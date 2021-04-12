Хто розпоряджатиметься 123 млрд на українську медицину? Новий конкурс від Степанова

123,5 мільярдів гривень – такий бюджет Національної служби здоров’я на 2021 рік.

Саме НСЗУ, а не МОЗ, як часто вважають, платить зарплату сімейним лікарям, укладає контракти з тисячами лікарень, фінансує програму "Доступні ліки" тощо.

За рік бюджет цієї служби зріс понад на 40 мільярдів гривень, зокрема, за рахунок ковідних коштів.

Хто "куруватиме" всі ці витрати, стане зрозуміло вже в цю середу.

На посаду голови НСЗУ подавалося 13 кандидатів, однак конкурсні тести пройшли лише шестеро.

Серед них: члени команди НСЗУ, бізнесмени, фігурант справ НАБУ, держслужбовці, друзі та власники фармацевтичних компаній.

Захисник Степанова та фігурант НАБУ

Як заведено, не проти очолити розподіл бюджетних коштів у медицині кілька кандидатів, пов’язаних з фармкомпаніями.

Вадим Арістов на посаду голови НСЗУ балотується вже вдруге

Наприклад, минулорічний претендент на посаду голови НСЗУ, Вадим Арістов. Він очолює think-tank Revival Institute for Future.

Що це за інститут майбутнього?

Стає зрозуміліше, коли дізнаємося, що засновником "інституту" є ВБО "Рада захисту прав та безпеки пацієнтів", що належить Віктору Сердюку.

Сердюк дуже знаний серед фігурантів корупційних схем закупівель ліків за часів роботи Раїси Богатирьової. Зокрема, має добрі стосунки з власницею компанії-дистриб’ютором "Людмила-фарм", яка до реформи закупівель ліків через міжнародні організації була фаворитом серед державних замовлень.

Віктор Сердюк і власниця компанії-дистрибютора "Людмила-фарм"

Пан Арістов відомий також через гучний скандал в Інституті серця, коли тітушка Крисін переховувався від суду в дитячому відділенні лікарні.

Тоді Борис Тодуров організував тренінг, аби пояснити персоналу, як відбиватися від надокучливих активістів. Сумнозвісний тренінг проводив саме Вадим Арістов.

Фото з тренінгу 14 грудня, яке було зроблене активісткою

Фото з тренінгу 13 грудня, яке зроблене лікарями

Згодом він відхрещувався від тих подій, казав, що не знає Крисіна, сам боровся за справедливість на Майдані, а тренінг був взагалі не про те.

Однак на відео з тренінгу помітно, що Арістов розповідає персоналу: як провокувати ЗМІ та активістів (обливати їх водою) і як захистити "пацієнтів-тітушок" від незручних запитань та обливання зеленкою.

До того ж, в презентації він згадує прізвище Крисіна.

Сьогодні Вадима Арістова позиціонують як медичного експерта та консультанта.

Арістова запрошують на різноманітні ток-шоу, де він розповідає, що вся медична система тримається нині тільки на силі волі та ефективності міністра Степанова. А от новоутворені НСЗУ, Центр громадського здоров'я та держпідприємство "Медичні закупівлі" не дуже то й працюють, а лише займаються тим, що заважають Степанову "проявити себе".

"Ми страждаємо від пандемії так сильно саме через те, що в 2017 медреформа закрила Санепідемслужбу" – цю мантру Арістов повторює з ефіру в ефір так часто, що навіть фахівці Vox Ukraine проаналізували його публічні виступи та пояснили, чому він розповсюджує фейки.

"Зараз функції по боротьбі з епідеміями покладено на Центр громадського здоров’я та частково на МОЗ.

Крім того, лабораторії санепідемслужби не закривали – вони функціонують", – пишуть експерти Vox Ukraine.

Інший кандидат, Геннадій Заболотний – фігурант справи НАБУ, плюс, пов’язаний з фармацевтичним бізнесом.

Хоч у минулі роки працював на держслужбі: в 2015 очолив Березівську РДА Одеської області в команді Саакашвілі.

Згодом очолив Деснянську РДА в Києві, де детективи НАБУ оголосили йому підозру за завідомо недостовірне декларування.

В декларації Заболотного дійсно є на що подивитися, бо сам він володіє тільки невеликим нежилим приміщенням у Кропивницькому.

А от його дружина – 3 ділянками по 1000 кв м, будинком у 500 кв м, підвалом у Кропивницькому площею 3223 кв м, а також кількома авто.

Виявляється, що Вікторія Заболотна – бізнес-вумен: тримає 5 аптек у кіровоградських лікарнях. Вона є керівником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Аптекар-груп". Та й сам Заболотий до 2015 року був директором цього аптечного бізнесу.

До речі, у січні 2015-го Антимонопольний комітет встановив, що Товариством були невиправдано підвищені ціни на деякі види лікарських засобів. Тобто Заболотні підвищували ціни, користуючись відсутністю конкуренції.

Держслужбовець-фармацевтичний бізнесмен

Ще один потенційний очільника НСЗУ – Олег Овчар.

До 2017 року він працював заступником директора департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації.

А на минулих місцевих виборах балотувався в Івано-Франківську міськраду від "Батьківщини", однак не пройшов.

Разом з дружиною Овчар володіє 4-ма земельними ділянками в Івано-Франківській області, будинком у 267 квадратів та трьома новенькими мерседесами.

Подружжя є кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "Прикарпатська медична компанія", її статутний капітал – 7 700 000 грн. При цьому Овчар з дружиною вклали 90% коштів.

Компанія спеціалізується на постачанні ортопедичних імплантів, а також стентів для хірургії та обслуговує лікарні по всій Україні: у Вінниці, Хмельницькому, і, звісно ж, Івано-Франківську.

У квітні минулого року, управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради придбало 1000 тестів на антитіла до SARS-CoV-2 у "Прикарпатської медичної компанії" за 320 тис. грн. Тести продавалися по 320 грн за штуку, хоча їх можна було купувати, дешевше, про що повідомило видання "Наші Гроші. Львів".

У 2017 році Олег Овчар поширював у соцмережах статті з критикою медреформи, а зараз хоче очолити ключовий орган створений за результатами реформи.

Нинішнє керівництво НСЗУ

Цього року також одразу троє службовців НСЗУ дійшли до фіналу конкурсу на посаду очільника служби.

Члени команди НСЗУ (з ліва на право): Андрій Віленський, Тетяна Бойко, Олександра Машкевич

Серед них і нинішній керівник НСЗУ – Андрій Віленський. Останні пів року він працює тимчасово виконуючим обов’язків голови.

Загалом в команді служби він з 2019 року, спочатку очолював Директорат Центрального міжрегіонального департаменту.

Саме Віленський займався контрактуванням "ковідних лікарень" під час пандемії.

До держслужби працював головним лікарем в мережі приватних клінік "Добробут", а також клініці "Ісіда", добре відомий київський педіатр, на консультацію до якого завжди стояла черга.

Володіє ділянкою у 1500 квадратних метрів під Києвом та квартирою у столиці, а також двома авто: Тойотою Кемрі 2012 року і Мітсубісі ASX 2017 року.

Крім нього на посаду голови НСЗУ подаються ще двоє керівників департаментів:

Тетяна Бойко – директорка департаменту комунікацій НСЗУ;

Олександра Машкевич – начальник управління роботи з договорами щодо спеціалізованої медичної допомоги у Департаменті договірної роботи НСЗУ.

Судячи з декларації про доходи, усі живуть переважно на зарплату.

Вже цієї середи стане зрозуміло:хто серед цих людей – фаворит влади та ймовірніше за все очолить НСЗУ.

Буде це ставленик Степанова, власники фармбізнесів чи держслужбовці, які створювали службу з нуля.

Олександра Устінова, для УП.Життя

Титульна світлина AndrewLozovyi/Depositphotos

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