PMHUB
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13 січня 2021

Вокруг все твердят о кросс-функциональности мол, в мире будущего будут ценны те сотрудники, которые одновременно хороши в нескольких областях.

И до определенной степени это так способность к адаптации становится с каждым годом важнее.

Но создается ощущение, что во всех этих рассуждениях мы забываем о главном развитии своих исконно сильных качеств. 

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Недавно я прошла курс для руководителей в Киево-Могилянской бизнес-школе, и на одной из лекций речь пошла именно о сильных и слабых сторонах человека.

У нас всех есть свои достоинства и недостатки но как их использовать и на чем делать акцент? 

"Заполнить пробелы"

В своей книге Now, Discover Your Strengths социолог Маркус Бакингем описал интересное исследование.

Он предложил группе людей представить ситуацию: их ребенок приносит дневник с "пятерками" по английскому и обществознанию, "тройкой" по биологии и "двойкой" по алгебре.

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На какой оценке родители сделают отдельный акцент?

Большинство участников (77%) опроса отметили, что обратят внимание именно на двойку по алгебре. И это демонстрирует занятную тенденцию – мы стремимся стать лучше там, где показываем неудовлетворительный результат.

"Нужно заполнить пробелы в знаниях" – знакомо?

Нужно фокусироваться на своих сильных сторонах.
Фото PixelsAway/Depositphotos

Установка "работать над недостатками" сопровождает нас всю жизнь.

Сначала в той же школе и университете, когда по некоторым предметам мы показываем успеваемость хуже, чем по другим.

Затем на работе – когда мы пытаемся получить сначала один навык, потом второй, а потом еще и еще. 

Почему так происходит?

Дело в психологии – мы верим, что слабые стороны больше поддаются изменениям, чем сильные.

Специалисты Андеас Штеймер и Андре Мата показали это в действии в своем исследовании. Они попросили людей выписать свои плюсы, а потом узнали, насколько их можно изменить. Результат однозначный – респонденты были убеждены, что скорее изменят свои недостатки, чем усовершенствуют достоинства. 

Этот феномен углубляется в то, что психологи называют "синдромом ложной надежды". Дело в том, что человек зачастую переоценивает свои возможности к трансформации и ставит нереалистичные цели.

Помните то чувство разочарования, когда вы не смогли выполнить большинство задач, записанных в начале года? Это оно. 

Более того – чем меньше люди знают о конкретной области, тем легче, на их взгляд, достичь в ней совершенства. Человек может и не кататься на лыжах, но быть уверенным, что за несколько тренировок свободно на них поедет.

Все это вместе – "синдром ложной надежды" и чувство, что можно эффективно "заполнить все пробелы" – заставляют нас фокусироваться именно на наших слабых сторонах. Впрочем, в долгосрочной перспективе это не работает. 

Энергия и концентрация

Но что если сместить внимание со слабых сторон на развитие сильных?

Эту тему изучают уже не одно десятилетие, и за это время появилось много и кейсов, подтверждающих эффективность такого подхода.

Если вкратце, акцент на сильных сторонах улучшает большинство ключевых показателей человека, как на работе, так и в жизни – от его продуктивности до общего эмоционального состояния и уровня счастья. 

Приведу пример. В одном из исследований компании Gallup, которая сделала большой вклад в анализ подхода, работников попросили описать отношение их руководителей к себе и своей работе.

На выбор предоставили три варианта ответа – "Делает акцент на моих сильных сторонах", "Фокусируется на слабых" и "Игнорирует".

Затем у респондентов узнали, насколько они вовлечены в работу. В первой группе (с упором на таланты) таких оказалось 65%, во второй – 45%, а в третьей – всего 2%. 

Как видим, акцент на сильных сторонах сотрудника со стороны менеджера создает безопасную и продуктивную атмосферу для работы. И дальше на нее накладываются другие позитивные качества – креативность, вовлеченность и инициативность. 

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Как показывает теория и практика, пользу от акцента на своих талантах получает и сам сотрудник. По данным Gallup, только сам факт определения своих сильных сторон увеличивает продуктивность человека до 10%.

А те, кто использует их регулярно (скажем, 7-9 часов в день) – испытывают значительно меньше стресса, тревожности и раздражения. 

Уже другие специалисты попытались объяснить эту тенденцию. Дело в том, что пользуясь своими сильными сторонами человек переживает три сильных психологических ощущения: эмоциональный подъем, чувство искреннего интереса и высокий уровень концентрации – похожий на состояние "Потока", о котором вы могли слышать.

А в такой обстановке люди действительно куда меньше подвержены негативным эмоциям, чем обычно. 

Гибкое мышление

Заниматься тем, в чем хорош, и получать при этом положительные эмоции – звучит как абсолютно выигрышная ситуация.

Но как найти свои таланты?

Это на самом деле нетривиальный процесс, и для каждого человека он свой. Одни знают о своих способностях с рождения – и с малых лет начинают преуспевать в плавании, рисовании, музыке и так далее, – а другие проходят долгий путь, прежде чем действительно понимают, к чему лежит их сердце. 

Но этот путь точно стоит того. И начать, прежде всего, надо от обратного – тех самых трех состояний.

Попытайтесь вспомнить, когда в последний раз вы испытывали неподдельный интерес и высокий уровень концентрации – а по завершению чувствовали прилив сил?

Может это было при общении с клиентами? Или во время брейншторма по поводу нового продукта или инициативы? А может это было вообще не на работе?

Такое упражнение – отличный задел для будущего анализа. 

Стоит сместить внимание со слабых сторон на развитие сильных? Фото kentoh/Depositphotos

Еще один способ – тестирование. У той же Gallup есть известный CliftonStrengths, который оценивает 34 навыка в четырех направлениях – выполнение, влияние, стратегическое мышление и построение отношений, и на основе этого делает анализ типа личности.

Среди аналогов – MBTI и DISC. Последний, по заверениям авторов, используют большинство компаний списка Fortune 500 для найма и формирования команд.

Но тестирование – это лишь вектор направления. Таланты во многих находят благодаря постоянным пробам, экспериментам и, конечно, рефлексии. 

Допустим, вы нашли (или уже знаете) о своих врожденных способностях. И что теперь? Самое вредное – принять их как "природный дар" и успокоиться, посчитав, что дело сделано. 

Важно понимать, что талант это еще далеко не сильная сторона человека, а лишь заложенная модель мышления и деятельности.

Да, ее можно продуктивно использовать. И да, обучение в этой стезе дается, скорее, легче, чем в других. Но чтобы сделать из этой способности качество, которое стабильно приносит наилучший результат, нужны усилия. А конкретно – инвестиции в знания, навыки и опыт. 

Психолог и профессор Стэнфордского университета Кэрол Дуэк выделяет у людей два типа мышления – фиксированное и гибкое.

В первом случае речь идет как раз о том самом "природном даре", когда человек почивает на лаврах своих способностей. Нетрудно догадаться, к чему это приводит: постепенной деградации и окончательному разочарованию к себе. 

С другой стороны есть гибкое мышление. В этом случае за признанием своих сильных сторон идет совершенно противоположное действие – обучение. "Да, у меня есть таланты, но для достижения целей мне нужно многому учиться", – примерно так звучит подход.

Благодаря такой установке человек открывается глубокому познанию, критике и трудностям – чтобы действительно достичь мастерства.

Мы можем потратить всю жизнь, пытаясь избавиться от всевозможных слабостей и недостатков. Но в конечном итоге нужно остановиться и найти в себе силы признать свои сильные и слабые стороны.

Наверное, мысль о "заполнении пробелов" будет манить всегда, но важно стоять на своем: мое развитие – это таланты помноженные на усилия.

Дарья Сёма, руководитель ивент-холла PMHUB, специально для УП.Жизнь

Титульна світлина kentoh/Depositphotos

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

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