"Встань та йди", або Що робити з прокрастинацією

Прокрастинація – занадто складне слово. 🙈 майже ніколи не можу його вимовити, але можу відчути на повну.

Ось, наприклад, цю колонку я збиралася написати в неділю. Але спочатку я спала, потім гуляла, потім спала, потім гуляла, і ввечері, влаштувавшись з комп'ютером у ліжку, я згадала, що гаджети перед сном – це погано і набагато краще книжку почитати. Книжку, правда, теж не почитала.

Прокрастинація – набагато гірше ліні. Лінь – це про тебе. Коли ти нікому нічого не винен.

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Прокрастинація – це коли ти пообіцяв, знаєш це, пам'ятаєш і відтягуєш до останнього. Це про зобов'язання, які потрібно виконати, але ти затягуєш, і воно тебе гнітить, а часу все менше – і виходить тобі погано, і людей підвів, але інакше не можеш.

По суті, ми стикаємося з паралічем рішень, коли ступор, і ти нічого не робиш, хоч і можеш.

Хотілося б, щоб це було хворобою, і тоді відповідальність можна було б перекласти на інших. Але ні. Підступні психологи вирішили, що це – "стан", лікувати його не потрібно, а можна впоратися самому. Словом, "встань та йди".

Але якщо ви все ж повинні щось виконати, а замість цього робите вигляд, що читаєте важливий текст, то:

👍 Розбийте своє завдання на маленькі прості кроки

Часто нам здається, що ми повинні зробити щось таке величезне, що краще і не підходити, або сьогодні для цієї "суперсправи" точно не вистачить часу.

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Насправді, якщо розкласти будь-який проєкт на маленькі кроки – ви зможете отримувати задоволення від маленьких досягнень та зробите цілі і обсяг не такими страшними.

Прокрастинація – це коли ти пообіцяв, знаєш це, пам'ятаєш і відтягуєш до останнього.

Фото garagestock/Depositphotos

👍 Правило 3 хвилин

Є купа завдань, виконання яких займає не більше 3 хвилин – зателефонувати, написати короткий лист, відповісти на повідомлення, переслати документ.

Так ось, коли б не "впало" таке завдання, його варто робити моментально, щоб не накопичувати "борги" як снігова куля.

👍 Штучні дедлайни

Якщо ви знаєте, що прокрастинація – ваша проблема, ставте собі чіткі терміни (навіть, якщо їх немає), це стане вашими милицями.

Ще відмінно працюють публічні обіцянки і прохання до колег/друзів стати вашими нагадуваннями.

👍 Створіть план

Плануйте день з вечора. Чіткі рамки і структура допоможуть вам робити те, що повинні.

👍 Говоріть "ні"

Нові справи і завдання з'являються постійно. Можливо, начальник вимагає від вас заповнений звіт або клієнт просить допомоги – список можна продовжувати безкінечно.

Але ви повинні вміти говорити "ні" тим справам, які не допомагають вам рухатися до вашої мети, крім форс-мажорів, звичайно.

👍 Не прагніть зробити все ідеально

Часто роботу слід виконати досить добре. Іноді вистачить просто почати і потім доводити до ідеалу.

Але непогано все одно набагато краще, ніж ніяк.

👍 Дотримуйтеся режиму відпочинку

Відпочинок дає можливість відновити ресурси. Немає ресурсів – немає сил – організм саботує роботу.

Тому не соромтеся відпочивати.

👍 Не бійтеся помилитися

Потрібно побороти своє почуття страху перед можливими помилками.

Найчастіше вдається досягти поставленої мети лише тільки перевіреним шляхом.

Взагалі, основні причини прокрастинації – страх не впоратися, відсутність розуміння, як зробити завдання, або просто небажання, тому що нудно/нецікаво/не подобається.

Тому тут все просто – щоб нічого не відволікало вас від завдань і щоб ви робили їх швидко і ефективно, потрібно любити те, що робиш, і тоді питання відпадають самі собою.

Світлана Павелецька, співзасновниця видавництва #книголав, СЕО Інституту когнітивного моделювання, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина VitalikRadko/Depositphotos

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