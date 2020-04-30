Як працюють дитячі садки під час карантину?

Який максимум вони можуть дати батькам і дітям дистанційно?

Що робити батькам, якщо вихователі їхніх дітей зникли з радарів

та декілька порад, як провести час з дитиною вдома.

Про це розповідаємо у тексті.

Загалом, в Україні можна спостерігати 3 сценарії того, як дошкільні заклади працюють у карантин

Українці незадоволені дистанційною освітою.

Але якщо батьки школярів можуть відправити їх в "самостійне плавання", а самі віддалено працювати, й вже потім разом розбиратися з домашнім завданням, то з дошкільнятами так не вийде.

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Малюки не чекатимуть 8 годин, поки мама з татом посидять за комп’ютером, щоб попросити показати, як зліпити квіточку з пластиліну чи невдало злізти зі стільця.

Що роблять у цій ситуації дитячі садки? Вони відреагували на карантин по-різному.

Загалом, в Україні можна спостерігати 3 сценарії того, як дошкільні заклади працюють у карантин.

Сценарій 1: Не працюють

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Донька Ольги Говери відвідує один з тернопільських садків.

Та коли розпочався карантин, від виховательки – ні слуху, ні духу.

Про те, що мають бути заняття для дошкільнят онлайн, жінка дізналася у групі в Facebook, де був опублікований лист МОН щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину.

До речі, документ датований аж 24 квітня, хоча карантин в Україні з 12 березня.

У попередніх листах МОН рекомендувало "розробити заходи щодо забезпечення проведення навчальних занять за допомогою дистанційних технологій".

"Розмови з вихователькою не було, у неї старий кнопочний телефон, у Viber її нема. До керівництва садочку ми не зверталися.

По інших групах не знаю, чи скидали якісь завдання, але паралельній групі роздали слова до випускного", – розповідає Говера.

Така ситуація не поодинока. У соцмережах батьки скаржаться, що деякі вихователі не роблять нічого.

Але частина з них, як і Ольга Говера, до керівництва садка не зверталися і з вихователями не говорили.

Сценарій 2: "Бомблять" завданнями

Наталія Петровська розповідає, що у садку, куди ходить її дитина, з місяць мовчали, а потім почали засипати посиланнями.

"Почали у Viber скидати купу посилань: "Сьогодні День землі. Завтра День здоров'я. Те зробіть, се зробіть. Чекаємо на ваші фотки і відео.

А до того місяць – хоча б слово, "Як справи? Чи дітки здорові?" Взагалі нічого не було. А тепер – звіт роблять", – розповідає жінка.

МОН рекомендував обмежити заплановані перевірки. І на питання, чи перевіряють зараз вихователів, у міністерстві відповіли:

"Керівник закладу освіти має встановити режим роботи та визначити особливості провадження освітнього процесу в закладі освіти на час карантину.

При цьому інформуємо, що рекомендаціями МОН не передбачено надання фотозвіту батьками вихованців".

Сценарій 3: Роблять все, що в їхніх силах

Деякі вихователі записують відео для дітей, проводять заняття онлайн, консультують батьків тощо.

Наприклад, вихователька із Тернопільщини Ангеліна Вовк щодня надсилає відео заняття з поясненням теми і завданнями для дітей зі своєї групи. Їх намагається пристосувати до реалій:

"Ми намагаємось робити все, щоб заняття були цікавими, корисними, розвиваючими і легкими у виконанні вдома.

Банально в когось може не виявитися пластиліну, щоб зліпити квіточку", – розповідає Вовк.

Батьки у соцмережах також розповідають, що деякі вихователі так організовують дистанційні заняття, що їхні малюки в захваті.

"Ясла. Нам надсилає вихователька завдання для малювання, віршики вчити, різні веселі відео із руханками, просто дитячими пісеньками.

А ми звітуємось у Viber. Із самого початку було сказано, шо все виконувати за бажанням. А як кажу сину, що вихователька завдання прислала – із задоволенням виконує, скучає дуже", – пише Леся Бутко із Полтави.

Але цього теж насправді не достатньо.

Деякі вихователі записують відео для дітей, проводять заняття онлайн, консультують батьків тощо

Сценарій 4: Оптимальна робота садків в сьогоднішніх умовах

У попередніх трьох сценаріїв є одна спільна риса: жоден з них не може задіяти дитину на весь день і вивільнити батькам час для роботи.

Хоча вихователька Ангеліна Вовк і намагається робити все, що від неї залежить, та без допомоги батьків почувається зі зв’язаними руками, тому що вона – по той бік екрану.

"Вихователі не можуть забезпечити виконання завдання на відстані. Та не всі батьки відповідально до того ставляться.

Це, мабуть, найважче, адже в роботі з дітьми важливо бачити їх віддачу і розуміння завдання.

Важко відстежувати розвиток і відкорегувати складність завдань", – каже вихователька.

Батьки все одно мають бути присутніми під час занять. Це рекомендує і психологиня, і МОН.

"Заняття з дітьми дошкільного віку в домашніх умовах мають відбуватися у супроводі та за підтримки батьків або осіб, які їх замінюють", – пояснює у коментарі "Українській правді. Життя" державна експертка з питань дошкільної освіти Анна Грищенко.

Тому надіятися на те, що заняття в дистанційному садку дозволять батькам працювати – марно.

"У дітей дошкільного віку провідний вид діяльності – предметно-маніпулятивна гра, яку замінити віртуальністю не можна", – розповідає психологиня Катерина Гольцьберг.

Що можливо у такій ситуації?

Наприклад, співи з вихователем. Або читання казок з обговоренням. Також можливі рухові активності – діти бачать на відео вправи – і повторюють, радить психологиня.

"Але екран повинен бути великим – телефон чи планшет не підійде.

Дитина повинна бачити зображення практично в повний ріст – тоді вона сприйматиме це як дію. Тобто за телевізором їй буде повторяти легко", – каже Гольцберг.

У всьому іншому дитині потрібен помічник.

"Ще одне – безпека. Наприклад, мама залишила дитину біля комп’ютера з педагогом один на один. І тут з дитиною щось трапляється. Наприклад, падає зі стільця.

Або дитина пішла в туалет і не приходить. А вона просто по дорозі назад забула, що зараз заняття.

Тобто довірити дитину комп’ютеру на три години, навіть якщо по той бік екрану досвідчений педагог – нереально. Тому що у цій ситуацій дитина легко зникає із поля зору", – пояснює психологиня.

Тому вихователі сьогодні можуть виконувати тільки роль координаторів.

МОН рекомендує їм консультувати батьків, зокрема щодо організації навчального процесу та навіть щодо харчування.

Але це не має перетворюватися на щоденні годинні онлайн-лекції. Консультації мають відбуватися за потребою, кажуть у міністерстві.

Також вихователі можуть проводити заняття онлайн або записувати відео уроки. У МОН рекомендують не робити їх довгими – не більше 20 хвилин.

"З дітьми може бути проведено 1-2 заняття на день із застосуванням дистанційних технологій, тривалість яких не має перевищувати 10 хвилин та з дотриманням інтервалу між ними близько години.

Зазначені заняття можуть бути проведені за допомогою дистанційних технологій, надіслані батькам вихованців або розміщені на сайті закладу освіти", – кажуть у МОН.

Психологиня каже, що увагу дитини відеоуроками довго не втримати.

Максимум – це 3 рази по 20 хвилин з перервами. Але це не день, це всього лиш година.

Увагу дитини відеоуроками довго не втримати. Максимум – це 3 рази по 20 хвилин з перервами

Якщо вихователь нічого не робить, проблему варто спершу обговорити з ним, потім з керівником закладу чи з місцевим відділом освіти.

МОН нині безпосереднього впливу на садочки не має. Вони – під юрисдикцією місцевої влади.

На питання, як бути із садками, які не працюють дистанційно, у міністерстві відповіли так:

"Основна функція закладу дошкільної освіти – задоволення потреб громадян у здобутті дошкільної освіти, тому кожен керівник закладу освіти має визначити особливості провадження освітнього процесу в умовах карантину у своєму закладі, відповідно до наявних ресурсів та побажань батьків".

Якщо питання вирішити не вдалося, спробуйте обговорити гнучкий графік роботи з роботодавцем. А раптом!

"Так, батькам дошкільнят дуже важко.

Це варто визнати, тому що їм теж потрібно працювати, і це швидше питання до роботодавця, тому що він має з розумінням поставитися до того, що маленька дитина потребує постійного залучення дорослого у її діяльність", – радить психологиня.

(Така собі) альтернатива: садок + няня

У Олександра та Наталі Бушковських з Києва двоє дошкільнят.

Зі старшим сином вихователі проводять заняття онлайн з 9:45 до 13 з перервами. Інколи малий навіть скаржиться, що вже забагато.

Подружжя працює, і брати участь у заняттях сина не може. Родичі теж не мають змоги сидіти з дітьми.

"Син займається онлайн. Такі заняття організував наш садочок. Але якщо батьки активно працюють, то без допомоги тут не впоратись.

Дитині потрібно налаштувати все для занять, іноді потрібна допомога, щоб виконати завдання, звернути увагу на слова вчителя – дошкільнята легко відволікаються.

До того ж у сина планшет асоціюється з розвагами, мультиками, а не роботою. З одного боку, тепер він розуміє, що гаджети – це ще й знаряддя праці.

З іншого – йому теж потрібно допомогти до цього звикнути", – розповідає Наталя.

Тому сім’я користується ще й послугами няні. Вона з дітьми всі будні – від 10 ранку до 19 вечора.

"Онлайн заняття з дітьми 5-6 років – це активне залучення в процес батьків. Але не у всіх батьків є для цього можливість.

Насамперед, ми віддаємо дитину в садок, щоб мати можливість працювати. Тож наївно вважати, що онлайн-заняття замінять основну функцію дошкільного закладу – нагляд за дітьми", – пояснює Бушковська.

Це задоволення не з дешевих. На оплату садка і няні йде вся зарплата жінки, але іншого виходу сім’я не має.

Якщо такої можливості у вас немає, а вихователі забули про існування вашої дитини, МОН склав порадник, який допоможе провести час з дитиною вдома.

Що робити з дитиною вдома

Ігри

Дорослі можуть допомагати малюкам використовувати іграшки по-різному: наприклад, машинки можуть не тільки "їздити" – їх можна сортувати за кольором, розміром, призначенням, відправляти на "автомийку" тощо.

Можна склеїти кілька аркушів паперу та намалювати на них дороги і будинки – тоді ви отримаєте "місто", яким також можна "їздити".

🎈 Цікавими для малят є ігри з коробками.

Якщо у вас немає – обов’язково придбайте таку коробку. З коробки можна побудувати фортецю, обмалювати її, обклеїти наліпками чи різними картинками, вирізаними зі старих журналів.

🎈 Переодягання та рольові ігри.

Знайдіть вдома різноманітний одяг, прикраси та інший реквізит. Запропонуйте вашому малюку стати лікарем, пожежником, ветеринаром, фермером, астронавтом тощо.

Дозвольте дитині брати ваші головні убори, шарфи, рукавички та взуття. Допомагайте їм з пошуком необхідних матеріалів.

Частину іграшок можна заховати: можливість час від часу діставати зі схованки "нову" іграшку вам дуже допоможе.

🎈 Діти люблять співати і танцювати, особливо якщо ви приєднуєтеся до них! Увімкніть музику та влаштуйте танцювальну вечірку.

Співайте розвивальні дитячі пісні. Зробіть музичні інструменти: переверніть каструлі та відра догори дном, використовуйте дерев’яні ложки. Можна, наприклад, зробити маракаси, насипавши рис у порожні пляшки чи пластикові контейнери.

🎈 Грайте в шаради: імітуйте різних тварин рухами та голосом і пропонуйте дітям відгадати, що це за тварина. Грайте по черзі.

🎈 Грайте в настільні ігри. Час карантину можна провести з користю та навчити дитину грати у шахи, доміно, лото та інші.

🎈 Малюйте, ліпіть з пластиліну, грайте з різними матеріалами.

Слід розвивати у дитини елементарні уміння, користуватися олівцем, ножицями; вчити її виготовляти різні вироби; разом з нею виготовляти вироби з паперу, пластиліну, з природних матеріалів.

Важливо, щоб дитина отримувала задоволення від виконаної роботи, раділа результатам своєї праці.

При цьому потрібно дозувати співвідношення між допомогою дитині та мірою її самостійності: завжди мають залишатися для неї посильні завдання для самостійного виконання.

Невелике нагадування: у дитячому садочку вашим дітям зазвичай дозволяють бути трохи бешкетливими під час ігор.

Вам теж доведеться піти на такі "поступки": дитина не зможе розслабитися та позбавитися від зайвої енергії, якщо їй доведеться весь час думати про створюваний нею безлад вдома.

Нехай спільне прибирання та складання речей на місце після ігор увійде до звички. Діти також дуже добре знають це правило.

Варіанти для спільних творчих ігор

🎈 Їстівна фарба для пальців: все, що вам потрібно, це борошно, вода та харчовий барвник: налийте 1 склянку холодної води та всипте 1 склянку борошна в каструлю.

Поступово додайте 3 склянки окропу та доведіть суміш до кипіння. Дайте їй вистигнути, розділіть на кілька частин та додайте харчові барвники.

🎈 Ліпіть з пластиліну

Якщо пластилін закінчився, ви можете самі зробити тісто для ліплення за таким рецептом:

1 склянка борошна

1 стакан крохмалю (картопляний або кукурудзяний)

2 ст. ложки рослинної олії

1 склянка окропу

2 ст. ложки соку лимона

харчовий барвник

Борошно і крохмаль змішайте в мисці. Вмішайте дві ложки рослинної олії. У склянку окропу капніть барвник і лимонний сік.

Вилийте все це в миску і активно перемішуємо, після чого вимішуємо на рівній поверхні. Якщо тісто липне – додайте ще борошна.

🎈 Нанизуйте намистини на нитку, щоб зробити прикраси (нагляд дорослого обов' язковий під час ігор з намистинами та іншими дрібними предметами !).

Якщо у вас немає намистин, зробіть прикраси або змійки з макарон, пір’їн чи ріжок. Макарони можна пофарбувати.

🎈 Кільця з сухих сніданків + спагеті. Візьміть пластилін, зліпіть з нього кульку та вставте у неї кілька довгих макарон.

Запропонуйте малюкові нанизати на спагеті кульки з сухих сніданків. А якщо вони різнокольорові, то це додасть грі певного навчального елементу (групування різних кольорів).

🎈 Приклади саморобок із паперу

Орігамі метелик для дітей

Прості та швидкі орігамі для дітей. Звірі з паперу.

Виготовлення листівок власноруч – мистецтво творити маленькі шедеври. Шість технік виготовлення листівок, зразки та схеми для натхнення.

Фізична активність

Перебуваючи вдома на карантині, можна більше часу приділити дітям і навчити їх (та й себе) гарним звичкам. Заняття фізичними вправами – одна з них.

Діти звикли багато рухатися – врешті-решт, це їм просто необхідно! Їм потрібно шуміти, бігати, стрибати і таке інше. Це можна робити як вдома, так і на вулиці.

Ось декілька ідей:

Грайтеся в "Гарячу лаву": розкидайте по підлозі диванні подушки й уявіть, що підлога – це потік розпеченої лави. Дитина може переповзати, переходити чи перестрибувати з подушки на подушку.

Використовуйте покривало як парашут (розкрийте покривало над головою, а потім повільно опустіть на підлогу). Граючись з немовлятами, накривайте та розкривайте їх простирадлом, граючись в "ку-ку".

Використовуючи простирадла, ковдри, подушки, стільці й таке інше, побудуйте фортецю. Не поспішайте, нехай головними "будівельниками" будуть діти. Ваша фортеця не обов’язково має бути красивою, головне – безпечною!

Зробіть "смугу перешкод" з меблів, подушок та іграшок.

Грайтеся з ліхтариком: чи зможе дитина дострибнути до плями світла? Чи зможе вона дотягнутися до такої плями на стіні? Після таких вправ діти самі хочуть взяти ліхтарика до рук – звісно, не відмовляйте! Ліхтарики займають їх на доволі тривалий час.

Грайтеся в "Мисливця за кольорами". Запропонуйте дитині знайти у помешканні три сині речі, скласти їх докупи, а потім повернути на місце. Повторюйте вправу з різними кольорами.

Обов’язково робіть з дитиною зарядку та руханки!

Наприклад, такі зарядки – під музику та з піснями – є на каналі "З любов’ю до дітей".

У мережі можна знайти багато прикладів вправ для занять з дітьми. Є навіть веселі танцювальні вправи для дуже енергійних (як на англомовному ютуб-каналі "GoNoodle | Get Moving") та спокійніші на "Cosmic Kids Yoga".

Руханки і фізкультхвилинки для дітей:

Пізнавальна діяльність

🎈 Слухайте казки народів світу, озвучені відомими українцями.

До кожної казки цього проєкту є ілюстрації, які зробили Женя Гайдамака і Маша Фоя. Ці картинки можна завантажити та розмалювати разом з дитиною.

Корисно розглядати разом з дитиною дитячі книжечки, аналізувати малюнки, визначати на них об’єкти, місце їх розташування, форму, колір та інше.

Почитайте щось разом чи окремо (малюки, які ще не вміють читати, можуть гортати книжки і описувати те, що вони бачать на ілюстраціях).

🎈 Уявіть це! Перед читанням книги разом з дитиною "пройдіться по картинкам", перегляньте ілюстрації.

Можливо, ваша дитина зможе переповісти історію, користуючись виключно побаченими картинками.

Багато віршів та казок українською мовою можна слухати з дітьми тут.

🎈 Пропонуйте розвивальні ігри малюкам

Цікаві ігри для дошкільнят з тваринами

Знайомимося з порами року та назвами місяців

Розвивальні мовні ігри для дітей 3-5 років

Розвивальні ігри-вікторини дітей 3-5 років

Логічні ігри на розвиток міркування та кмітливості дітей 3-4 років

"Family Простір": Чим зайняти малечу вдома? Цікаві ігри та розваги для дитини

Звісно, можна спробувати й мобільні ігри, та психологиня не радить гратися на телефоні чи комп’ютері дошкільнятам.

Краще – дивитися мультики, оскільки від тримання гаджетів у дитини може розвинутися синдром зап’ястного каналу.

Це защемлення нервових закінчень в зап'ястку. Ознаками цього є біль, особливо в передпліччі, а також оніміння, поколювання і більш слабка хватка.

"Якщо в нинішніх обставинах дитина дивиться мультики не 20 хвилин, як ви планували, а 1,5 години, нічого страшного не трапиться.

Але краще, щоб дитина дивилася їх в телевізорі, а не тримала гаджет в руках.

Мені здається, що всі ігри для малюків, які існують на комп’ютері, можна знайти в реальності", – додає Гольцберг.

Катерина Хорощак, УП.Життя

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