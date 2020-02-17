Коронавірус, протест місцевих влад і слабкість держави

Буду відвертим. Мене шокувала позиція Обухівської райради.

Поки президент Зеленський відбув на Мюнхенську безпекову конференцію, вони терміновим засіданням зламали карти уряду.

Заявили свій протест проти розміщення українців, що будуть евакуйовані з провінції Ухань в Китаї.

Перекладу на звичну мову українців. На новій війні (інфекційній) в полоні опинилися наші співгромадяни. Вони там півтора місяця. З обмеженням пересування по місту. З обмеженням доступу до харчів. З ризиком будь-яких перегинів комуністичної влади Китаю.

Наприклад, там нещодавно ввели смертну кару за приховування симптомів. При чому що таке симптом – питання дуже уявне.

Світ тільки оговтався від наукового скандалу. В титулованому науковому New England Journal of Medicine була публікація про зараження німців особою без симптомів.

А трохи пізніше їх докоряли у серйозній недбалості: вони не врахували факт втомленості та легких болів у м’язах, які відчувала людина після далекого перельоту.

Запитайте в себе вдома і офісі – скільки людей навколо відчуває втому або відчуття в м’язах. Може в них коронавірус і їх треба розстріляти за приховування?

Так от, цих полонених на інфекційній війні – обухівські державні діячі пропонують рятувати Уряду КНР – бо в них більше досвіду.

Весь цей ідіотизм був би смішним – якби не прихована частина айсбергу.

Швидке опитування трьох віце-губернаторів, наших клієнтів – показало, що подібне ставлення в усіх регіонах.

Скоріш за все, жодна місцева влада не займе публічну схвальну позицію. А непублічно буде саботувати таке розміщення людей на карантин (обсервацію) в своєму регіоні.

Те, що з обранням місяця розміщення є проблеми – підтверджується вже кількома фактами.

По-перше, винними у переносі термінів евакуації зробили самих евакуйованих (сказали, що вони не підписали згоду на карантин – хоча за словами інсайдера всі підписали). І відмінили щоденні брифінги МОЗу і Центру громадського здоров’я після цього.

По-друге, той ж інсайдер каже, що озвучена в Україні дата евакуації 18 лютого – всередині Китаю не повідомлялася.

По-третє, деякі українці вже евакуюються силами Росії, що є черговою поразкою для держави.

Loading...

Я це пишу зовсім не через бажання прославитись на помилках колег-менеджерів. Розумію, як важко зараз Гончаруку і Скалецькій розгрібати надбання "попередників".

Система епідемічного захисту пошматована. Курс на децентралізацію в цій темі дав свої плоди – місцева меншість жертвує інтересами національної більшості.

Тому пишу, щоб запропонувати експертні рекомендації Revival Institute for Future.

На нашу думку, вихід лежить у швидкій оцінці гіпотез:

1. Жодна місцева влада не надасть необхідних гарантій, що карантин (обсервація) почнеться, коли евакуйовані прилетять, і продовжиться необхідні 14 (насправді вже потрібно 24+) діб. Перше без другого – не підходить.

2. Ризики від розхитування ситуації в такому регіоні різними ангажованими активістами створюють потребу в особливо наочній демонстрації безпеки карантину (обсервації) для місцевого населення. Особливо при невдоволених темою землі радикалах і близькими місцевими виборами. Чи може МОЗ (урядовці з добрими намірами) щось наочно демонструвати при таких радниках з комунікацій (слабких професіоналах) – ми всі вже побачили.

3. Захист наших громадян є обов’язком державної влади, і для цього є підтримка достатньої кількості голосів у Верховній раді.

4. Стосовно оголошення карантину (обсервації) існує юридична колізія, адже в країні не було оголошено епідемії.

Якщо ці гіпотези підтверджуються – тоді бачимо рішення:

Терміново змінити закон "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Закон чудовий, але вже не відповідає сучасним (в т.ч. глобальним) реаліям. Його приймали ще при Кучмі.



Наприклад, згідно цього закону карантин оголошується за поданням головного державного санітарного лікаря України. Якого фізично вже не існує. А безліч функцій із захисту громадян виконує санітарно-епідеміологічна служба (Царство їй небесне!).

І головне – карантин встановлюється на період, необхідний для ліквідації епідемії чи спалаху. Які фізично знаходяться не в Україні. Хоч це і неважливо в умовах глобалізації і пандемій – але надасть привід для провокацій.



Буде закріплення законом чітких функцій і відповідальності – буде однозначність дій місцевої влади.

Оголосити експрес-будівництво нового місця розміщення евакуйованих з Китаю.

Це має бути максимально віддалений об'єкт від місць поселень, за умови комфорту за всіма іншими показниками (електрика, водопровід, дорога під’їзду).

Рівнина, гірська долина – потрібно швидко оцінити варіанти. Як крайній – острови Джарилгач або Зміїний. Температура там вища, ніж зараз в Китаї. На останньому – є офіційне поселення, якась базова інфраструктура.

Таке розміщення евакуйованих з Китаю – подібне до політики Австралії. Вона розмістила своїх громадян на острові Різдва, у колишньому таборі для мігрантів.

На острові Зміїний є офіційне поселення та базова інфраструктура

Обираючи між швидко+тимчасово і швидко+фундаментально я би обирав останнє. Це європейський підхід.

Дерев’яні будинки довго не простоять при волозі. Тому краще обирати теплий бетон. Зараз є технології супер-швидкого зведення. Запуск по каскаду: відливання в опалубці, збірка конструкцій, оздоблення. Бокси для ізоляції можуть бути зручними сучасними котеджами.

Приклад реальної будівлі за експрес-технологією

Перевага для людей: Провести час в курортних умовах в новому котеджному містечку.

Перевага для уряду: Відсутність опору місцевої влади, жителів і провокаторів. Плюс оренда буде безкоштовною – комплекс буде урядовим.

Витрати на його будівництво можна повернути з прибутком, через продаж як новий туристичний курорт. Адже його перші гості – це здорові люди. І найменші ризики їх вірусоносійства будуть очищені через 9 днів (коронавірус дуже нестійкий).

Перевага для медиків: Робота в цьому об’єкті замість каторги буде курортом. Не буде зайвого стресу через пресинг провокаторів назовні, і зайвих процедур через охоронний режим.

Наявність простору (а на Зміїному є навіть площадки гелікоптера) надасть можливість екстреної евакуації на випадок виникнення хвороби.

Справа за малим. Збудувати. Яка це проблема ми знаємо як автори першого концепту реформи первинки, яка була вдало запозичена міністром Супрун, а при новій владі – подарувала нам всім замміністра Луфера. І автори реформи сільської медицини, яка була вдало прийнята при Порошенко.

Завдяки нашому клієнту Марії Гайдар тоді було політичне рішення і виділене шалене фінансування (5 млрд) – однак готовий концепт від неї забрали, і совковий менеджмент міністерств все поховав.

А треба було робити як ми казали. Скористатися новітньою технологією українського стартапу, який з’явився для допомоги переселенцям Донбасу.

І замість вартості у 3,5 – 5 млн грн одна амбулаторія коштувала б 2,4 млн грн (з повним оздобленням, оформленням двору, котлом – всіма умовами для роботи/житла).

В нас навіть інфекційний бокс помістився у кожній амбулаторії! (Ми ж знали, що в країні вже епідемія кору і кількість новітніх інфекцій буде тільки зростати).

3D-візуалізація амбулаторії у сільській місцевості

Зараз для евакуації українців з Китаю можна збудувати 26 будиночків (по 2 людини в кожній). Це могло б зайняти 10 днів (той же термін, що китайський госпіталь).

За цінами 2017 року в твердому доларі – весь цей комплекс коштуватиме орієнтовно $184 тис (4,5 млн грн). Звичайно, зверху ляжуть витрати на прості меблі, персонал, логістику.

Однак для сценарію оренди уряд вже виділив 4,5 млн грн. Навіщо витрачати ці кошти – коли їх можна примножити?

А може уряд навіть виділить їх під свою новітню програму кредитування (як майбутній курорт)?

Візуалізація інтер'єру в боксі для обсервації

Одномісні номери можна обладнати дуже швидко

Планування кімнати в боксі для обсервації

Пропонуючи цей план – не маю відношення до будівельного бізнесу. В мене тільки державницький інтерес.

По-перше, єдиний спосіб не про#%ати цю розбудову – це доручити молодому активному стартапу, для якого це замовлення – питання професійної гідності. (Великі будівельники – надто ситі і повільні. Це ми вже побачили в проєкті сільської медицини).

Хто не вірить у переваги новітнього менеджменту і малих гнучких команд – в нашому особистому кейсі тверді цифри казали за себе (результат в 4 рази швидше і 8 разів дешевше).

По-друге, архітектор-конструктор цього стартапу вже давно махнув рукою на чудові можливості для підприємництва у нашій державі. І будує світле майбутнє в Польщі. Його ще вмовляти потрібно повернутися з командою і зробити.

По-третє, Китай вже втратив $60 млрд на подолання епідемії. Значно дешевше збудувати протиепідемічний захист (в т.ч. місця для карантину) – це не витрати, це інвестиція. В національну безпеку.

Пане Гончарук, Пані Скалецька, Ви хочете результату? Ви розумієте, що за рівнем сервісу для цих 52 українців (не хворих!) оцінюють перспективи медичної допомоги для хворих? Тих з 37 млн українців, хто може захворіти при пандемії. Залучайте експертів. В них є новітні методології, гідні наших платників податків. М’яч на вашому боці. Коронавірус не прощає корони на голові. Китай зміг за 10 днів. Українці гірші?

PS Ідеально все ж таки повернутися до початку, до гіпотез. Замість виправдань – довести: центральна влада визначає інфекційні і протиепідемічні заходи. Місцева – виконує без розхитувань човна.

Ідеально – якщо це ще можливо.

Вадим Арістов, стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами, директор Revival Institute for Future, спеціально для УП.Життя

Титульне фото chrissi/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.