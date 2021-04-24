"Встань та йди", або Що робити з прокрастинацією

Світлана Павелецька співзасновниця видавництва #книголав, СЕО Інституту когнітивного моделювання
3490
24 квітня 2021

Прокрастинація – занадто складне слово. 🙈 майже ніколи не можу його вимовити, але можу відчути на повну.

Ось, наприклад, цю колонку я збиралася написати в неділю. Але спочатку я спала, потім гуляла, потім спала, потім гуляла, і ввечері, влаштувавшись з комп'ютером у ліжку, я згадала, що гаджети перед сном – це погано і набагато краще книжку почитати. Книжку, правда, теж не почитала.

Прокрастинація – набагато гірше ліні. Лінь – це про тебе. Коли ти нікому нічого не винен.

Реклама:

Прокрастинація – це коли ти пообіцяв, знаєш це, пам'ятаєш і відтягуєш до останнього. Це про зобов'язання, які потрібно виконати, але ти затягуєш, і воно тебе гнітить, а часу все менше – і виходить тобі погано, і людей підвів, але інакше не можеш.

По суті, ми стикаємося з паралічем рішень, коли ступор, і ти нічого не робиш, хоч і можеш.

Хотілося б, щоб це було хворобою, і тоді відповідальність можна було б перекласти на інших. Але ні. Підступні психологи вирішили, що це – "стан", лікувати його не потрібно, а можна впоратися самому. Словом, "встань та йди".

Але якщо ви все ж повинні щось виконати, а замість цього робите вигляд, що читаєте важливий текст, то:

👍  Розбийте своє завдання на маленькі прості кроки

Часто нам здається, що ми повинні зробити щось таке величезне, що краще і не підходити, або сьогодні для цієї "суперсправи" точно не вистачить часу.

Реклама:

Насправді, якщо розкласти будь-який проєкт на маленькі кроки – ви зможете отримувати задоволення від маленьких досягнень та зробите цілі і обсяг не такими страшними.

Прокрастинація – це коли ти пообіцяв, знаєш це, пам'ятаєш і відтягуєш до останнього.
Фото garagestock/Depositphotos

👍  Правило 3 хвилин

Є купа завдань, виконання яких займає не більше 3 хвилин – зателефонувати, написати короткий лист, відповісти на повідомлення, переслати документ.

Так ось, коли б не "впало" таке завдання, його варто робити моментально, щоб не накопичувати "борги" як снігова куля.

👍  Штучні дедлайни

Якщо ви знаєте, що прокрастинація – ваша проблема, ставте собі чіткі терміни (навіть, якщо їх немає), це стане вашими милицями.

Ще відмінно працюють публічні обіцянки і прохання до колег/друзів стати вашими нагадуваннями.

👍  Створіть план

Плануйте день з вечора. Чіткі рамки і структура допоможуть вам робити те, що повинні.

👍  Говоріть "ні"

Нові справи і завдання з'являються постійно. Можливо, начальник вимагає від вас заповнений звіт або клієнт просить допомоги – список можна продовжувати безкінечно.

Але ви повинні вміти говорити "ні" тим справам, які не допомагають вам рухатися до вашої мети, крім форс-мажорів, звичайно.

👍  Не прагніть зробити все ідеально

Часто роботу слід виконати досить добре. Іноді вистачить просто почати і потім доводити до ідеалу.

Але непогано все одно набагато краще, ніж ніяк.

👍  Дотримуйтеся режиму відпочинку

Відпочинок дає можливість відновити ресурси. Немає ресурсів – немає сил – організм саботує роботу.

Тому не соромтеся відпочивати.

ПОЦІКАВТЕСЯ: Скільки ви готові платити за свою прокрастинацію?

👍  Не бійтеся помилитися

Потрібно побороти своє почуття страху перед можливими помилками.

Найчастіше вдається досягти поставленої мети лише тільки перевіреним шляхом.

Взагалі, основні причини прокрастинації – страх не впоратися, відсутність розуміння, як зробити завдання, або просто небажання, тому що нудно/нецікаво/не подобається.

Тому тут все просто – щоб нічого не відволікало вас від завдань і щоб ви робили їх швидко і ефективно, потрібно любити те, що робиш, і тоді питання відпадають самі собою.

Світлана Павелецька, співзасновниця видавництва #книголав, СЕО Інституту когнітивного моделювання, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина VitalikRadko/Depositphotos

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Вас також може зацікавити:

Прокрастинація в інтернеті не шкодить продуктивності – дослідження

Как я боролась с хронической прокрастинацией

Скільки ви готові платити за свою прокрастинацію?

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 1259
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2468
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 19900
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій