Мотивація: чому ми її втрачаємо і як припинити це робити

"Немає мотивації", – можна почути під час спілкування з друзями чи колегами.



Давайте спробуємо розібратися, що таке мотивація, чому ми її втрачаємо і як самостійно організувати її повернення.

Мотивація – це...

Почнемо з того, що це внутрішній стан людини тісно пов’язаний з його енергією.

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Ця внутрішня енергія з’являється в результаті діяльності кожного з нас у зовнішньому світі.

Вона виникає у тому випадку, якщо ця діяльність задовольняє певні важливі для нас психологічні потреби. До них належить потреба у визнанні, самореалізації, безпеці тощо.

Потреби – це...

Це те, чого нам бракує в повсякденному житті та що може спричиняти дискомфорт.

Уявімо, що потреби – це порожнисті елементи головоломки, водночас у навколишньому світі є інший, опуклий елемент, який дає змогу заповнити порожнину-потребу. Цей елемент і буде нашим мотиватором.

Наприклад: якщо мені не вистачає визнання від інших людей, у зовнішньому світі я буду шукати можливість, як його отримати і визначатиму свою мету відповідним чином – можу пройти професійне оцінювання, брати участь у конкурсах, щоб розуміти, як мене сприймають в моїй галузі.

Здебільшого наші потреби залишаються неусвідомленими – як невидима частина айсберга, схована глибоко під водою. Тому не завжди зрозуміло, чому нас мотивує та чи інша діяльність.

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Щоб дослідити, що може бути "включаючим" для вас, спробуйте відповісти на питання: "Вам пропонують участь в проєкті, але вам нічого за це не заплатять. Втім, ви все одно погоджуєтеся. Яким має бути цей проєкт?".

Даючи відповідь, ми можемо дізнатися про свої актуальні потреби і знайти ключик до своєї мотивації.

Чому мотивація губиться?

Якщо діяльність, в якій ми зараз є, не дозволяє закрити наші потреби, мотивація знижується.

Діяльність перестає мати важливе значення для нас. Вже не радує те, що раніше надихало, піднімало настрій, зникає бажання йти на контакт з іншими людьми, немає енергії – це тривожні дзвіночки, які можуть свідчити про вигоряння.

В цей момент треба усвідомлено підійти до питання мотивації і не чекати поки з’явиться хтось інший і наповнить життя сенсом.

Для цього варто самому знати і розуміти власні потреби і організовувати діяльність так, щоб ці важливі потреби були закриті.

Як усвідомити приховані потреби?

Є кілька варіантів.

Вони ефективні як окремо, так і в комплексі.

🤔 Допомога спеціаліста. Зазвичай сесії з коучем чи психологом досить, щоб дослідити свої неусвідомлені потреби і отримати важливі відповіді.

В ЕРАМ є спеціальний коучинг в рамках програм особистісного розвитку, а також можливість скористатися послугами зовнішніх спеціалістів в рамках Wellbeing Support.

🤔 Спеціальні тести. Вони допомагають дізнатися, наскільки ми зараз мотивовані і чим саме.

Відповідаючи на питання в різних категоріях основних психологічних потреб (визнання, зворотній зв’язок, результат, особистість керівника, атмосфера в колективі тощо), можна визначити найбільш значущу потребу.

Але варто також врахувати, що автори тестів можуть обмежуватися певною кількістю мотиваторів.

Тому після проходження тесту поставте собі питання, чи є ще щось важливе, що вам відгукується.

Тести допомагають дізнатися, наскільки ми зараз мотивовані і чим саме.

Фото bradcalkins/Depositphotos

🤔 Самоспостереження. Слідкувати за своїми реакціями, поведінкою, просити зворотній зв'язок від колег – це ще один спосіб визначити, що насправді має для вас значення.

Бо своєю поведінкою ми діємо так, щоб задовольнити важливу для себе потребу.

🤔 Відкриті питання. Наприклад, маючи славнозвісний мільйон доларів – на що ви його витратите?

У вас є чарівний горщик, який безперестанку видає гроші. Чим займетесь? Як би змінилося ваше життя? Щоб його наповнювало?

Або не такий і веселий сценарій: вам залишилось жити пів року. Як би ви провели цей час?

Чи інший варіант: якби ви були абсолютно впевнені, що все задумане вами здійсниться, яку ідею ви б реалізували першочергово?

Треба побути в цьому стані, записати відповіді на диктофон або краще записати письмово, щоб дізнатися, де "сховалася" ваша потреба.

Водночас, ставлячи питання, дотримуйтесь правила кількох "для чого?", щоб заглянути глибше і отримати якісні відповіді.

Наприклад: – Маючи мільйон доларів, я поїхав би подорожувати світом. – Для чого? (1) – Мені цікаво дізнатися, як живуть інші люди і порівняти своє життя з їхнім. – Для чого? (2) – Завдяки цьому я хочу краще пізнати себе. – Для чого? (3) – Мені важливо пізнати сенс життя і рухатись далі.

Пастки мотивації

💪 Те, що мотивує мене, має змотивувати іншого. Важливо зрозуміти, що це індивідуальний стан, і досягти його кожен може тільки власними інструментами.

Іноді вони дійсно можуть співпадати, але не завжди, оскільки у людей можуть бути різні потреби.

💪 Мотивація – це робота на результат. Іноді мова може йти про процес.

Важливо не втрачати цінності того, що відбувається навколо, фокусуючись тільки на підсумках. Навіть переживання того, як я іду до мети, може наповнювати.

💪 Все погано – треба працювати із мотивацією. Не раз на рік і не тоді, коли я повністю невмотивований.

Важливо постійно якісно турбуватися про цей стан, зберігати хороший контакт із собою. Підтримка на щоденній основі – краще авральних заходів.

💪 Оточення. Ми не завжди уважні до цього питання, але за суттю ми дійсно є міксом п'ятьох людей, з якими спілкуємося найчастіше.

Тому важливо оточувати себе тими, хто думає позитивно, надихає. Тоді наш стан буде більш ресурсним.

Токсичні люди, які знецінюють наші плани та ідеї, можуть стати пасткою, що заважає мотивації.

Практики та інструменти мотивації

Про себе і свою мотивацію важливо піклуватися із ресурсного стану.

Насамперед складіть свій список радостей (чим більше, тим краще), які вас наповнюють.

Потім оберіть зі списку три варіанти, які ви готові реалізувати найближчими днями.

Таку практику "Трьох задоволень на день" треба вести постійно, щоб підтримувати рівень внутрішньої мотивації. Це також гарне щеплення від вигоряння.

Також раджу звернути увагу на наступні 10 пунктів інструментів мотивації, і проаналізувати, як вони проявляються у вашому житті:

(щоб прочитати далі скористайтеся стрілочками)

1 Постійно розвиватися і пізнавати себе. Не тільки у професійній сфері, але і в соціальних навичках. Під час формування нових нейронних зв'язків виникає енергія, яка дозволяє знаходитися у піднесеному настрої. Навчитися водити авто, обробляти фотографії, готувати нові страви – будь-яке нове заняття буде наповнюючим, якщо воно вам цікаве. 2 Думати позитивно. Як гадаєте, навколо більше проблем чи можливостей? Намагайтеся сприймати оточуючий світ через можливості, які він нам дарує. 3 Знати свої сильні сторони та зони розвитку. Працюйте, щоб підвищити самоцінність та впевненність у собі. Пізнання та вдосконалення себе – сильний інструмент мотивації. 4 Уникати прокрастинації. Це своєрідне завмирання діяльності, пов'язане зі страхами. Найпопулярніші з них: "Не розумію навіщо, не бачу цінності", "Завдання занадто велике, я не встигну з рештою зобов'язань", "Не знаю, з чого почати", "Боюсь, що у мене нічого не вийде". В цей момент важливо чесно запитати себе, чому такі думки виникають, і, виходячи із відповідей, шукати рішення. Наприклад: "Немає сенсу" – дізнатись більше у того, хто доручив завдання. "Боюсь провалу" – подумати, хто зможе допомогти. "Занадто багато завдань" – визначити пріорітети. 5 Не боятись просити про допомогу, якщо потрібна підтримка. Складіть список тих, хто зможе допомогти в різних ситуаціях. Не бійтеся опинитися у цій ролі, навіть якщо є ризик відмови. 6 Поставити мету і візуалізувати її. Мрієте про нову посаду? Макет візитки із вашим ім'ям і фіксування пройдених етапів на шляху до мети будуть надихати вас рухатися вперед. 7 Наповнювати життя новими подіями, людьми. Слідкуйте, щоб вони не були виключно з категорії "винен чи потрібен". 8 Нагороджувати себе за перемоги. Не чекати, поки хтось інший похвалить, а бути тим, хто може себе підбадьорити. Наприклад, зробить приємну покупку як визнання прогресу або перемоги. 9 Давати обіцянки іншим людям. Як показують дослідження, йти до мети разом, розділяючи складнощі і прогрес, стимулює більше, ніж робити це одному. 10 Надихатися історіями успіху інших людей. Наприклад, історія Тао Порчон-Лінч, яка у поважному віці зберігала любов до життя. В 101 рік вона носила підбори, працювала тренером з йоги, даючи 12 уроків на тиждень. А ще брала участь у танцювальних конкурсах разом з партнером, якому було 26 років. Або історія Вірджинії Шміт із Польщі, яка у 83 роки займається діджеїнгом і її робота затребувана.

Чому важливо залишатися мотивованим?

Пошук і підтримка свого внутрішнього палива – це захист від вигоряння, незалежно від попереднього досвіду чи генетики.

Але робити це треба з позиції дорослого, не чекати, поки інша людина потурбується, помітить ваші потреби.

Важливо слідкувати не тільки за тим, що ми "повинні" робити, але і за тим, що наповнює, дає позитивну енергію.

При цьому можна використовувати різні канали – наповнення через емоції, через тіло, діяльність, стосунки з іншими, зі світом, а також через духовні практики та роботі з сенсами.

Корисна література: 📕 Ден Вальдшміт "Будь кращою версією себе" 📕 Йенс-Уве Мартенс "Самомотивація. Мистецтво мотивувати себе" 📕 Лорі Готтліб "Ви хочете поговорити про це?"

Маргарита Котелевець, тренер EPAM Learning&Development, спеціально для УП.Життя

Всі світлини від designsstock/Depositphotos

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