Обережно, меланома: причини, симптоми і все, що потрібно знати про рак шкіри

Злоякісні новоутворення є другою за частотою причиною смертності жителів планети після серцево-судинних захворювань.

Меланома або, іншими словами, рак шкіри – одна з найчастіших форм злоякісних пухлин, в рівній мірі вражаюча чоловіків і жінок, переважно у віці старше 50 років.

Про ризики та профілактику виникнень меланоми і поговоримо далі.

Що таке меланома і звідки вона береться?

Меланома – це злоякісна пухлина, що виникає на шкірному покриві.

У цілому, рак шкіри становить близько 5% від загальної статистики онкологічних захворювань.

І хоча меланома є менш поширеною серед інших злоякісних новоутворень шкіри, смертність від неї вище.

Це досить агресивний вид раку, який швидко дає метастази, що вражають життєво важливі органи (головний мозок, легені, кістки). Після виявлення метастаз меланому вважають практично невиліковною.

Джерелом її розвитку є пігментні клітини, які синтезують біологічний пігмент меланін, що забарвлює шкіру і пігментні плями на шкірі. Дуже багато таких клітин (меланоцитів) знаходяться в родимих плямах, веснянках і невусах.

До найбільш частих факторів виникнення меланоми відносять: ультрафіолетове опромінення шкіри, особливо в осіб зі світлою шкірою;

наявність на шкірі вроджених або надбаних диспластичних пігментних невусів (зростаючих родимок) та їх хронічні травми при носінні незручного взуття, терті одягом або регулярному голінні;

генетична схильність.

Найчастіше подібний вид пухлин зустрічається у літніх людей, але все ж меланома є найбільш поширеним видом онкології у людей молодше 30 років.

За деякими підрахунками, чоловіча стать більш схильна до розвитку меланоми, ніж жіноча. Цей показник змінюється в залежності від віку. Наприклад, у жінок молодше 40 років, ризик є вищим, ніж у чоловіків того ж віку, і навпаки.

Ризик захворіти на меланому вищий у людей, які мають: світлу шкіру й блакитні очі;

багато пігментних плям;

в анамнезі тяжкі сонячні опіки;

атипові невуси;

ослаблену імунну систему;

роботу в приміщеннях з великою дозою УФ-випромінювання;

ті, хто часто відвідує солярій.

Сама меланома не є спадковим захворюванням, а ось схильність до її появи в родинах з меланомою в анамнезі є значно вищою.

Тому якщо в сімейній історії хвороб таке захворювання вже було, це є приводом для частіших профілактичних оглядів та обмеженого контакту з прямим сонячним промінням.

Як вчасно розпізнати симптоми меланоми?

До симптомів меланоми відносяться:

відсутність на родимці шкірних борозен – поверхня стає гладкою, ніби глянцевою;

збільшення родимки як в товщині, так і в ширині;

лущення, сухість поверхні шкіри, поява тріщин;

кровоточивість, поява виразок різних розмірів;

запалення – не тільки в області самої родимки, але й навколо;

неприємні відчуття в області новоутворень: печіння, поколювання, свербіж і т.п.;

ущільнення під шкірою, вузлики.

Необов'язковий прояв одразу декількох ознак. Достатньо 1-2 перших симптомів меланоми, щоб відправитися до лікаря і пройти ретельне обстеження.

Як правило, діагностичне обстеження складається з декількох етапів.

Один з них – дерматоскопія. Завдяки цій методиці можна обстежити глибокі структури шкіри.

Отримані зображення лікар може збільшити в десять разів і проаналізувати розподіл пігменту в епідермісі, а також дермі.

Ранню меланому часто надзвичайно важко відрізнити від доброякісних пігментованих родимок.

Підозрілі ураження повинні бути піддані біопсії за допомогою процедури, яка включає в себе видалення патологічно зміненої тканини і подальше її вивчення під мікроскопічним обладнанням.

Ранню меланому часто надзвичайно важко відрізнити від доброякісних пігментованих родимок.

Фото Alexilus/Depositphotos

Дерматоскопія залишається провідним методом діагностики меланоми шкіри. Після виявлення будь-яких ознак переродження утворення, лікар призначає видалення родимки з наступним гістологічним дослідженням.

Якщо вас щось турбує, а саме: зміна цілісності шкірних покривів обличчя або тіла, волосистої частини шкіри голови, свербіж, лущення, набряки, почервоніння, зміна контурів, кольору, структури родимих плям – це перший сигнал для відвідування лікаря.

І тільки при особистому огляді лікар зможе скласти необхідний перелік аналізів крові, шкребків, мазків.

Родимки і ймовірність розвитку раку – як це пов'язане?

Здорова родимка не перетворюється в ракову пухлину без постійного травмування – сонцем, механічним впливом (гоління, носіння незручною одягу), будь-якими хімічними ушкодженнями. При наявності цих факторів ризик її переродження в злоякісне утворення зростає.

Самостійне видалення родимок також може призвести до раку. Будь-які новоутворення, поява або зникнення родимок на шкірі, а також зміна їх контуру, розміру, кольору і структури – завжди привід відвідати дерматолога. Самостійно видаляти родимки в жодному разі не можна.

Показаннями до видалення невусів є зміна їх кольору, форми або розмірів; кровоточивість родимки, тріщини в її структурі; зона постійного травмування (лінія білизни, гоління, волосиста частина голови).

Сонце і шкіра: шкідливий ультрафіолет?

Безумовно, сонце може стати провокуючим фактором розвитку меланоми.

Надмірний вплив сонячних променів призводить до більш інтенсивного вироблення меланіну і збільшення кількості меланоцитів, що є патологічною реакцією, тому сонце і засмага в солярії можуть не тільки збільшити число родимок, але й підвищити ризик їх переродження в злоякісну пухлину.

При засмазі важливо забезпечити оптимальний час перебування на сонці. Ультрафіолет забезпечує синтез вітаміну D. А ось при передозуванні всі його корисні властивості зводяться до нуля і несуть небезпеку для здоров'я.

Важливо не перевищувати норму, перевіряти показник UV-фактора, використовувати сонцезахисні засоби, носити захисний одяг і аксесуари. Безпека – понад усе.

Пам'ятайте, що штучні способи підтримки засмаги завдають шкірі додаткової шкоди. Солярій лише підсилює фотостаріння шкіри, сушить і дратує її. Від такої процедури нема жодної користі.

З менших зол, безумовно, автозагар – креми, гелі, спреї, що дозволяють штучно домогтися бажаного відтінку засмаги шляхом впливу дігідроксіацетону (DHA) – компоненту, що отримується з цукрових буряків або цукрової тростини. При контакті з кератином шкіри він темніє і з часом змивається.

При нанесенні автозагару іноді можливі алергічні реакції і навіть бронхоспазм. Тому уважно вивчайте екологічність складу цих засобів.

Чи допомагають сонцезахисні креми запобігти розвитку меланоми?

Важливим є фактор використовуваного засобу та його правильне використання.

Інакше маємо парадокс – сонцезахисні засоби не тільки захищають від раку, але й самі його провокують.

Відчуваючи себе у безпеці, люди при нанесенні крему проводять на сонці набагато більше часу, при цьому можуть нанести крем не на все тіло або менше, ніж потрібно, або змити його водою, таким чином, отримуючи велику дозу UVA випромінювання разом з ризиком отримати рак.

Чи є потреба наносити засіб – покаже прекрасна функція в смартфоні (розділ "Погода – UV фактор").

За 3 літніх місяці ми отримуємо тільки 50% річної дози ультрафіолету. Навесні, восени і навіть взимку організм атакує значна доза UV-променів. Але впливу піддаються тільки відкриті ділянки шкіри – обличчя і руки.

У наших широтах меланін починає вироблятися вже в кінці лютого/березні.

Найбільш ефективними вважаються засоби з комбінованим захистом UVA / UVB. Якщо діапазон променів не вказано, вивчайте склад, що дає захист перш за все від UVA-випромінювання: діоксид титану або оксид цинку (фізичний захист), авобензон або оксибензон (хімічний захист).

ЯК ПІДБИРАТИ СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ ЧИТАЙТЕ ТУТ: Як вибрати сонцезахисний крем і безпечно ним користуватися. Поради експертів

Системний підхід – завжди запорука результату. Дбайливе очищення, зволоження і захист – гарантія якості шкіри. Спеціально розроблені поетапні лінійки засобів догляду завжди враховують специфіку та особливості різних типів шкіри і віку.

Сьогодні дуже багато інформації присвячено захисту мікробіома шкіри, і це дуже важливо і правильно. Шкіра – наш найбільший орган і будь-які проблемні прояви на ній – сигнали про порушення в організмі.

Дбайливо ставитися до шкіри – значить намагатися давати їй найкраще з можливого і захищати, не порушуючи цілісності її бар'єру.

При наявності пігментації на шкірі, необхідними серед засобів догляду є засоби з SPF-захистом. Це не сезонний продукт і не розкіш, а ваш абсолютний мастхев.

Отже, чек-лист профілактики виникнення меланоми:

правильний, грамотно підібраний догляд;

щомісячний скрінінг і огляд шкіри;

сезонна корекція догляду;

наявність захисних засобів і аксесуарів.

Марина Ковальова, косметолог-естетист Obagi Medical, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина glisic_albina/Depositphotos

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