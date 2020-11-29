8 цікавих подкастів для вивчення англійської від нейтівів

Англійська мова вже давно стала звичною для нас. Її вчать у школі, університеті, потім на курсах.

І попри всі свої старання багато людей так і залишаються на недостатньому рівні володіння.

Занурення в мовне середовище важливе для вивчення іноземної мови. Власне, цим керуються люди, які дивляться серіали та читають книги в оригіналі.

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Звісно, цей підхід не розвиває всі мовленнєві навички й ми як школа англійської маємо наголосити, що акцентуватися виключно на аудіюванні не слід – читання, писання та комунікація так не розвиваються.

Але якщо для вас важливо зробити перший крок на шляху до вивчення англійської, тоді подкасти навіть кращі за серіали: там немає субтитрів, на які ви можете відволіктися й почати читати. Бо рідну ж мову ви починали вчити на слух.

Ми зібрали класні подкасти від носіїв, які нам самим подобається слухати у вільну хвилину.

Добірка всебічно занурює у мовне середовище та надихає вчити: тут можна посміятись разом з британцями та зависнути над історіями про різдвяних монстрів, зрозуміти про що думає собака та зловити дзен у шумовинні днів.

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Акцент – American English

Рівень – Elementary/Intermediate

Категорія – історія

Чи було у вас колись таке, що ви сидите з друзями в кафе і раптом заходить розмова про гномів, а ви не знаєте, що сказати?

Ніяково, еге ж! Добре, може й не ніяково. Добре, може й не було. Але глибше знання про мініатюрних садових приятелів може стати у пригоді.

Цей подкаст для любителів незвичної історії. Ведучі щоразу розповідають щось нове в кожному епізоді: історію русалок різних народів та створення макіяжу із подрібнених комах, рецепти приготування любовного зілля із черв’яків і людського поту та історію походження різдвяних монстрів.

Подкаст не залишить байдужим навіть тих, хто не дуже любить історію, бо він не стільки про екскурс у минуле, скільки про екскурс у те, що начебто було – бувальщину.

Акцент – British English

Рівень – Elementary/Intermediate

Категорія – вивчення мови

Хочете сміятися під час навчання?

Слухайте подкаст від Люка – стендап-коміка та кваліфікованого викладача з 18-річним досвідом викладання англійської мови.

Подкаст пропонує змістовний навчальний ресурс з понад 650 аудіоепізодами, відео та рубрикою про фразові дієслова.

В епізоді 685 Люк запросив вчителя англійської мови з СНД, у якого чотирирічна донька говорить англійською як рідною. Вони говорили про те, аби ваша дитина виросла білінгвальною, слід з ранніх років говорити до неї двома мовами, читати двомовні казки на ніч, пояснювати різні явища та процеси не лише рідною мовою. Двомовність позитивно впливає на дитячу пам’ять, кмітливість, математичні навички та логіку.

Як насправді говорять люди у різних частинах Англії і чим цей акцент відрізняється від того, що ви чуєте в підручниках та словниках?

Навіть бесіда про відмінності між стандартною англійською вимовою та нестандартними регіональними розмовними акцентами вийшла в них захопливо цікавою, бо супроводжується добрим старим британським гумором.

Акцент – British English

Рівень – Intermediate/Upper-Intermediate

Категорія – суспільство та культура

Назва подкасту "Я Важу" – це не рефлексія стосовно фізичної ваги, а навпаки – самоцінності та любові до себе.

Цей подкаст переосмислює поточний дискурс щодо найважливіших соціальних проблем.

Британська акторка та радіоведуча родом з Південної Азії Джаміла Джаміль бере інтерв’ю у лідерів думок, активістів та інфлюенсерів. Разом вони обговорюють актуальні соціальні питання: булінг, психічне здоров’я, фемінізм, расизм, бодіпозитив.

Герої сюжетів діляться особистими історіями про подолання стереотипів та упереджень, успіхами та невдачами.

Наприклад, ірландська акторка Ешлін Беа саме тут розповіла про емоційну травму пов’язану з психічними порушеннями та пояснила, чому самотність продовжує бути головною проблемою в епоху розвиненої комунікації й інтернету.

Американська акторка Різ Візерспун поділилася історією про подорож до Голлівуду, мізогінію та подвійні стандарти, з якими боролась впродовж всієї кар’єри, а також розказала про свою нову місію – знімати фільми про жінок, показуючи їхні справжні історії через кіно.

Акцент – British English

Рівень – Intermediate/Upper-Intermediate

Категорія – здоров’я

Колишній буддійський монах та співзасновник Headspace Енді Паддікомб щобудня проводить короткі подкасти для заспокоєння внутрішньої тривоги та спрямування думок на створення життя, яке демонструє наш безмежний потенціал.

Бути менш напруженим, більш стійким, а значить щасливим – основна ідея подкасту.

Introducing Radio Headspace, a new daily podcast, hosted by @andypuddicombe. Each episode cultivates compassion and awareness, gives you a moment to pause, and asks: how can you live a life that best reflects your potential? Tune in every weekday morning: https://t.co/a2HWwbXVzJ pic.twitter.com/XrMk03fMbY — Headspace (@Headspace) May 11, 2020

Впродовж життя ми формуємо свій образ мислення. Енді пояснює як нам зрозуміти його, як розвивати та зберігати неупередженість суджень.

Які найцінніші уроки ми можемо отримати в житті? Як ми визначаємо себе і які обмеження це на нас накладає? Як "чотири основи буття" – дорогоцінне людське життя, непостійність, причина-наслідок та прийняття – допоможуть сфокусуватися на найголовнішому.

Якщо ви медитуєте та займаєтеся йогою, можна зробити це з користю для тіла, духу й прокачування своєї англійської.

Акцент – British English

Рівень – Upper-Intermediate

Категорія – розваги

Щотижня дослідники з телешоу QI (Quite Interesting) збираються біля мікрофона й діляться відкриттями з різних сфер життя.

Особливої уваги заслуговує назва подкасту. Вивчаючи риб все життя, біолог Стівен Гулд дійшов висновку, що їх не існує.

Він пояснював це тим, що, хоча є багато морських істот, більшість з них не тісно пов’язані між собою. Наприклад, лосось більше схожий на верблюда, ніж на рибу. Ця контроверсійна думка лягла в основу назви подкасту.

І ось у таких темах проходять усі випуски: як напоїти мураху та чи дійсно люди мають здібності до магнетизму. Що таке собачі драми та чому ківі можуть бути вбивцями. Чому деякі люди більш довірливі, ніж інші та як отримати мільйон фунтів стерлінгів.

Подкаст записується на фоні живої аудиторії, ведучі наче змагаються в тому, хто кого перешуткує, тому створюється ефект наче слухаєш вечірнє гумористичне шоу.

Якщо ви захоплюєтеся цікавими фактами про все на світі та обожнюєте слухати розумних людей "без царя в голові", вам обов'язково сподобається.

Акцент – British English

Рівень – Upper-Intermediate

Категорія – їжа

Це теплий та веселий подкаст, слухаючи який виникає нестримне бажання сісти за стіл разом з героями, їсти смачну їжу та розповідати сімейні анекдоти.

Британська співачка Джессі Вейр разом зі своєю мамою і водночас шеф-кухарем Ленні ведуть подкаст про їжу, сімейні стосунки та мистецтво спілкування за обіднім столом. Власне, цим і пояснюється назва подкасту.

Щотижня гості зі сфери музики та культури приходять у студію, щоб скуштувати три страви, приготовлені заздалегідь Джессі й Ленні, та поговорити про їжу й життя.

Ви почуєте рецепт найкращого яблучного тарту та фісташкового морозива на основі оливкової олії, дізнаєтеся про ресторанний етикет, поїдання риб’ячих очей у джунглях та одержимість сирниками.

Дізнаєтеся чому Девід Швіммер (Рос у серіалі "Друзі") любить гауду та єврейські делікатеси, про ланч бокси з нутеллою та улюблені суші-ресторани Дуа Ліпи, а ще який салат лежить у сумці Емілі Кларк.

Цей подкаст розчулить вас своєю теплотою, легкістю та сімейною атмосферою. І не забудьте приготувати щось смачненьке перед тим як його вмикати.

Акцент – American English

Рівень – Advanced

Категорія – освіта

Ідея подкасту – відкрити незвідану сторону всього, що нас оточує.

Американський журналіст Стівен Дабнер веде його вже 10 років та не перестає дивувати аудиторію різними фактами – від економіки сну до того як стати успішним у чому завгодно.

Наприклад, в епізоді "Забудь все, що ти знаєш про свого собаку" вчена Олександра Горовіц розповідає про чуттєві та когнітивні здібності собак, а також про їхнє сприйняття світу, одне одного та людей.

Якщо вам завжди було цікаво чому собаки бігають за велосипедистом або як це – відчувати тілесні коливання комах і дзижчання флуоресцентного світла, мерщій вмикайте.

А епізод "Воркаут тривалістю нуль хвилин" про таблетки майбутнього, які зможуть імітувати ефект тренування, взагалі вражає своєю чудернацькою ідеєю.

Акцент – American English

Рівень – Advanced

Категорія – розваги

Американський актор та письменник Декс Шепард разом із акторкою Монікою Падман люблять спілкуватися з людьми.

Тому й подкаст про них: чесних і відвертих особистостей, які не бояться розповісти про свої невдачі, боротьбу зі страхами та викликами.

Назву подкасту Шепард пояснює тим, що подібно до вчених XVI століття, він, сидячи у своєму кріслі на горищі, вивчає людську сутність без будь-яких лабораторних робіт, клінічних випробувань та збору даних.

І мова не про диванного експерта – і ведучі, і герої додають у кожен випуск добрячу ложку самоіронії.

Кожен епізод нагадує сеанс із психотерапевтом – герой приходить до Шепарда та розповідає йому про себе. Все. Як оповідь лягає, так і буде.

Так Метью Макконахі розповів, як він долав труднощі у своєму житті та написав про це книгу "Greenlights". А ще чому він вірить в оптимізм та чому він став би тим, ким є зараз, без матері.

Запрошений до подкасту Білл Гейтс ділиться секретами успішного поєднання роботи з батьківством, розповідає про любов до дієтичної коли та про вирішальну роль вакцинації у зупиненні пандемії.

Тому якщо вам цікаво слухати дуже персональні інтерв'ю, де люди розкриваються на повну, вам сподобається.

Отже, креативні подкасти англійською від нейтівів – чудова можливість відкривати для себе нові інформаційні світи та розвивати знання іноземної мови. Сьогодні це стало напрочуд зручно та доступно.

Тож мерщій вмикати подкаст та цікавого прослуховування!

Максим Сундалов, співзасновник та CEO онлайн-школи англійської мови EnglishDom, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина onickl/Depositphotos

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