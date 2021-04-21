Хто і чому протидіє оновленню курсу Національної служби здоров’я

Щиро здивований, як активно зі мною борються деякі люди.

Адже зловживання владою чи грошима мені неможливо закинути. Я і чиновником ніколи не був. Те, що політичні активісти (а нині народні депутати) ще в 2018-ому розмістили про мене в статтях найдорожчих видань України, я ночами тяжкою працею розтрощив за всіма пунктами.

З того моменту, як бачите, нічого мені закинути не змогли. При всій потужності задіяної машини.

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А ось про що об’єктивних відомостей вдосталь – так про великі системи в охороні здоров’я, які я створюю останні 19 років. Вони працюють на громадян і на трансформацію охорони здоров’я.

Національна служба здоров’я – це велика система. Для оптимізації якої в мене є освіта, досвід з кейсами, світові інструменти.

Так чому ж, коли я беру участь в конкурсі на голову НСЗУ, – мене цькують в ЗМІ і погрожують?

Прихована монополія

Деякі люди вважають, що державна система охорони здоров’я – це їхня власність. І гроші міжнародної допомоги українському уряду – їхня власність. І міжнародний кредит уряду – також.

Цим людям дуже зручно розпоряджатися таким фінансуванням. Бо монополія – це завжди зручно.

Тому ці люди використовують "годівничку", щоб знищувати конкуренцію ідей і спеціалістів.

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Зараз ситуація особливо дивна. Ці люди втратили посади в уряді і вплив на Офіс президента. Однак використовуючи гроші уряду і громадян – борються за повернення крісел Мінздоров’я. Саботують дії влади, попри епідемію, війну і наслідки у вигляді смертей.

ТАКОЖ ПРО КОНКУРС НА ГОЛОВУ НСЗУ: Хто розпоряджатиметься 123 млрд на українську медицину? Новий конкурс від Степанова

Повторю це ще раз. На гроші уряду – атакують уряд і президента. На гроші з податків громадян – погіршують медичну допомогу громадянам.

Хто ці люди?

Я називаю їх "БРАКОДЄЛИ". Керівники і тіньові правителі медицини без медичної освіти. Деякі – вихідці з криміналітету. Звичайно, спеціальність не мала б значення, якби ці люди перемагали у чесній конкуренції. І хоча б половина їх роботи в охороні здоров’я не була б відвертим браком.

Час медреформи 2.0

І не потрібно через цю заяву навішувати на мене ярлик "ворог медреформи".

По-перше, я один з її першопрохідців-співавторів. До того, як новітнє з неї викинули, а застаріле почали впроваджувати з помилками управління змін.

По-друге, багато доброго все ж відбулося. Криво-косо, однак запрацював eHealth і нова первинка. Почалася співпраця держави з приватними клініками. З’явився "конструктор" інструментів фінансування, який в правильних руках може ще принести користь людям.

Так, медреформа не враховує потреб лікарів, має системні прогалини і веде до колапсу. Тому потрібна "медреформа 2.0", яка це врахує.

По-третє, не всі в цій групі монополістів однакові. Серед рядових медреформи – багато людей професійних і щирих. Часто вони не бачать всієї картини. Ними маніпулюють, спрямовуючи не туди. І поки в низах кладуть кропітку працю за ідею, в верхах на цьому наживаються "бракодєли".

Агенти впливу

Розберемося в верхівці цієї групи, що монополізувала державну охорону здоров’я:

💉 Депутати і політтехнологи малої опозиційної партії. Їх саботаж дій уряду і протидія посиленню професіоналами можна розуміти як політичну боротьбу. Однак боротьбу криваву, бо мова йде про послаблення охорони здоров’я.

💉 "Смотрящіє" за потоками замісної терапії наркозалежних і лікування ВІЛ-інфікованих людей. Кукловоди використовують залежність цих пацієнтів для створення медійної картинки і фізичного тиску на чиновників.

Результат – часто нераціональний розподіл бюджету, уникання деталізації звітності з витрат державних коштів на соціальні послуги.

💉 Лобісти фармацевтичної промисловості. Отримуючи гроші від іноземної фарми на "пацієнтські організації", ці люди створюють вплив на чиновників. В результаті якого менш конкурентні препарати витісняють інших.

Хоча винесення закупівель з МОЗу – це прогресивна подія, є приводи підозрювати, що лобісти впливали на кількість і вибір препаратів закупівельними агенціями.

Лобізм спрямовує державні кошти одним виробникам, а приватні кошти – іншим. Поки матері шукають для дітей гроші на вакцини без побічних реакцій, держава знищує ті, що закупила.

ЩЕ ПРО КОНКУРС НА ГОЛОВУ НСЗУ: Хлібне місце в медицині: навіщо Степанову потрібен ручний керівник в НСЗУ

💉 Тримачі потоків благодійної допомоги для лікування пацієнтів, в т.ч. закордоном. Їх зацікавленість в тому, щоб зберегти потік пацієнтів, з лікування яких вони отримують значний відсоток.

💉 Ділки з продажів електронних баз пацієнтів.

💉 "Відмивачі" грошей на тренінгах, дослідженнях, кампаніях на білбордах, в пресі і соцмережах. Ця діяльність дає і корисні для суспільства знання. Однак основними є дві мети: виведення коштів і знищення конкурентів (найчастіше – медиків).

Усі пам’ятають скандал про дослідження сексуальних звичок чоловіків посеред другої хвилі епідемії. Коли ресурси потрібні для невирішених завдань – тестування мутованих коронавірусів і проведення розслідування контактів інфікованих на COVID-19.

Це верхівка айсбергу, розмір коштів вимірюється десятками мільйонів доларів (лише від одного донора – $5,1 млн).

Рівно з цих бюджетів і фінансуються атаки на усіх, хто публічно піднімає питання покращення охорони здоров’я.

На інфекціоніста Голубовську, педіатра Комаровського, психіатра Глузмана. І на мене, інфекціоніста, правозахисника медиків, консультанта лікарень і великого бізнесу.

Це називається State capture, захоплення держави. Всі представники групи монополістів є організованими. З єдиним керівництвом, джерелами фінансів, мережею юридичних осіб і ФОПів.

Зрозуміло, для чого їм потрібні підконтрольні керівники Національної служби здоров’я, Центру громадського здоров’я, Медичних закупівель України. І для чого контроль їх наглядових органів.

Навести лад

Нехай я заважаю чиїмось інтересам, однак я буду і далі боротися за впровадження змін. Українці заслуговують на кращу медицину. На модернізацію обладнання, підвищення кваліфікації медиків, полегшення звернення по медичну допомогу.

Новітні методології дозволять при фіксованих витратах держави отримати кращі результати лікування для всіх. І з часом навести уряду докази: підвищення бюджету охорони здоров’я – це найбільш вигідна інвестиція нації.

Прийшов час навести лад в медицині. Нам потрібна ефективна кампанія вакцинації. Вчасні виплати медикам. Оптимальний маршрут пацієнта до госпітального ліжка, кисню, реанімації.

Всі суспільні блага починаються з кращого управління.

Вадим Арістов, MD/MBA, інфекціоніст, правозахисник медиків, консультант лікарень і великого бізнесу (Revival Institute for Future), спеціально для УП.Життя

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