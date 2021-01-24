Дитячий садочок в лісі – як таке взагалі стало можливим?

Як ми уявляємо хороший дитячий садочок?

Чисті коридори теплого приміщення, де злегка пахне кашею; красиві охайні кімнати з бджілками та гномами на стінах та шафами ладних іграшок; чисто вдягнені діти, що мирно граються на різнобарвному килимі.

А як ми уявляємо тотальний жах та недбалість з малечею?

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Брудні холодні голодні діти без жодного нагляду, що весь день копирсаються в снігу на морозі в 15 градусів чи беруть в руки молоток з цвяхами та починають відчайдух гамселити ним без уваги на те вихователя.

І трапилось же так, що така країна, як Данія, стала такою розвиненою, багатою і, відповідно, дорогою, що вартість оренди чи купівлі нерухомості в ній настільки виросла, що дитячі садочки стали коштувати захмарних грошей для батьків чи держави.

І бідні данці, дещо шоковані своїм височенним рівнем багатства, замість дитячого садочку були вимушені брати зранку дітей і вести їх на весь день в халабуду в міському парку.

Фотку лісового садочку, який працює у Німеччині. Вони цю ідею запозичили у Данії. Фото автора

Не в змозі платити за перший варіант, вони змирились з другим, від безвиході просто відвівши дітей в ліс – так їм хотілось на роботу сходити.

Навряд чи вони запитували потім вихователів, що залишились з дітьми, про результати дня, наскільки їх діти вивчили абетку чи навчились рахувати.

Теж, сумніваюсь, що вони очікували від дітей значного прогресу в англійській, просто будучи вдячними тому, що діти повернулись додому в більш-менш такому ж стані, як і йшли.

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І тихенько раділи можливості продовжувати ходити на роботу.

Необхідність щоденно вмикати пральну машинку на посилені оберти для того, щоб випрати дитячі речі, виглядала невисокою платою.

І сталось же так, що дітям сподобалось!

Тусити в лісі з ранку до вечора зі своїми однолітками виявилося для них чудовим проведенням часу. Борсатись в калюжах, лазити по деревах, будувати курені, спостерігати за жуками, кормити пташок, майструвати якісь поробки з чого-завгодно і палок, грати в хованки, шукати сліди тварин – що може бути краще для дитини?

Та й вислів "немає поганої погоди, є невідповідний одяг" народився в Скандинавії.

Звичайно, батьки розуміли, що відсутність підготовчої програми до школи в лісовому садочку їм точно гукнеться… Між іншим, слово "садочок" вони точно додали, щоб заспокоїти бабусь дітей, що їх онуки таки відвідують дошкільний заклад, просто новаторського типу.

Так ось, за відсутності академічної підготовки, розплата за їхній вибір наступить, коли діти підуть до школи. І у вересні місяці батьки з острахом дивились на телефон, очікуючи шокованих дзвінків від вчителів.

І дзвінки зі школи таки трапились. Вчителі ділились з батьками, що таких спокійних, впевнених в собі дітей, з високим рівнем фізичного розвитку, якістю співпраці з однолітками, та мотивацією до навчання, вони бачать дуже рідко.

Витерши холодний піт з чола та заспокоївшись, батьки поділилися радістю з друзями-британцями.

Британці здивувались і негайно відрядили в Скандинавію своїх відомих британських вчених.

Ті провели дослідження та підтвердили всі плюси, про які казали місцеві вчителі.

Результатом британського дослідження стали рекомендації впроваджувати даний тип дошкільної освіти і вдома. Що і було зроблено.

Але найбільше в цій справі просунулась Німеччина, де в кінці 2017 року було вже 1500 лісових садочків.

Лісові садочки, зрозуміло, бувають різні, проте в більшості з них є ключові спільні речі: 🌳 Діти на вулицю майже постійно, в незалежності від погоди. 🌳 У дітей немає жорсткої освітньої програми – вони самі обирають активності. 🌳 Має місце прикладне навчання через власний досвід. 🌳 Більше ризику у діяльності дітей (молотки та цвяхи не були жартом). 🌳 Розуміння довкілля та власної відповідальності за нього.

Лісові дитячі садочки з’являються і у нас. Декілька років працює перша така ластівка у Львові. Рік виповнився садочку в Боярці.

В липні заплановано початок роботи лісового садочку на ВДНГ в Києві. Також не відстає Івано-Франківськ.

Приємно, коли наука підтверджує користь природи для дітей та уможливлює божевільних людей в різних куточках України організовувати такі дивні речі, як дитячий садочок в лісі.

Ярослав Коваленко, засновник демократичної школи Dixi, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Rawpixel/Depositphotos

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